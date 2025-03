Así se prepara Sevilla para las inundaciones: estos son todos los sistemas de contención

El río Guadalquivir se mantiene en umbral naranja a su paso por la capital hispalense, con 4,26 metros de altura, tras las últimas lluvias asociadas a la borrasca Laurence durante la madrugada de este martes. En paralelo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado que pantanos como El Agrio o Melonares continúan desembalsando grandes cantidades de agua acumulada ante el riesgo de desbordamiento o inundaciones en las zonas colindantes.

La situación de riesgo obligó al Ayuntamiento de Sevilla a activar el Plan Territorial de Emergencias por riesgo de inundaciones, en fase de Emergencia (nivel 1). En la tarde del martes se desalojaron los aparcamientos de Torretriana, mientras que el Parque Científico y Tecnológico Cartuja instó a sus trabajadores a retirar los vehículos estacionados en la zona conocida como la Barqueta de la Expo.

Esta mañana el agua ha alcanzado el carril de la ribera del Guadalquivir, a la altura del puente del Patrocinio. La crecida no ha alcanzado aún el parque Vega de Triana, cuyas compuertas se cerraron este martes por primera vez en su historia, auqnue las autoridades han indicado que la punta de la avenida aún no ha pasado por Sevilla. De hecho, este es el único parque que no ha reabierto este lunes tras la clausura preventiva de ayer. Pero ¿de qué sistemas dispone Sevilla para mitigar el impacto de las inundaciones?

Compuertas de Vega de Triana

Este martes ha entrado en funcionamiento este muro de defensa tras su construcción en 2011. Se trata de una obra de ingeniería esencial para proteger las áreas más bajas de la zona de Triana, como El Turruñuelo o el Patrocinio, y garantizar la seguridad de los vecinos ante crecidas excepcionales del Guadalquivir.

Bomberos cierran las compuertas del muro de defensa de Sevilla / M.P.

Las compuertas de acero inoxidable se sitúan en el paso peatonal inferior entre Triana y El Charco de la Pava. Con unas dimensiones de de 5,86 metros de longitud, 4 metros de altura y un grosor de 0,35 metros, cada una de ellas pesa aproximadamente 5.000 kilos, lo que garantiza su capacidad para resistir la presión del agua.

Los colectores y tanques de tormentas

Desde 2022, Emasesa ha ejecutado una serie de obras para ampliar la capacidad de las canalizaciones de aguas pluviales, una red obsoleta que databa de los años 60. Existen un colector en Luis de Morales y San Francisco Javier que ayuda a drenar el agua hacia la Avenida de las Razas. Por su parte, el colector Emisario Puerto contribuye a reducir los umbrales de riesgo de inundación en la llamada cuenca sur de Sevilla, concretamente la del Tamarguillo, en Nervión, Tiro de Línea, El Juncal y El Platinar. Además, se ha construido un nuevo colector entre la avenida de Emilio Lemos y el parque Infanta Elena.

Colectores para evacuación de aguas pluviales. / Departamento De Infografía/ Fuente: Emasesa

Cuando los colectores se saturan, entran en funcionamiento los depósitos de rentención de aguas pluvirales (DRAP), conocidos popularmente como tanques de tormentas. Esta infraestructura recibe, retiene y almacena el exceso de agua de la red de alcantarillado con el objetivo de evitar inundaciones durante episodios de fuertes lluvias. Una vez superado el riesgo, el agua es devuelta a la red de saneamiento para ser tratada en la depuradora de aguas residuales.

Cómo es un tanque de tormentas (el caso del de la Alameda de Hércules). / Emasesa

Uno de estos depósitos se sitúa estratégicamente bajo la Alameda de Hércules, una de las zonas de Sevilla con menor altura sobre el nivel del mar. Tiene una planta circular de 25 metros de diámetro por 25 metros de profundidad, una capacidad de 11.500 metros cúbicos y la evacuación de agua se realiza mediante dos bombas con un caudal de bombeo de 125 litros por segundo cada una.

Tanque de tormentas bajo la Alameda de Hércules. / Emasesa

El otro tanque de tormentas de la capital se encuentra en la Avenida de Kansas City. Tiene unas dimensiones de 174 metros de largo, 40 metros de ancho y una profundidad máxima de 9 metros. Su volumen total es de 63.000 metros cúbicos y tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 41.000 metros cúbicos.

Las cortas del Guadalquivir

Sevilla se emplaza en la gran llanura aluvional del curso bajo del Guadalquivir, con una elevación media de 6 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del siglo XX, se ha desviado su cauce hasta en tres ocasiones para evitar los meandos y así mejorar el desagüe. En 1926 finalizó la construcción de la Corta de Tablada, una bifurcación artificial desde el codo de las Delicias hasta la Punta del Verde 6 kilómetros aguas abajo.

A la derecha, en la parte superior, la ubicación de la Corta de la Cartuja / X (@@ale_neo_)

En 1951, concluyó la Corta de la Vega de Triana, que suprimió el brazo de los Gordales para unir a Tablada y Triana en una isla. En 1956, la Corta de la Punta del Verde permitió salvar la curva en el cruce entre el cauce vivo y el canal. Finalmente, en 1975 comienza a construirse la Corta de La Cartuja, por la que volvió a quedar unida a Triana en una isla entre ambos cauces. El tapón de la Chapina se trasladó hasta el brazo de San Jerónimo al norte, lo que permitió prolongar la dársena y alejar definivamente el cauce vivo de la ciudad.