La Junta pone a prueba las capacidades de los alumnos andaluces

El aula de cuarto de Primaria requiere este martes toda la atención de los Altos Colegios Macarena. En este colegio público, del Casco Antiguo de Sevilla, se desarrollan las pruebas de diagnóstico que tanto debate han generado las últimas semanas desde que las anunció la Junta de Andalucía. El ambiente que se respira en esta clase, por contra, es de total tranquilidad. No hay nerviosismo alguno ni en los 27 niños que ocupan los pupitres ni en el personal docente que los acompaña. Todos obedecen las indicaciones de la tutora y de la directora, Azucena Sanz, que afronta su último curso antes de la jubilación, después de una carrera profesional de 39 años en la enseñanza.

Las pruebas de diagnóstico en cuarto de Primaria tienen lugar después de más de diez años sin celebrarse. Sanz cree recordar que las últimas se convocaron a finales de la primera década de este siglo. También en aquella ocasión provocaron polémica. No faltó la advertencia de sindicatos y asociaciones de padres del uso de los resultados de estos ejercicios para la elaboración de rankings de centros y comparativas. Una alerta que tampoco ha faltado en esta edición, donde también están citados los estudiantes de segundo de la ESO.

Con estas pruebas se pretende que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP y cada colegio e instituto tengan conocimiento del nivel de competencia lingüística y matemática de los alumnos. Para ello, se realizan tres ejercicios. El primero, desarrollado este martes, concierne a la Lengua Castellana y Literatura. El segundo, el miércoles, es del primer idioma extranjero. El tercero, el jueves, se refiere ya a las Matemáticas.

Hora y media por ejercicio

Cada ejercicio dura hora y media, dividido en dos partes de 45 minutos. El primero comienza a las 9:30. Con máxima puntualidad. En el aula de los Altos Colegios, entre los 27 alumnos, hay tres con necesidades educativas especiales (NEE), de ahí que, además de la directora y la tutora, se encuentre la maestra de dicha especialidad.

Los ejercicios vienen dentro de una carpeta con el logotipo de la Junta. Antes de realizarlos, hay que rellenar los datos de identificación. En ellos no se incluye el nombre del alumno, sino su código de identificación que el día anterior, el pasado lunes, se envío a los centros a través del programa Séneca. La tutora le indica a cada estudiante cuál es el suyo para que lo escriban. Junto a esta información, ha de aportarse también la fecha, el nombre del colegio, la localidad y el sexo. Aquí no aparecen dos opciones, sino tres: "niño", "niña" y "otros". Esta última categoría es motivo de pregunta por algún menor. La docente lo aclara: "para los que aún no tienen claro si son niños o niñas". Una respuesta que es recibida con total normalidad por alumnos nacidos en 2014.

El ejercicio comienza con una audición, a la que se refieren las preguntas que conforman el ejercicio. En total son 23. La primera parte tiene 11. Concluye con una redacción de 80 palabras. Los cuadernillos -pese a la filtración de los últimos días- han estado precintados en una bolsa desde que el centro los recibió la semana pasada. En fechas recientes, la directora del colegio ha informado a los padres sobre las pruebas: fecha, en qué consisten y la finalidad.

La convocatoria tampoco ha estado exenta de críticas sindicales por el aumento de trabajo para los docentes. Se trata de pruebas elaboradas por personal externo a los centros pero que corrigen quienes trabajan en ellos. En el caso del CEIP Altos Colegios Macarena serán dos maestros por cada ejercicio, uno como titular y otro como suplente.

Con carácter informativo

Una vez que los ejercicios se realicen, se encargará de custodiarlos el responsable de cada centro, hasta que se corrijan la próxima semana. Los resultados se grabarán en Séneca, que cruzará los datos con el nombre del alumno. Dicha información se facilitará a las familias en junio, con la evaluación general del curso. Como ha asegurado la consejería que dirige Patricia del Pozo, tendrá simplemente esa funcionalidad: que los padres tengan constancia del nivel que poseen sus hijos en las competencias lingüísticas y matemáticas, por lo que no influirán en el expediente académico.

Además de a las familias, los resultados de las pruebas serán útiles para la administración autonómica y los centros. Estos últimos obtendrán a través de ellas indicadores para introducir posibles mejoras en sus planes educativos en el curso 2024/25, "especialmente en programación y metodología", precisa Azucena Sanz. En cuanto a la Consejería de Educación, servirán para analizar las posibles diferencias entre zonas y poner en marcha distintos programas.

La directora del CEIP Altos Colegios Macarena -un colegio fundado en 1894- destaca que "ningún niño ha faltado a estas pruebas", que han sido bien acogidas por las familias. No ha habido oposición alguna a unos ejercicios contemplados en la ley educativa y que suponen, en cierto modo, examinar el propio sistema educativo.