Quejas del comercio de la Macarena por el inicio de obras del Metro de Sevilla sin las soluciones previstas

Las obras del Metro en la avenida Doctor Fedriani de la Macarena han comenzado este mes de mayo con los primeros desvíos de tráfico y reducción de carriles que provocan a diario colas de coches. Hay vallas de obra desde la rotonda de San Lázaro hasta el número 35 de Doctor Fedriani, se están eliminando plazas de aparcamiento y paradas de autobús, y moviendo postes de luz y contenedores. Los comerciantes y vecinos constituidos en el movimiento ciudadano ¡El Metro Así No! han mostrado su malestar por el inicio de los trabajos en este subtramo 3 del Metro sin que la consejería de Fomento de la Junta y el Ayuntamiento hayan cumplidio su palabra.

"Necesitamos información porque ya se están produciendo afecciones al tráfico por el desvío de los servicios de la obra del Metro. Han reducido los carriles en un lado para hacer una obra y está todo lleno de vallas. Están retirando coches después de poner la semana pasada los carteles para que la gente no aparcara. Todo el mundo está preguntando qué pasa, que dónde aparcan. Quieren quitar todos los aparcamientos de nuestra zona y nos tienen que dar una respuesta. Aunque ha empezado el movimiento de obras y las afecciones al tráfico, no tenemos constancia de las soluciones que eran muy importantes. Si nos avisan con un poquito de antelación, podemos actuar con más previsión", lamenta Daniel Astolfi, dueño de un negocio de bicicletas y portavoz de ¡El Metro Así No!.

Junta y Ayuntamiento prometieron habilitar una bolsa de aparcamientos en superficie (que compense la eliminación de plazas en la vía pública), una oficina de información a los vecinos, una vía directa de comunicación con las constructoras y una línea de ayudas económicas que compense los meses de cierre de los negocios.

Desde la semana pasada, varios carteles avisaban de la prohibición de aparcamiento, se están retirando los vehículos por la grúa municipal y se está vallando toda la zona de aparcamientos. También se ha retirado una parada de Tussam, situada en el número 39 de Doctor Fedriani, a la altura de la calle Ágata, y se ha reducido a un solo carril de paso un tramo a la altura del número 37-39 de la misma avenida.

"Con esta situación y la obra ya iniciada, queremos denunciar que seguimos esperando los compromisos adoptados por las administraciones en el pleno extraordinario de febrero. También seguimos esperando consensuar con el Ayuntamiento la convocatoria de ayudas para el sostenimiento de la actividad comercial. Un plan especial que esté a la altura de la afección tan importante que vamos a padecer", recalca Astolfi.

Por parte de la Junta, sus compromisos tampoco se han cumplido aún. "La bolsa de aparcamiento, una persona de enlace directo entre la dirección de obra y los comerciantes y la famosa oficina de información que se comprometieron a poner aquí en la Macarena. Nada de esto se ha llevado a termino, y ya empezamos a sufrir las primeras molestias…". Fomento no respondió este martes a este periódico cuándo piensa poner en marcha la bolsa de aparcamiento alternativo.

"Queremos seguir siendo propositivos aportando ideas, pero necesitamos que las administraciones estén a la altura del daño y la afección que van a generar y empiecen a trabajar ya", concluye el portavoz de la plataforma de vecinos y comerciantes del barrio.

Para tratar de agilizar las ayudas económicas prometidas a los negocios para afrontar los meses de obra del Metro de Sevilla, la semana pasada una representación de los comerciantes de Doctor Fedriani se reunió con la dirección del área económica del Ayuntamiento de Sevilla. Desde primeros de febrero de este año, se están recabando datos de los comerciantes afectados por las obras con vistas a diseñar esas ayudas o unas bases reguladoras más acordes con la necesidad real. Esas ayudas deben ser continuadas durante el tiempo que dure la obra y genere afección. El gremio lamenta que el trámite avanza con demasiada lentitud y hasta ahora no hay concreción de por dónde van a ir; esperan que las ayudas lleguen a tiempo.

Respecto a la bolsa de aparcamiento, se barajó el descampado junto a las naves de Renfe. Los comerciantes comentaron que estaba muy lejos, pero la aceptaban si no hay otra opción. De hecho, el Ayuntamiento barajaba hablar con Tussam para poner una línea directa desde la bolsa de aparcamiento a la Macarena.

El carril bici tiene que levantarse para meter un colector. A finales de año está previsto que llegue la máquina pantalladora. "En esas fechas debe de estar todo preparado, por lo menos para atender a la ciudadanía de una manera decente", reclaman.