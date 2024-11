Un profesor de la Universidad de Sevilla gana el bote de 169.000 euros en 'Cifras y Letras'

José Antonio Prado-Bassas se ha convertido en el ganador del mayor bote de Cifras y Letras: 169.000 euros. Profesor de matemáticas en la Universidad de Sevilla y acérrimo seguidor del Sevilla F.C., el concursante ha marcado todo un hito en la historia del programa de la 2 de TVE, así como también en su propia vida. Y no es para menos: a este bote se le han sumado además los 5.300 euros que había acumulados después de su participación en seis ediciones anteriores, llevándose a casa un total de 174.300 euros.

“Papá, pues nada… que me vuelvo ya. Sí, ya me han echado… ¡Me han echado con un bote de 169.000 euros! Me acabo de llevar el bote, papá”, le decía el ganador a su padre por teléfono, claramente emocionado, una vez finalizado el concurso. Todo vino después de “Desangrar”, la palabra que le dio la victoria definitiva al profesor sevillano sobre su contrincante. Era la última ronda, bajo el tema “Sangre por mis venas”, y José debía acertar 12 palabras en menos de tres minutos. Y lo hizo, a falta de 1 minuto y 15 segundos para consumir el tiempo.

El profesor sevillano se lleva 174.300 euros

El premio fue festejado en pleno plató junto al presentador Aitor Albizua, la experta lingüista, Elena Herraiz, y el youtuber e ingeniero de telecomunicaciones, David Calle; acompañados, eso sí, del júbilo por parte del público que irrumpió en aplausos. “Oye, no es broma, confirmo, verídico: tu hijo se acaba de llevar un bote de 169.000 euros, más lo que tenía acumulado. En total, 174.300 euros”, aseveraba Albizua en la misma llamada telefónica con el padre de José.

Se daba así por finalizado el encuentro contra la joven estudiante de Torremolinos (Málaga), Carmen Ortiz, el pasado viernes; después de que el bote hubiese estado al borde de ser entregado en dos ocasiones durante esa misma semana. Ahora bien, ¿quién es José Antonio Prado-Bassas, ganador de Cifras y Letras?

José Prado, seguidor del Sevilla FC, matemático y escritor

De 46 años y natural de Sevilla, José Prado es un verdadero apasionado de la ciencia. Por ese motivo, ha estudiado y se ha doctorado en matemáticas, rama de la que ahora imparte clases en la Universidad de la capital hispalense. Además, es divulgador científico en ese mismo ámbito y autor del libro Historia del Infinito: El apasionante relato de uno de los conceptos más profundos y enigmáticos de las matemáticas (Pinolia, 2023).

Este gran interés por la ciencia se refleja además en su gusto por las series y películas, que giran en torno a los viajes espaciales y en el tiempo, haciendo gala de su pasión por el universo de Star Wars. Asimismo, denota una clara afición por los programas de cultura general, en los que ya ha participado en diversas ocasiones, como es precisamente el caso de Cifras y Letras. Ahora, con la victoria en su mano y un premio total de 174.300 euros, al protagonista de esta historia le queda todavía por delante celebrar su paso por el concurso y disfrutar del merecido bote que, finalmente, ha conseguido llevarse a casa.