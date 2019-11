Los recortes del SAS disparan las agresiones al personal médico

Otro ataque a un enfermero de un centro de salud de Coria del Río respalda la tesis del Csif: "las agresiones se incrementan a la par que se aplican los brutales recortes de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS)". La familia de un paciente insatisfecho, que había tenido un problema con un enfermero, se presentó al día siguiente en el ambulatorio y arremetió duramente contra un compañero del trabajador implicado. En solidaridad, el personal sanitario salió este lunes a las puertas del centro médico para manifestar su "tolerancia cero" a la violencia en las consultas y denunciar el poco apoyo que reciben desde las direcciones.

El sindicato asocia el clima de crispación generado entre los usuarios a la carencia de recursos y disminución de las plantillas, consecuencia de la falta de cobertura de bajas y descansos. "La demora para obtener una cita, el poco tiempo por consulta de Atención Primaria, los retrasos en las pruebas... provocan que muchos pacientes se rebelen, aunque la violencia no deba consentirse es algo que está ocurriendo cada día, verbal o físicamente".

Exigen una política de recursos adecuada que permita cubrir los servicios y evite generar malestar y ansiedad entre los pacientes. Reclaman medidas que alivien esta coyuntura como cámaras de seguridad en todos los centros médicos, vigilancia presencial y campañas para impulsar la concienciación ciudadana por las que los usuarios comprendan que los sanitarios están para ayudar, cuidar y no para que se descargue sobre ellos la frustración que provoca el sistema.

El personal médico teme que la situación se agrave. Los directores de muchos centros ya han advertido a sus trabajadores de que la Consejería de Salud y Familia no va a destinar dinero a contrataciones para sustituir permisos de paternidad o maternidad, bajas de procesos largos, jubilaciones o vacaciones, situación que contribuirá a empeorar la situación dadas las fechas venideras, en las que por festivos y la previsión del aumento de los casos de gripe se dispara la frecuentación de los centros hasta colapsar las urgencias y la Atención Primaria.

El Csif denuncia que, pese a la constante disminución de recursos, el SAS insistiera en la última mesa sectorial que "todo está cubierto" y presentasen "unos datos positivos que nadie comprendió". No entiende que, "habiendo categorías con personal en bolsa y contando con un presupuesto que aún no se ha agotado, no se permitan contrataciones que completen las plantillas". Creen que la Sanidad andaluza "no puede dar carpetazo" al asunto sin haber solucionado los problemas existentes.

Este martes, los sindicatos se han manifestado frente al Hospital Virgen Macarena para reivindicar una mejora de su situación, convocatoria a la que se han unido, incluso, usuarios que los han felicitado por su enérgica lucha para mejorar la situación. Las próximas semanas intentarán hacerse oír frente al Hospital Virgen del Rocío, el martes 12 de noviembre, y delante de la Delegación de Salud, el día 19.