Reacciones de los sevillanos a la nueva tasa de residuos: “Si reciclo todo y tengo que pagar una tasa, no volveré a reciclar”

Casi 200 sevillanos han dado su opinión sobre la nueva tasa de residuos urbanos que tendremos que pagar en enero de 2026 para recaudar los 40 millones que le cuesta a la ciudad gestionar la basura. Esta tasa es obligatoria para todos los ayuntamientos por la legislación española, que traspone a su vez la normativa europea. Introduce por primera vez el pago por generación de residuos y busca que se incentive la separación en origen de los residuos reciclables y la reducción de los residuos mezclados.

En un sondeo realizado por este periódico en las redes sociales, la mayoría de los sevillanos que han participado rechazan de forma aplastante el criterio elegido por el Ayuntamiento de José Luis Sanz de que paguen más tasa unos distritos que otros.

Los sevillanos consultados ven injusto este sistema territorial tan amplio (11 distritos) por considerar que los vecinos de esos distritos que sí reciclan pagarán igual o más que los que no reciclan. En suma, subrayan que se penaliza a ciudadanos responsables en lugar de incentivarlos, y que esto supone una “discriminación por barrios”, puesto que unos pagarán más que otros sin criterio claro. La mayor parte se queja de que ya pagan una tasa de basura en el recibo del agua.

Otro argumento contrario a la nueva tasa es “la falta de servicios adecuados” para reciclar la basura en Sevilla. En el sondeo los sevillanos se quejan de que “han quitado contenedores y papeleras, dificultando el reciclaje”, así como de que hay zonas con los “contenedores llenos, rotos o mal ubicados”, que “falta limpieza en calles y barrios” y que el servicio de limpieza de Lipasam (empresa municipal) es “deficiente”.

Una minoría de los consultados ven bien que se cobre esta tasa por considerar que “el reciclaje es una responsabilidad ciudadana” y por entender que “es una obligación europea”.

Como propuestas alternativas, los vecinos consultados reclaman que antes que cobrar esa nueva tasa de residuos se implante en la capital un “sistema como otros países europeos: pagar por reciclar, no cobrar” y “penalizar solo a quien no recicla”. Otra alternativa que se apunta en el sondeo es que se apruebe en la ciudad una tasa turística, de forma que “que paguen hoteles, apartamentos turísticos y turistas”.

A diferencia de Sevilla, en Granada la cuota variable de la nueva tasa de residuos se calcula relacionando el valor catastral y la producción de basura en su fracción resto: lo que se tira al contenedor gris. Para ello se ha dividido la ciudad en 290 cuadrículas (de 325x325 metros cada una), por parte de Medio Ambiente, y los inmuebles dentro de cada una de estas pagan en función de la basura que arroje cada zona a los contenedores grises, donde se echa lo que no se recicla en otras fracciones. Así pues, cada inmueble pagará una tasa que resulta de multiplicar su valor catastral por un índice establecido para cada cuadrícula en función de la basura que genere.

¿Reciclas o no?

A la pregunta de si reciclan o no, de los casi 200 sevillanos que han participado en el sondeo no pocos manifiestan que no reciclan nada por desconfianza en el sistema. Algunos acusan a la empresa pública de mezclar residuos (“Lipasam mezcla todo en el mismo camión” o “los trabajadores municipales no separan residuos”), lo que evidencia la urgente necesidad de amplias y eficaces campañas de información sobre el tratamiento de nuestros residuos. Otros afirman que no reciclan por falta de incentivos (“Si me cobran igual, ¿para qué reciclar?”, “Ya que pago más, que trabajen ellos”) y exponen dificultades para reciclar por contenedores lejanos, llenos o rotos.

Otras quejas aluden a obstáculos que les impiden reciclar, tales como contenedores con agujeros demasiado pequeños, distancias excesivas hasta los puntos de reciclaje, falta de contenedores orgánicos (el marrón de biorresiduos), horarios inadecuados de recogida, desconocimiento sobre nuevos contenedores (marrón versus gris).

Los que sí reciclan lo hacen por conciencia ambiental, por contribuir a una ciudad más limpia, porque es un hábito aprendido desde pequeños y por satisfacción personal.

Lo que opinan los sevillanos... Yo vivo en uno de esos barrios y reciclo, pero tengo q pagar una tasa porque otros de ese barrio no reciclen??? Entonces para q voy a seguir reciclando????si me castigan igual (noraisasvq)

Me parece una discriminación negativa ¿En qué se basan para aumentar las tasas de basura en determinadas zonas? (paquidelaresu)

Yo reciclo, absolutamente todo!! Y encima voy a pagar más, manda huevos!!(juanantoniofernandezgonzalez)

No es justo, este modelo recaudatorio no es justo se debe de premiar al que recicla (carmengarciaperalta)

Pues si a pesar de reciclar absolutamente todo, tengo que pagar una tasa, no volveré a reciclar absolutamente nada!!!! (fitareche)

El Alcalde q iba a bajar los impuestos!! Ummm supongo q bajará la tasa de agua, q es x dnd cobra la basura, no? (lunaanamaria)

Yo, vivo en uno de esos barrios, reciclo todo, absolutamente todo y ¿voy a tener que pagar más?. (evitagpa)

Pues ya podían poner la TASA TURÍSTICA… o los que nos visitan no generan basura ??? Y que la pagamos entre todos entonces??? (monicariveroosborne)

Que paguemos quienes reciclamos igual que quienes piensan que para eso está la recogida de basura, no me parece para nada lógico. Habrá quien piense que si le cobran, ya no recicla, no??? No nos lleva a nada. Educación, campañas de concienciación y que los insolidarios se den cuenta de la necesidad de separar nuestros residuos. Ya sabemos cómo es el #Negacionismo... (familianaranjas)

Cuando me hagan descuentos, reciclaré, mientras tanto que recicle su Padre. (marjosfermery)

Y porque no nos pagan por reciclar en vez de cobrarnos?. Ahora sí que voy a pasar de reciclar un kilo, total ya me lo cobran no me incentivan ( _ana_aguilera)

No es Justo, yo tengo en mi casa varios cubos para la separación de residuos y reciclaje desde hace más de 20 años, es más en mi comunidad el conserje saca los cubos de basura de todo el bloque y yo me tomo la molestia de bajar mi basura porque reciclo. Si aquí se pagara por reciclar botellas y otros envases como en algunos países. La gente se pegaría por reciclar. (estudiacon_calma)

Deben dar incentivos a quien recicla como en otros países, si llevo vidrio que reciba algún dinero por llevarlo, si llevo plástico que reciba algo por entregarlo. No solo concienciar hay que premiar a quien se esfuerza en reciclar (jpnavarro69).

