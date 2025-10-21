La Policía ya investiga el contenido del teléfono móvil de Sandra Peña

La Policía Nacional ya investiga el contenido del teléfono móvil de Sandra Peña, después de que este lunes desbloqueara el terminal de la menor de 14 años, que se suicidó hace una semana tras ser víctima presuntamente de acoso escolar. Según ha podido saber este periódico, los agentes han accedido a dicho contenido, lo que permitirá conocer si, a los constantes insultos recibidos presencialmente por el grupo de las tres acosadoras, se suman los que pudo sufrir a través de las distintas aplicaciones de telefonía móvil: whatsapp y redes sociales, fundamentalmente.

En caso de que tal posibilidad se confirme, no sólo se trataría de acoso verbal, sino también de ciberacoso, por lo que la presión sufrida por la menor sería aún mayor. La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ya hizo hincapié la semana pasada en que este tipo de agresiones no se limitan ya al espacio físico de los centros de enseñanza, sino que en un mundo totalmente digitalizado pueden sufrirlas los menores las 24 horas del día.

Precisamente la Consejería de Educación advirtió este lunes de que el colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra, podría perder el concierto si finalmente queda demostrado que se ha cometido una infracción muy grave en este caso. “Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta”, explicaron fuentes del departamento que dirige Castillo a Europa Press.

La consejería ya adelantó la semana pasada que, tras recabar la Inspección educativa la información pertinente, se trasladó este caso a la Fiscalía y se abrió el expediente administrativo al no haber iniciado el centro el protocolo antiacoso ni el de conductas autolíticas (prevención de suicidios), pese a tener indicios de que la menor sufría ambas situaciones.

El comunicado del colegio

La advertencia de la consejería llegaba el mismo día en que la dirección de las Irlandesas de Loreto publicaba un nuevo comunicado. En él denuncia un linchamiento en las redes sociales, con una proliferación de “comentarios violentos”, que ponen en jaque la convivencia en el centro. Así lo hizo saber el equipo directivo, después de que los exteriores del colegio amanecieran un día más con nuevas pintadas contra sus responsables, las cuales fueron eliminadas por personal del Ayuntamiento.

Es el segundo comunicado que publica el colegio, tras la condolencias mostradas el pasado miércoles por el “fallecimiento” de la adolescente. Tanto en aquella publicación como en ésta se obvia hablar de suicidio y bullying. “Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. Toda la comunidad educativa acompaña a su familia en el dolor profundo por el que está atravesando”. Eran las primeras palabras del comunicado de ayer lunes.

Aviso a la Policía

A continuación, se incide en que la prioridad del colegio ha sido “velar por nuestros niños y niñas en un momento tan delicado”, motivo por el cual el equipo de orientación y de bienestar emocional atiende “de manera especial” al alumnado, sobre todo al de ESO, donde estudiaba Sandra Peña. “El colegio ha vuelto a amanecer con pintadas a la hora de entrada del alumnado”, alertaba el centro que, “en previsión de que esta situación podría ocurrir”, avisó la noche del domingo a las autoridades policiales.

“Además, los comentarios violentos también se han extendido a las redes sociales. Es importante que estos días mantengáis un diálogo abierto y continuo con vuestros hijos y que, por favor, nos informéis de cualquier anomalía que detectéis”, abunda el comunicado. También se informa de que se colabora con las autoridades competentes que, “como ocurre en cualquier caso de este tipo”, investigan lo sucedido. “El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial (Grume) nos ha pedido evitar dar información sobre el caso”, concluye el escrito.