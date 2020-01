Rebajas de invierno: de las devoluciones a la búsqueda de gangas

Acaba la Navidad y empiezan las rebajas. El día siguiente al de Reyes Magos, las principales calles comerciales y las grandes superficies se llenan de carteles con porcentajes y descuentos en el arranque oficial de las rebajas de invierno. Devolución de artículos regalados, buscar las primeras gangas de la temporada o invertir el dinero recaudado en las fiestas son las miras con las que este martes arranca oficialmente la temporada de rebajas más esperada del año, aunque desde años devaluada por las medidas liberalizadoras del comercio que permiten a los comercios que se ofrezcan descuentos durante todo el año.

Las principales marcas y las grandes superficies viven con entusiasmo y ajetreo un periodo que acabará el próximo 29 de febrero y en el que esperan aumentar sus ventas con descuentos de hasta el 70%. Precisamente en estos establecimientos es donde el pistoletazo de salida de las rebajas de invierno se vive con más movimiento. "Vengo a descambiar algunas cosillas que me han regalado en Reyes, pero ya me daré alguna vuelta por si veo algo que me interese a buen precio", afirma Paqui Segura a las puertas del Corte Inglés en la Plaza del Duque.

Mismo cometido para el que María de los Ángeles Gutiérrez se ha acercado desde el municipio de San José de la Rinconada al centro de Sevilla junto a su hija y su nieto. "Tenemos que devolver algunas prendas que no le están buenas al niño y hay que hacerlo antes de que no quede nada", explica entre el bullicio del interior de la tienda de Zara.

No obstante, un periodo de rebajas que para el pequeño comercio está "desvirtuado" por la "perpetualidad de promociones que se le ofrecen al comprador". Por esta razón, el presidente de la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom), Tomás González, aprovecha el tirón del aumento de las compras previsto para volver a reclamar la regulación de los periodos fijos de rebajas.

"El comprador ya no sabe cuándo empiezan las rebajas, cuando hace unos años todo el mundo esperaba con ansia el día 7 de enero. La perpetualidad en las promociones de las grandes marcas es muy perjudicial para el pequeño comercio y sólo beneficia a las grandes marcas", apunta González, que recuerda que el concepto de rebajas se inventó "para acabar con el excedente de la temporada anterior", siendo ahora "prácticamente una obligación mantenerlas todo el año".

Tomás González. Presidente de Aprocom "El consumidor vive en una perpetua promoción que ya no sabe ni cuándo empiezan las rebajas"

En este punto, el presidente de Aprocom insiste en que el "principal perjudicado" de este "nuevo concepto de rebajas" es el consumidor que, según asegura, "cada vez disfruta de un periodo de rebajas más corto". "¿Es normal que aquí en Andalucía se promocionen en enero prendas de verano y en pleno mes de julio haya ya abrigos en los escaparates? Es algo contranatura", se pregunta y responde Tomás González.

Respecto a las previsiones de venta, el pequeño comercio calcula un aumento anual en la facturación del 2%, pero esto "no quiere decir que los beneficios estén acorde con ese aumento de la facturación", aclaran desde Aprocom. "El consumidor ya nunca pretende comprar productos a su precio normal porque están acostumbrados a consumir en una permanente promoción", insiste González.

Un repunte en las contrataciones

Ante esta situación y según las estimaciones de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), los sevillanos serán los terceros de Andalucía que más gastarán en las rebajas, con una previsión de unos 103 euros, por detrás de Almería (105 euros) y Málaga (104 euros). Por gasto en sectores, y a nivel general, el textil (52 euros) sigue estando a la cabeza, representando el 54,07% del gasto previsto, seguido por el calzado y los complementos (18 euros), que representa el 18,9 %. Los siguientes sectores de gasto en rebajas serían los relacionados con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre (26,3 %) y un desembolso medio en Andalucía de 25 euros.

En el promedio de gasto general en la comunidad, los andaluces gastarán de media 95 euros, que supone una inversión ligeramente superior a los 90 euros de 2019, según el informe de UCA-UCE, que aclara que se trata de previsiones de gastos y no del gasto real y se ha calculado con los datos de una encuesta.

Sevilla, con más de 4.000 contratos, será la provincia española donde más crezca la contratación

Las tradicionales rebajas de enero se notarán además de en el bolsillo en el mercado laboral. El grupo de trabajo temporal Adecco prevé que se formalicen en Sevilla 4.054 contratos en las rebajas de invierno, convirtiéndose en la provincia donde más aumentarán las contrataciones en España respecto a 2018. En concreto, un 20%.

Por otro lado, según la empresa de recursos humanos Randstad, Andalucía se sitúa a la cabeza de España en el número de contrataciones para este periodo con 29.020 altas, un alza del 8,7%. Los sectores más beneficiados durante esta época serán, según el informe de Ranstad, el transporte y la logística, al suponer el 58% de los nuevos puesto, seguida por el 42% de firmas en el comercio.

Entre los perfiles más demandados, en el sector de la logística se espera la demanda de puestos de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros. Se incrementan asimismo las necesidades de profesionales destinados a la atención al cliente, tanto para atención online como telefónica. Por su parte, el comercio tradicional precisará de perfiles que refuercen sus plantillas ante el aumento de consumidores con dependientes, promotores, azafatos y perfiles comerciales, principalmente, entre los que se valorará una buena predisposición a la atención al público.