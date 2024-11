El proyecto para la construcción de una piscina municipal en Vega de Triana queda desierto

El contrato para llevar a cabo la elaboración del proyecto y ejecución de una piscina cubierta (junto con vestuarios, servicios e instalaciones anexas) en el centro deportivo Vega de Triana ha quedado desierto por falta de licitadores. Así lo ha confirmado la Gerencia de Urbanismo en la última publicación del expediente, a la que ha tenido acceso este periódico.

La licitación para desarrollar este proyecto se abrió el pasado 10 de septiembre, con un presupuesto total de 213.012,51 euros (IVA incluido), distribuidos en dos fases.

La primera fase contemplaba la redacción del proyecto, incluyendo un estudio geotécnico y topográfico de la piscina pública en Vega de Triana. El objetivo era "completar este centro deportivo de referencia en la zona, mejorando su funcionalidad para los usuarios y complementando la oferta del Parque Vega de Triana, una instalación de creación relativamente reciente", según detalla el documento. Dos meses después, el 7 de noviembre, el proceso se cerró sin adjudicación debido a la ausencia de empresas para llevarlo a cabo.

Déficit de piscinas públicas en Sevilla

La proyección de una piscina municipal en el centro deportivo Vega de Triana estaba incluida en el Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal de Suelo en fines de Interés Social, dentro del: “Programa de Inversiones. Equipamientos públicos previstos en el planeamiento localizados en zonas con déficits”.

El objeto del contrato de la Gerencia de Urbanismo pasaba por la "dotación de piscinas públicas en áreas de la ciudad con déficit de dotación de este tipo de instalaciones deportivas y de piscinas de verano para paliar los efectos de las altas temperaturas en la temporada estival". Además, detallan que Sevilla dispone de un número muy reducido de piscinas públicas (5 para 699.005 habitantes, a 01/01/2019).

Concretamente, en el Distrito Triana, no se dispone de ninguna instalación pública gestionada directamente por el Ayuntamiento de Sevilla de este tipo. Por este motivo, se optó por integrar una de estas dotaciones en un centro deportivo existente, como es el de Vega de Triana, con el objetivo además de optimizar su uso.

Una piscina cubierta y climatizada

Ubicación de la piscina en el C.D. Vega de Triana / Gerencia de Urbanismo

Tal y como detalla el documento de Urbanismo, la piscina se iba a implantar en los terrenos del C.D. Vega de Trina, en un espacio libre existente en el mismo. El espacio disponible en la parcela tiene una superficie aproximada de 5.200 m2.

La piscina se concebía para ser usada tanto en invierno, ofreciendo cursos de natación para toda la gama de edades y para todo tipo de necesidades, como en verano, al objeto de poder paliar las altas temperaturas características de la ciudad en esta época, como piscina recreativa.

Plano detallado de la piscina e instalaciones anexas / Gerencia de Urbanismo

Es por ese motivo por el que para la piscina se proyectó con una cubierta telescópica, que en temporada de invierno permitía usarla con la implementación de un sistema de climatización y deshumectación del aire y calentamiento del agua, mientras que en el verano dicha cubierta podía permanecer abierta, permitiendo ser usada como piscina al aire libre, sin climatización alguna.

De igual modo, en la búsqueda de la opción más eficiente energéticamente, se consideraba que dicha cubierta se elaborara con material traslúcido o transparente, para que en invierno se aproveche del efecto invernadero, permitiendo optimizar el uso de la climatización y de la iluminación artificial. Además, el sistema de cierre del vaso de la piscina fue proyectado mediante acristalamiento bajo emisivo, de doble luna (antivandálico y de seguridad) y con cámara intermedia.

Reclamaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

El día 31 de octubre, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) hizo llegar un escrito a la Gerencia de Urbanismo en nombre de la decana-presidenta, con numerosas observaciones relativas a los requisitos y criterios del concurso público para acceder al proyecto de la piscina en Vega de Triana.

En cuanto al plazo de presentación de ofertas, argumentaban que "aunque el plazo de 15 días naturales cumple con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), el COAS considera insuficientes los 10 días hábiles efectivos para analizar los pliegos, preparar la oferta y elaborar una memoria técnica compleja". En consecuencia, solicitaban ampliar el plazo para garantizar una mejor concurrencia y calidad en las propuestas.

Por otra parte, el COAS se refería a la exigencia de experiencia profesional del equipo. Los pliegos del proyecto requieren un equipo técnico con al menos 4 perfiles específicos que sumen experiencia en un total de 8 intervenciones de gran envergadura (piscinas cubiertas climatizadas con más de 2,000 m²). Además, la experiencia adicional es valorada con hasta 30 puntos, exigiendo para obtenerlos un equipo con 28 intervenciones en total. El Colegio de Arquitectos consideraba que estas exigencias "desproporcionadas", lo que podría además "limitar la competencia y contravenir principios de igualdad y no discriminación".

Replanteamiento de las condiciones

La ausencia de propuestas en esta licitación puede estar relacionada con la combinación de requisitos técnicos exigentes y plazos restringidos, como advirtió el COAS. Estas condiciones, sumadas al esfuerzo requerido para cumplir con las demandas de la memoria técnica y la oferta, podrían haber reducido el interés de empresas capacitadas en competir por el proyecto.

Esto, no obstante, no significa que esta infraestructura no se vaya a llevar a cabo. Cuando una licitación pública queda desierta, la administración tiene la posibilidad de volver a convocarla ajustando la oferta económica o revisando las condiciones señaladas en los pliegos. Esto permitiría ampliar la participación y asegurar el avance del proyecto, que sigue pendiente de la decisión final del Ayuntamiento de Sevilla.