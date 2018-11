Rebelión de los taxistas: cuarto día de colapso en Sevilla por la movilización contra los VTC

Cientos de taxis convocados por Élite Taxi Sevilla, muchos de ellos llegados desde Córdoba, Málaga y Madrid, han colapsado esta tarde, entre las 18:00 y las 21:00 la Ronda Histórica de la capital andaluza como medida de presión para que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía apliquen regulaciones más restrictivas a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que operan con las plataformas Uber y Cabify.

La caravana a velocidad del caracol salió a la avenida de Torneo procedente del puente de la Barqueta sobre las 18:33 y causó colas monumentales de tráfico en ambos sentidos. Durante la media hora que la caravana de taxis tardó en pasar desde la Barqueta a Resolana, la Policía Local retuvo la circulación en ambos sentidos, lo que generó cabreos monumentales de los conductores bloqueados a uno y otro lado de la avenida. El cabreo iba a más por los pitidos constantes de la marcha de protesta. Todos los taxistas tocaban el claxon sin parar.

Únicamente los autobuses de Tussam que circulaban por el carril bus de Torneo pudieron salvar el bloqueo de circulación, pero no así el resto de conductores. "¡Me cago en los muertos de todos!", protestaba un joven que tenía prisa y se había quedado bloqueado en la cola de coches. "¡Nosotros tendremos que pasar no tío!", se quejaba otro joven. Una conductora que acababa de salir de 12 horas trabajando en urgencias también despotricaba de los taxistas desde su vehículo. "Estoy indignada, no pienso decirle nada más", espetaba. "Las protestas se hacen más coordinadas", protestaba una pareja con desesperación desde otro vehículo atrapado.

"Los taxistas tienen que llegar a un acuerdo para solucionar sus reivindicaciones, pero con estas protestas solo se perjudican ellos mientras están beneficiando a Uber y Cabify y poniendo en contra de los taxistas a los ciudadanos que las sufrimos", comentaba otro conductor de un hotel.

En pasquines colgados en los taxis se podían leer lemas contra el PSOE de la Junta, del Ayuntamiento y contra la diputada socialista Juana Amalia Rodríguez y su hijo el empresario Rosauro Varo. "Este es el PSOE de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla no regulan las VTC porque tienen intereses". En los pasquines están las caras de Susana Díaz, Juana Amalia Rodríguez (diputada del PSOE en el Congreso), Rosauro Varo (su hijo, al que acusan de tener más de 5.000 VTC y de ser "uno de los especuladores más importantes de la trama de VTC"), y Juan Espadas.

Las patronales mayoritarias no apoyan

Las asociaciones mayoritarias Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad del Taxi no se han sumado a la movilización de Elite Taxi Sevilla. Estas han rechazado sumarse porque no están de acuerdo con las formas con las que Elite convoca de forma unilateral.

Dicen que no van a consentir que se les dé un calendario cerrado de movilizaciones y que luego se les invite a unirse con un "hacéis lo que nosotros proponemos, sí o sí" y añaden que estas no son las formas de unir al gremio, más bien todo lo contrario. "Seguiremos abiertos al diálogo, a la búsqueda permanente de puntos de encuentro, y el consenso con las demás asociaciones para adoptar todas las medidas posibles e imposible para regular el trabajo de las VTC", concluyen en su comunicado.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Movilidad y Seguridad Juan Carlos Cabrera rechaza estas movilizaciones por considerar que le hacen un flaco favor al sector del taxi al perjudicar al ciudadano.