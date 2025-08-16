El Real Alcázar avanza en la rehabilitación de la Casa del Inglés para su uso como taller

El Real Alcázar de Sevilla continúa la rehabilitación integral de la Casa del Inglés, un edificio situado en la esquina noroeste de sus jardines, cuyo proyecto original data de 1917 y fue obra del arquitecto José Gómez Otero. La actuación, organizada y dirigida por la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui, permitirá recuperar y adaptar este inmueble para su actual uso como taller y almacén de herramientas de las áreas de mantenimiento y jardinería.

Las obras, adjudicadas a la empresa Elecnor por un importe de 216.105 euros más IVA, cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. Entre las principales intervenciones destacan la reconstrucción del forjado y azotea del torreón de la escalera, la limpieza y conservación de las fábricas de ladrillo visto, la renovación completa de instalaciones, la mejora de la cubierta y la adecuación de los aseos y revestimientos interiores.

Según el delegado de Hacienda, Juan Bueno, "no se trata solo de rehabilitar un edificio, sino de garantizar que los trabajadores del Real Alcázar dispongan de un espacio seguro, funcional y digno, al tiempo que preservamos un inmueble de gran valor patrimonial". En esta línea, el delegadao ha señalado la necesidad de estas obras "debido al deplorable estado en el que se encontraba la Casa del Inglés, tras años de nulo mantenimiento, lo que hacía urgente su recuperación”.

La obra "forma parte de una estrategia más amplia de conservación y mejora de nuestras instalaciones, que compatibiliza el respeto por la historia con las necesidades actuales de gestión y mantenimiento". La intervención afectará a todo el cuerpo edificatorio y sus patios interiores, quedando para una segunda fase, prevista para el próximo año, las zonas anexas de acopio, porche de maquinaria y maceteros.