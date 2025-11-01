El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón apuesta por la humanización del duelo perinatal en una jornada de formación para sus profesionales

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha celebrado una jornada muy especial dedicada al abordaje del duelo perinatal, una experiencia profundamente sensible que deja huella tanto en las familias como en los profesionales que las acompañan.

El objetivo de este encuentro ha sido mejorar la atención emocional, comunicativa y médica que se ofrece a las madres y familias que sufren la pérdida de un bebé durante el embarazo o poco después del nacimiento, reforzando la importancia de la empatía, la escucha y el acompañamiento respetuoso.

La formación forma parte del trabajo de la comisión de pérdida perinatal, creada el pasado mes de junio, e integrada por un equipo multidisciplinar de matronas, ginecólogos, pediatras, enfermeras, TCAEs, psicólogos y miembros de la Dirección de Enfermería. Todos ellos comparten un mismo propósito: ofrecer una atención más humana y cercana en los momentos más difíciles.

Durante la jornada, José Cruz-Contarini y Lucía Mayo, del Servicio de Matronas del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, abordaron aspectos esenciales como la comunicación con las madres que atraviesan una pérdida, la detección de sus necesidades emocionales y la coordinación entre los distintos equipos implicados. También se ofrecieron pautas para crear espacios seguros y de despedida, cuidar la dignidad del bebé y acompañar a las familias con delicadeza y comprensión.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la participación de varias madres que compartieron su experiencia personal. Sus testimonios ayudaron a los profesionales a ponerse en el lugar de las familias, comprender sus emociones y recordar la importancia de una atención sensible, que reconozca su dolor y les permita sentirse acompañadas.

En España, según datos de la asociación Umamanita, alrededor de 2.000 familias viven cada año la pérdida de un bebé a partir de la semana 24 de gestación o en el primer mes de vida. Aunque la incidencia ha disminuido con los años, el impacto emocional sigue siendo enorme. Por eso, contar con equipos formados y emocionalmente preparados resulta fundamental.

Con iniciativas como esta, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón reafirma su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria y con la formación continua de sus profesionales. El centro apuesta por una atención centrada en las personas, donde la excelencia técnica y la sensibilidad humana van de la mano para acompañar a las familias en uno de los momentos más difíciles de la vida.