Renfe restablece el AVE directo entre Sevilla y Barcelona que estaba cortado desde la tragedia de Adamuz

Renfe ha restablecido desde este lunes, 9 de marzo, el servicio directo de Alta Velocidad AVE entre Barcelona y Sevilla, que vuelve a operar en ambos sentidos tras su interrupción.

El servicio permanecía cortado desde el accidente de Adamuz, donde el pasado 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos en el siniestro ferroviario.

La compañía ferroviaria ha informado a través de sus redes sociales de que el servicio vuelve a estar operativo, recuperando así la conexión entre ambas ciudades.

"Desde ayer, 9 de marzo, vuelve a estar operativo el servicio directo de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla, en ambos sentidos", ha señalado Renfe en un mensaje difundido en la red social X.

Con el restablecimiento de esta conexión, los viajeros vuelven a disponer de un servicio directo de AVE entre las estaciones de Barcelona Sants y Sevilla Santa Justa, una de las rutas de larga distancia que conecta Cataluña con Andalucía.