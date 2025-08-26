El PSOE advierte que la nueva tasa de residuos en Sevilla por distritos "desincentiva" el reciclaje

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado el proyecto de nueva tasa de residuos elaborado por el gobierno de José Luis Sanz si el criterio es que unos distritos paguen más que otros, lo que supondría una mayor presión fiscal para los vecinos de Los Remedios, Bellavista-La Palmera y Triana, pese a que el Casco Antiguo es el que registra el más alto índice de residuos urbanos generados (IRUG).

La portavoz socialista adjunta Sonia Gaya ha argumentado la negativa de su grupo a aceptar una cuota de la tasa por distritos. "El planteamiento es hacerlo por distrito, es decir, 11 distritos, muchos de ellos muy heterogéneos, que van a verse afectados por una bonificación en la tasa de basura o no según el comportamiento de todos y cada uno de los ciudadanos. Si en mi bloque, en mi casa, en mi calle, en mi barrio se recicla mucho y en otra zona del distrito no se recicla, nunca nos veremos beneficiados por esas bonificaciones. Y eso lo que hace no es incentivar el reciclaje. Al contrario, lo que hace es desincentivarlo, porque se está supeditando un comportamiento individual al comportamiento colectivo de todo el distrito", critica la edil.

Los socialistas lamentan que el gobierno municipal no haya cumplido "ni uno solo de los plazos establecidos por la ley de economía circular de Andalucía para que los ciudadanos y ciudadanas puedan reciclar de verdad" y que ahora lo haga con un sistema injusto.

Sonia Gaya, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla / José Ángel García

Gaya recuerda que "no podemos olvidar que la ley de residuos lo que pretende es fomentar la economía circular y modificar los comportamientos ciudadanos para que reciclemos cada vez más y mejor y nuestras ciudades sean espacios más sostenibles".

Sin explicación sobre el aumento del coste del servicio de 26 a 40 millones

Los socialistas critican también que el gobierno de José Luis Sanz no ha explicado aún por qué casi se ha duplicado el dinero que hay que recaudar para que los ciudadanos paguemos esta nueva tasa de residuos. En 2024 se dijo que se necesitaban 26 millones y ahora que 40 millones.

"El año pasado se establecía el coste de servicio, que es lo que repercute en los ciudadanos, en 26 millones de euros y este año nos encontramos con que el coste de servicio ha aumentado 14 millones, lo que supone un total de 40 millones de euros. Esos 14 millones también van a repercutir en la factura de los ciudadanos y ciudadanas y no han sido capaces de darnos una sola explicación de por qué ha aumentado el coste de servicio de esa manera", cuestiona la edil.

El PSOE pregunta a qué se debe que se tengan que recaudar 14 millones más de los previstos con la nueva tasa de residuos. "No sabemos si se han aumentado los puntos limpios, si se han aumentado los contenedores de recogida selectiva. No sabemos si se está fomentando de alguna forma mediante campañas publicitarias, mediante cualquier tipo de pedagogía el comportamiento ciudadano, porque no vemos nada de eso en la ciudad. Por tanto, hay que dar muchas explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas, primero para que sepan qué es lo que pagan, por qué lo pagan y para qué va a servir lo que pagan y no solo depende de los ciudadanos y ciudadanas, depende también de lo que haga el Ayuntamiento de Sevilla", señala la portavoz adjunta.

Reducción del IBI

El PSOE concluye que al proyecto ordenanzas fiscales para el año 2026 presentado el gobierno del señor Sanz "le sobran incógnitas y le faltan muchas explicaciones", empezando por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los socialistas señalan que Sanz plantea una reducción generalizada del 1% en el IBI. "¿Eso qué significa? Que una familia que paga 450 euros de IBI, pues era su recibo disminuido en 4,5 euros anuales. Y el señor alcalde dice que esto se suma a la reducción del 1% del IBI que se hizo el año pasado, pero esto no es cierto. El año pasado lo que se hizo fue aumentar un 10% la bonificación en él y a las familias numerosas y establecer una bonificación del 50% para los establecimientos emblemáticos. En ningún caso hubo una bajada generalizada del IBI", precisan la portavoz adjunta Sonia Gaya.