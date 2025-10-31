La residencia universitaria Yugo Sevillla Cartuja recibe el premio ‘Mejor Entorno de Aprendizaje’

La residencia universitaria Yugo Sevillla Cartuja, frente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, ha sido galardonada con el premio ‘Mejor Entorno de Aprendizaje’ (Best Learning Environment) en los Global Student Living Awards 2025, celebrados en Londres.

Estos galardones, los más prestigiosos del sector de alojamiento universitario, se basan íntegramente en las valoraciones directas de más de 150.000 estudiantes de universidades y centros educativos del Reino Unido y Europa, lo que convierte este reconocimiento en un logro especialmente significativo. Las encuestas anónimas evalúan aspectos clave como la calidad de las instalaciones, la atención al cliente, la relación calidad-precio, la sostenibilidad y la satisfacción general.

En la edición de este año, la marca y operadora global de alojamiento para estudiantes Yugo, que en España opera residencias de estudiantes en ciudades como Madrid, Barcelona, Salamanca, Pamplona y Valencia, además de en Sevilla, también recibió los premios europeos al Best Customer Service (Europe), que reconoce su excelencia en la atención al estudiante y la calidad del servicio, y Best Individual Property (Europe), otorgado a la residencia Yugo Salamanca Luna.

Exterior de la residencia Yugo Cartuja IV / Yugo

Un entorno inspirador para aprender y crecer

El galardón a Yugo Sevilla Cartuja como ‘Mejor Entorno de Aprendizaje’ pone de relieve su compromiso con la creación de un espacio donde los estudiantes puedan desarrollarse académica, personal y socialmente. Más que un alojamiento, la residencia ofrece una experiencia integral diseñada para impulsar el aprendizaje y el crecimiento personal.

Con amplias zonas de estudio, gimnasio, cine, sala de juegos, terraza y piscina, Yugo Cartuja combina instalaciones de alta calidad con un ambiente comunitario vibrante. Además, ofrece el programa global Live Your Best Life (LYBL) de Yugo, centrado en la sostenibilidad, el desarrollo personal y la orientación profesional, ayudando a los estudiantes a prepararse para la vida más allá de la universidad.

El edificio, de seis plantas y con 232 habitaciones individuales, se alza sobre el histórico terreno del antiguo Pabellón de las Naciones Unidas de la Expo 92. Su diseño en forma de “U” fomenta la conexión con la Escuela de Ingeniería y la colaboración entre los residentes, promoviendo el sentido de comunidad.

Sala de estudio de la residencia Yugo Cartuja IV / Yugo

Como parte de Yugo —la primera marca y operadora global de alojamiento para estudiantes—, Yugo Cartuja forma parte de una red de más de 280 residencias en 14 países y en más de 120 de las principales ciudades universitarias del mundo. A nivel global, Yugo es el operador de alojamiento universitario más grande y diversificado, creando hogares para más de 160.000 estudiantes en todo el mundo. Su filosofía, “Live Your Best Life”, refleja una visión que va más allá del alojamiento, empoderando a los estudiantes para que vivan una experiencia universitaria realmente transformadora.

Simon Griffiths, SVP Operations Europe en Yugo, comentó: “Este premio es un testimonio del poder de escuchar. En Yugo, mantenemos un diálogo continuo con nuestra comunidad global de estudiantes a través de encuestas anónimas periódicas para comprender realmente qué es lo que más les importa. Sus comentarios guían todo lo que hacemos, desde celebrar lo que funciona hasta identificar oportunidades de mejora, para seguir creando entornos que inspiran aprendizaje, conexión y desarrollo personal cada día”.

Sobre Yugo

Yugo es la primera marca y operadora global de alojamiento para estudiantes, que redefine la experiencia universitaria a escala mundial ofreciendo espacios vibrantes, sostenibles y de apoyo donde los estudiantes pueden prosperar. No se trata solo de alojamiento, sino de crear comunidades vivas y experiencias que trascienden las paredes de la residencia.

Con más de 30 años de experiencia, Yugo gestiona sus residencias de manera eficiente y sostenible, ampliando su presencia en nuevos mercados y generando valor para sus socios a través de experiencias estudiantiles excepcionales.

Yugo forma parte de The Dot Group y cuenta con más de 280 residencias en 14 países y en más de 120 de las principales ciudades universitarias del mundo. Globalmente, es el mayor y más diversificado operador de alojamiento para estudiantes, ofreciendo un hogar Yugo a más de 160.000 jóvenes en todo el planeta.

En 2025, Yugo se convirtió en el socio exclusivo de alojamiento universitario del equipo de Fórmula 1 Visa Cash App Racing Bulls (VCARB), brindando a los estudiantes acceso a oportunidades y experiencias únicas en todo el mundo.