El #RetoPichón 2026 lanza el proyecto 'Oportunidad' para ayudar a jóvenes ex tutelados con Paz y Bien

El Reto Pichón 2026 ha elegido como beneficiaria a la asociación Paz y Bien para desarrollar el proyecto Oportunidad, una iniciativa que busca visibilizar la situación de los jóvenes extutelados por el sistema de protección. El objetivo es recaudar 100.000 euros destinados a facilitar su transición a la vida adulta cuando cumplen 18 años y deben abandonar los centros de acogida sin red familiar de apoyo.

Paz y Bien es una entidad fundada en Sevilla en 1979 que se dedica a la defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Dentro de su área de Infancia y Juventud, atiende a menores en situación de desamparo tutelados por el Sistema de Protección de Andalucía. Los fondos recaudados se destinarán a impulsar la formación profesional de estos jóvenes, facilitar su acceso al empleo, apoyar soluciones de vivienda y garantizar un acompañamiento efectivo durante esta etapa decisiva de sus vidas.

La asociación cuenta con más de cuatro décadas de experiencia trabajando con colectivos vulnerables. Ha ampliado progresivamente sus áreas de actuación y actualmente dispone de numerosos centros y recursos desde los que desarrolla programas de inclusión social y profesional para quienes más lo necesitan.

La realidad de los menores tutelados al alcanzar la mayoría de edad

Un menor tutelado es aquel que se encuentra en situación de desamparo y cuya tutela asume la administración pública competente. Durante su minoría de edad cuenta con el respaldo institucional, pero al cumplir 18 años esa protección finaliza. La mayoría de edad legal marca el inicio de una etapa en la que deben afrontar decisiones trascendentales sin contar con una red familiar sólida que les respalde.

"Cuando un joven tutelado cumple 18 años pasa a ser mayor de edad legalmente, pero eso no significa que esté preparado para enfrentarse solo a la vida adulta. Muchos de ellos no cuentan con apoyo familiar ni recursos económicos suficientes, y necesitan orientación, estabilidad y oportunidades reales", señala Fray Rafael Pozo Bascón, fundador de Paz y Bien.

Una oportunidad puede cambiar muchas vidas

Este será el lema del Reto Pichón durante 2026. Con ese propósito nace Oportunidad, un proyecto diseñado para visibilizar la realidad de los jóvenes extutelados mientras se recaudan fondos para apoyarles. El objetivo de recaudación se sitúa en 100.000 euros que se destinarán a impulsar su formación y capacitación profesional, facilitar el acceso al empleo y la orientación laboral, apoyar soluciones de vivienda y garantizar acompañamiento durante su transición a la vida adulta.

"Cuando ofrecimos la posibilidad a Paz y Bien de colaborar con ellos con el Reto Pichón 2026, vimos claro que nuestra ayuda debía centrarse en un momento especialmente vulnerable: el paso a la mayoría de edad. Cumplir 18 años no debería significar quedarse sin red", señala Juan Luis Muñoz Escassi, impulsor del Reto Pichón.

"Estos jóvenes no han tenido las mismas oportunidades que otros chicos de su edad por circunstancias ajenas a ellos. Si conseguimos ofrecerles una oportunidad real, estaremos cambiando el rumbo de muchas vidas", remarca Israel Montes Lérida, presidente de la Asociación Paz y Bien.

Sistema de donaciones y transparencia en la gestión

La plataforma Migranodearena.org será la herramienta a través de la cual se gestionarán las aportaciones solidarias. Este sistema, utilizado en ediciones anteriores del reto, permite realizar donaciones mediante distintos métodos como Bizum, transferencia bancaria o PayPal. Además, facilita su integración en redes sociales y posibilita la emisión automática de certificados para los donantes.

El sistema garantiza transparencia, trazabilidad y una gestión ágil de cada contribución recibida. Todas las aportaciones se canalizan directamente a través de la ONG, lo que asegura el destino final de cada donación individual.

En relación con el reto deportivo, Juan Luis Muñoz Escassi desvelará en las próximas semanas el calendario de pruebas que marcarán esta edición. Los embajadores del Reto Pichón volverán a tener un papel protagonista, sumando su esfuerzo en distintas disciplinas y actividades que se desarrollarán a lo largo del año para amplificar el alcance del proyecto.

El deporte actuará como altavoz, pero el verdadero objetivo irá más allá del desafío físico: convertir cada prueba en una oportunidad para visibilizar historias reales y dar voz a sus protagonistas.

Trayectoria del Reto Pichón desde 2011

El Reto Pichón es un movimiento solidario que apoya distintas causas a través del deporte. Su impulsor, Juan Luis Muñoz Escassi, lo puso en marcha en 2011 y desde entonces ha recaudado más de 600.000 euros en los diferentes retos celebrados.

En 2016 la ayuda económica se destinó a dos familias de la Fundación Luis Olivares, dedicada al cáncer infantil. En 2017 los fondos recaudados hicieron posible la compra de 20 aparatos Irisbond para pacientes de la Asociación ELA Andalucía. En 2018 su contribución se destinó a la construcción de una residencia para mujeres con discapacidad en la India a través de la Fundación Vicente Ferrer.

En 2019 la ayuda se dirigió a siete niños de la Fundación UpaceSur con parálisis cerebral y en 2020 a la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera. El año 2021 se centró en la Piel de Mariposa, y a través de la Asociación DEBRA la recaudación fue destinada a 314 familias para apoyo sanitario, psicológico y social.

En 2022 la Distrofia Muscular de Duchenne fue la causa social elegida, y los fondos recaudados tuvieron como destino la asociación Duchenne Parent Project. En 2023 Mehuer (Medicamentos huérfanos y enfermedades raras) fue la ONG elegida y quince niños con enfermedades raras diferentes los protagonistas. El Reto Pichón 2024 puso en marcha el proyecto AIRE, destinado a ayudar a las familias de los niños en cuidados paliativos pediátricos, destinando los fondos a la ONG SISU (Asociación Andaluza de Cuidados Paliativos Pediátricos). La edición 2025 desarrolló el proyecto Horizonte y los fondos los recibió Autismo Sevilla.

Cada año el reto elige una causa social representada a través de una ONG y una serie de pruebas deportivas extremas que sirven para darle visibilidad mientras se recaudan fondos. Las aportaciones económicas de todos los donantes se canalizan directamente a través de la ONG beneficiaria, garantizando así el destino final de cada aportación individual y la transparencia del movimiento. Mediante la página web del Reto Pichón se van relatando las etapas de este reto y se detalla cómo realizar la donación a la fundación con la que se colabora cada año.