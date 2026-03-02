La psicología sevillana honra la constancia de sus profesionales

La psicología sevillana se vistió de gala este miércoles en el corazón subterráneo de la ciudad. Bajo las bóvedas del Antiqvarium, la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) rindió homenaje a cerca de medio centenar de profesionales que han dedicado 25 y 30 años de su vida al ejercicio colegiado. Una celebración enmarcada en el día de su patrón, Juan Huarte de San Juan, y bautizada como El Día del Colegiado.

El acto combinó solemnidad y emoción. Sobre el escenario, las insignias de plata y los distintivos dorados aguardaban a quienes han atravesado un cuarto de siglo o tres décadas acompañando a pacientes, familias, instituciones y comunidades desde la práctica psicológica. Un reconocimiento que, más allá del metal, simboliza compromiso, constancia y vocación de servicio.

La presidenta de la Delegación sevillana, Reyes Casares Ordóñez, tomó la palabra para trazar una mirada panorámica sobre la evolución de la disciplina en las últimas cinco décadas. "Hemos ampliado ámbitos de intervención, consolidado especialidades y ganado visibilidad social", subrayó, destacando que la psicología es hoy "más reconocida y más necesaria" que nunca. Pero también apuntó a los desafíos que persisten: la regulación plena de la profesión, la lucha contra el intrusismo y el fortalecimiento de la presencia de la psicología en las políticas públicas.

Casares puso el acento en el núcleo ético del oficio. "Trabajamos con personas", recordó, evocando la dimensión humana que atraviesa cada consulta, cada informe y cada intervención. Una labor que, insistió, exige formación continua, rigor científico y un firme compromiso con el código deontológico.

La jornada sirvió también para tender un puente entre generaciones. El Colegio distinguió con diploma y beca de un año de colegiación a los mejores expedientes del Grado en Psicología del último curso en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la provincia. Clara Rodríguez Fernández y Javier Fernández Muñoz recogieron emocionados un reconocimiento que simboliza el relevo y el futuro de la profesión.

El vicepresidente de la Delegación, Enrique Castaño Martínez, condujo un acto que alternó intervenciones institucionales con momentos de cercanía. Participaron la catedrática María Inmaculada Moreno García; Antonio Vigil-Escalera Pacheco, en nombre de quienes recibieron el distintivo dorado por 30 años de colegiación; y Manuel Falcón Bueno, representante de los homenajeados por sus 25 años.

Hubo espacio también para la creatividad. El colegiado Francisco José Díaz Moreno sorprendió con una ingeniosa "presentación cervantina" que arrancó sonrisas entre el público, mientras el saxofonista Javier Espinosa puso la banda sonora en directo a una velada que combinó reconocimiento institucional y celebración compartida.

La secretaria, el vicesecretario, la tesorera y los vocales de la Junta Rectora —Candela Gracia Morilla, Nicolás Vilches Crespo, Salomé Pérez Pichardo, Eugenio Pérez Córdoba y Félix Valderrama Díaz— participaron en la entrega de insignias, cerrando una cita que reafirmó el orgullo de pertenencia a una profesión que, como se recordó varias veces durante la tarde, tiene en las personas su razón de ser.