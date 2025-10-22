La prensa italiana se hace eco del caso de Sandra Peña

El caso de Sandra Peña, la menor sevillana de 14 años que se suicidó la semana pasada tras ser víctima presuntamente de acoso escolar, ha llegado a la prensa italiana. Varios rotativos de este país se hacen eco de la polémica originada tras lo ocurrido con esta joven. Detallan la decisión tomada por la Junta de Andalucía y la Fiscalía, las declaraciones de la familia de la adolescente y las reacciones contra el colegio las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba.

Una de las cabeceras que informan del suceso es Il Messaggero. En la sección internacional, se incluye una noticia con la fotografía facilitada por los padres. En un tono bastante sensacionalista titula del siguiente modo: Sandra Peña se suicida a los 14 años. "Acosada por las matonas del colegio": así se tiró desde el tejado de su casa.

"La familia había denunciado en repetidas ocasiones al colegio de las Irlandesas de Loreto que su hija era víctima de acoso escolar. El caso está ahora en manos de la Fiscalía, pero el portavoz de la familia, el tío de Sandra, sostiene que la escuela no tomó las medidas necesarias", detalla la noticia de Il Messaggero.

En el digital Sky tg 24 también aparece el caso de la joven sevillana. En esta pieza se abordan sus aficiones. "La joven había jugado durante años en el equipo de fútbol femenino Honeyball y era una apasionada seguidora del Betis, como el resto de su familia. Además del deporte, a Sandra le gustaba pintar y, según su tío, recientemente había expresado su deseo de seguir una carrera militar".

"Sandra fue objeto de insultos, burlas y desprecio constantes por parte de un pequeño grupo de compañeras de clase. La familia acudió al colegio en varias ocasiones para pedir medidas, pero sin éxito. Fuentes cercanas al centro escolar reconocen que la dirección era consciente de la situación, pero que no se activó el protocolo obligatorio", abunda la información de Sky tg24.

El periódico La Repubblica también hace un hueco en su versión digital para informar de lo ocurrido con la joven sevillana. Un caso que ha trascendido las fronteras nacionales.