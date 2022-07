Una de las residencia de estudiantes de la Palmera se ofrece ya como hotel en 'booking'

La sospecha de muchos urbanistas se confirma antes de los previsto. Se podría aplicar el célebre aforismo jurídico: las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Si se pedía licencia para un edificio de nueva planta con cientos de habitaciones de diferentes extensiones, con bar, comedor y aparcamiento subterráneo, el proyecto parecía un hotel desde el principio aunque fuera presentado como residencia de estudiantes. Si además se ofrecen esas habitaciones en uno de los portales de referencia mundial para la contratación de alojamientos, no sólo sigue pareciendo un hotel, sino que funciona como tal, cuando menos a los ojos de quien mueve el negocio hotelero en cientos de países. Una de las polémicas residencias universitarias levantadas en la Avenida de la Palmera en los últimos tres años se comercializa ya en el mayor portal especializado en la gestión de reservas hoteleras.

Se trata de la levantada en el número 17, polémica como otras por destrozar la estética del principal viario de la Exposición Iberoamericana de 1929, lo que levantó y sigue provocando las críticas de asociaciones en defensa del patrimonio y profesionales de reconocido prestigio. Las promotoras encontraron la rendija en el PGOU, que al menos el Ayuntamiento ya ha corregido. Pero el daño es ya evidente.

En Booking se ofrece la residencia Xior, estéticamente caracterizada por una fachada que combina una suerte de pilotes blancos y verdes, cuando el cliente pregunta por los mejores establecimientos hoteleros de la zona. La residencia de estudiantes ofrece habitaciones dobles e individuales, con y sin desayuno. Como un hotel más. Sí se hace constar en el texto que informa de los servicios y bondades del establecimiento que se trata de un alojamiento para quienes viajen a Sevilla por motivos académicos, pero nada más. No se aprecian mayores controles a la hora de efectuar una reserva que está al alcance de cualquiera. Incluso en el mes de agosto, cuando la actividad académica en la ciudad es prácticamente inexistente. Una reserva de habitación doble con desayuno con entrada el próximo lunes, día 1, y salida el día 4, tiene un precio de 162 euros. En modalidad individual la tarifa es entre 126 y 140 euros.

Toda la información que se ofrece es la propia de un hotel destinado a turistas, como la proximidad con los principales monumentos y lugares de interés de la ciudad.

El portal Booking vende el Xior Students Housing como un establecimiento a 1,1 kilómetros del Parque de María Luisa, y ofrece alojamiento “con bar, estacionamiento privado y jardín”. Además añade que el “alojamiento” está a 1,3 kilómetros de la Plaza de España y a 2,1 kilómetros del barrio de Santa Cruz y del Palacio del Alcázar. El alojamiento se encuentra a 2,8 kilómetros del puente de Triana-Isabel II y a 3,4 kilómetros de la Plaza de Armas. Se añade: “Las habitaciones incluyen armario. Están equipadas con aire acondicionado y baño privado. Todas las mañanas se sirve un desayuno continental y sin gluten”.

Mínima referencia

La información que se ofrece es en todo momento la dirigida a los turistas: "El Xior Students Housing Sevilla se encuentra a 2,3 kilómetros de la iglesia de Santa María La Blanca y de la Giralda y la catedral de Sevilla. El aeropuerto más cercano es el de Sevilla, ubicado a 10 kilómetros del alojamiento estudiantil". Y, como seha dicho, la referencia al carácter universitario es mínima y sin aparente control: “Es necesario que usted esté relacionado con el campo de estudiante para permanecer en la residencia, de lo contrario no podrá permanecer en nuestra residencia de estudiantes”. En la práctica se puede efectuar la reserva a través del citado portal sin mayor petición de requisitos.

Siempre se repite la misma pauta en el fenómeno de la burbuja de las residencias universitarias. Un terreno con una edificabilidad que se dispara de pronto, un edificio de nueva construcción con plantas subterráneas para aparcamiento de vehículos, varias plantas en altura para habitaciones y unas ubicaciones siempre muy bien comunicadas con las zonas importantes de la ciudad. La fiebre de las residencias universitarias choca con los índices de natalidad y de matriculaciones, cada vez más bajos en la sociedad actual, a no ser que alguien tenga muy claro que en el caso de Sevilla habrá suficientes alumnos Erasmus como para llenar centenares de habitaciones como están siendo ultimadas o existen ya en la Palmera o el Porvenir. ¿Dónde está la clave? Los urbanistas llevan tiempo advirtiéndolo. Más pronto que tarde las residencias suplicarán el cambio formal de uso a hotelero, por eso el interés que han tenido en que se les autorizaran los estacionamientos bajo tierra en todos los proyectos. ¿O es que tantísimos alumnos cuentan con vehículo propio? No, no es previsible que lo tengan en los años en que las economías son débiles y sustentadas por las familias.