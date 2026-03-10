Renfe restablece el AVE directo entre Sevilla y Barcelona que estaba cortado desde la tragedia de Adamuz

El servicio permanecía cortado desde el trágico accidente de Adamuz, donde el pasado 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en el siniestro ferroviario

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer ingresada en la UCI

Un AVE en la estación de Santa Justa
Un AVE en la estación de Santa Justa / M.J.López/ Europa Press

Renfe ha restablecido desde este lunes, 9 de marzo, el servicio directo de Alta Velocidad AVE entre Barcelona y Sevilla, que vuelve a operar en ambos sentidos tras su interrupción.

El servicio permanecía cortado desde el accidente de Adamuz, donde el pasado 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en el siniestro ferroviario.

La compañía ferroviaria ha informado a través de sus redes sociales de que el servicio vuelve a estar operativo, recuperando así la conexión entre ambas ciudades.

"Desde ayer, 9 de marzo, vuelve a estar operativo el servicio directo de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla, en ambos sentidos", ha señalado Renfe en un mensaje difundido en la red social X.

Con el restablecimiento de esta conexión, los viajeros vuelven a disponer de un servicio directo de AVE entre las estaciones de Barcelona Sants y Sevilla Santa Justa, una de las rutas de larga distancia que conecta Cataluña con Andalucía.

También te puede interesar

Lo último

stats