Robles, el mejor embajador de la gastronomía sevillana en Fitur

Los turistas buscan en los destinos historia, patrimonio, naturaleza, y cada vez más conocer la gastronomía, porque la cocina de cada lugar es la mejor forma de vivir y sentir la ciudad que se visita. Por eso las viandas y bebidas son un elemento esencial entre los atractivos turísitcos de un destino. La provincia de Sevilla, como viene siendo habitual, ha apostado a caballo ganador y ha vuelto a confiar en Robles y su forma de entender la cocina como un arte para mostrar los sabores de sus pueblos y comarcas. Si la presentación de la oferta turística, celebrada en el espacio La Imprenta de Green Patio, en Madrid, contó con una cuidada puesta en escena donde se combinaron sensaciones con música y sobre todo, mucha alegría. A esto contribuyó y mucho, la cuidada selección de platos con los que Robles hizo que numerosos operadores turísticos y responsables del sector disfrutaran aún más de Sevilla en Madrid.

La familia Robles en la entrada de Green Patio / M. G.

La naturaleza, historia, patrimonio y cultura de Seviilla tiene el complemento perfecto en la gastronomía y Robles puso su sello aportando un aperitivo compuesto por un exquisito pan de cristal con gambas al ajillo y alioli que fueron muy aplaudidos entre los asistentes. La casa de restauración sevillana colaboró en la parte gastronómica de esta presentación de la oferta turística de Sevilla con el catering oficial de Green Patio. Un conjunto perfecto donde la pericia de Robles fue capaz de reflejar la rica cocina sevillana a través de 14 especialidades donde tampoco se quedaron atrás el arroz con cola de toro, en su punto justo o los miniserranitos que eran capaces, si cerrabas los ojos, de trasladarte a un bar de Sevilla. Las chacinas, quesos, lomos ibéricos o los chicharrones no dejaron indiferente a nadie.

Un vistazo de los postres que se sirvieron / M. G.

Tanto es así que los presentadores de la gala organizada por la Diputación de Sevilla -José Yélamo y Noor Ben Yesef-, el cantante Juanlu Montoya, el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, o la ministra María Jesús Montero, no fueron los únicos que pisaron esa noche el escenario. Pedro y Laura Robles también fueron aplaudidos por el numeroso público que se congregó para conocer la oferta que la provincia de Sevilla lleva a Fitur. Y no era para menos, porque explicaron de forma detallada y con el cariño de quien ama su trabajo todo lo que iban a poder degustar minutos después. Un menú, pero cierto, donde no faltaron los vinos de la provincia, que van empujando con fuerza, tanto de la Sierrra Morena Sevillana como de Lebrija o el Aljarafe.

Pero todos esperaban el momento de los postres porque si Laura Robles está al mando, el momento es aún más dulce. Aquí, como se suele decir, la casa echó el resto con una selección de nada menos 30 referencias de la mejor repostería sevillana y otras 10 con repostería tradicional. Y todo con la habilidad de la repostera de Robles del punto justo de dulce, sin empalagar y con el equilibrio de tener ganas de más, pero sin pasarse. Increíble el pionono con chocolate al 70% y cerezas maceradas en licor de Cazalla (más provincia). Tampoco faltaron los guiños a la naranja de nuestra campiña y algo que nunca falla que es nuestra primavera en Sevilla, la cual tiene sus toques de naranja y Azahar que tanto dentifican a la Casa de la calle Placentines. Pero si hay algo que no puede fatar y que todo el mundo esperaba es el tocino de cielo con arroz con leche. Incluso hubo quien cuando se dio cuenta de que el acto estaba servido por ellos decía a sus compañeros: "Pues si ahora os gusta esto, veréis los postres". Y cuando parecía que no se podía mejorar esta experiencia gastronómica, aparecieron los dulces de toda la vida, pero en formato mini. "Mejor, así podemos probarlos todos sin tener mala conciencia de que es demasiado", comentó alguno. Porque no hay embajada que no tenga pequeños regalos y esta vino en forma de pequeños pestiños, rosquitos o cortadillos de cabello de ángel.