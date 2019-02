Planes de cine en Sevilla para la semana del 21 al 27 de febrero

La madrugada del lunes 25 de febrero se entregan los Oscar, y la cartelera apura para presentar algunas de las últimas candidatas. En distintos puntos y espacios de la ciudad, prosiguen y terminan algunos interesantes ciclos y retrospectivas. Los que prefieran quedarse en casa, también tienen una recomendación de la semana.

La película de la semana

Pájaros de verano: el tercer largo de los colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego se adentra con impresionante despliegue visual y aliento trágico en la historia violenta del narcotráfico desde una mirada antropológica que enfrenta las tradiciones ancestrales de los ‘wayúu’ con el incipiente tráfico internacional de marihuana, todo ello sin salir de un territorio (mítico) preñado de rituales y simbolismo. Sin duda, una de las mejores películas del año.

Estrenos de cartelera

Una vez más, nos quedamos esperando a Godard y su Libro de imágenes.

Con nuestro gozo en un pozo, abordamos los estrenos de la semana destacando la extraordinaria Pájaros de verano (ver arriba), que viene acompañada de otra candidata a cosechar algún Oscar en la ceremonia de la madrugada del domingo: ¿Podrás perdonarme algún día? ofrece a Melissa MacCarthy y a Richard E. Grant dos de esos papeles (la cascarrabias redimida y el perdedor entrañable) que tanto gustan a los académicos. Su historia de amistad y picaresca ambientada en el Nueva York literario y bohemio de los 90, reúne suficientes elementos de seducción para el público adulto asiduo a las salas de versión original.

Nicole Kidman se sigue moviendo por los márgenes de un cine americano más independiente y arriesgado, tal vez buscando la legitimación definitiva como actriz total: su papel en Destroyer, una mujer herida, por el que obtuvo una nominación al Globo de Oro, la enfrenta a los fantasmas de un pasado en el interior de las mafias del narcotráfico.

Los míticos personajes de Conan Doyle no dejan de tener encarnaciones cinematográficas, de Richie a Garci pasando por la popular serie de la BBC. Le toca ahora el turno a los comediantes Will Ferrer y John C. Reilly, de nuevo pareja en Holmes & Watson.

La jueza del Tribunal Supremo de EE.UU., Ruth Bader Ginsburg, se ha convertido en todo un icono popular en su país gracias a su defensa de los derechos de las mujeres desde los años 60. Tras el magnífico documental RBG, candidato al Oscar, llega también ahora su biopic de ficción, Una cuestión de género, protagonizado por Felicity Jones.

Otras pantallas

Aún quedan tres citas con el ciclo de Cinesur MK2-Nervión Plaza está dedicando al iconoclasta Tim Burton. Hoy jueves 21 (20:00h.) se proyecta precisamente Big Fish (2003), posiblemente una de sus últimas grandes películas, un nuevo y emocionante cuento fantástico con la presencia del recientemente fallecido Albert Finney, en una de sus interpretaciones más recordadas.

En el Cicus, en colaboración con Filmoteca de Andalucía, se cierra también el próximo lunes 25 (20:00h., entrada libre) el pequeño ciclo dedicado a la comedia popular japonesa contemporánea, con la proyección de The Projects (Danchi) (2016), dirigida por Junji Sakamoto.

En Caixaforum, el ciclo que acompaña las sesiones de ‘Arte y Mito’ también se cierra con la proyección de la popular 300 (2006), de Zack Snyder, adaptación del cómic de Frank Miller, el próximo sábado a las 19:00h. (4 euros).

Muestra de cine espiritual

La Archidiócesis de Sevilla celebra en Cinesur-MK2 Nervión la 5ª edición de su Muestra de Cine Espiritual, que, antes de trasladarse a Dos hermanas los días 25, 26 y 27 de febrero, ofrece el jueves 21 una última sesión en Sevilla con la proyección de Dios no está muerto. Una luz en la oscuridad (2018), cierre de una trilogía sobre la persecución de la Iglesia cristiana en Estados Unidos protagonizada por Tatum O’Neall.

Cine andaluz contemporáneo

La Fundación Tres Culturas acoge en sus ‘Martes de Cine’ de febrero el ciclo dedicado al cine andaluz contemporáneo en colaboración con Asecan. La última película del mes (26 febrero, 20:30h., entrada libre) será Cuando los ángeles duermen, de Gonzalo Bendala, un thriller protagonizado por Julián Villagrán que esconde numerosos giros en su desarrollo condensado en una noche muy accidentada.

Cine en plataformas

La semana pasada llegaba directamente a Netflix la nueva película del también guionista Dan Gilroy, Velvet Buzzsaw, una sátira del mundo del arte contemporáneo, sus críticos y galeristas entreverada de elementos fantásticos y de serie B a la manera de un Dario Argento posmoderno.

Jake Gyllenghaal interpreta a un crítico de arte inmerso en una extraña escalada de crímenes relacionados con el descubrimiento de la obra de un artista anónimo. Gilroy reparte a diestro y siniestro, aunque el tono grandguignolesco atenúe precisamente los elementos críticos que sí estaban en la anterior Nightcrawler, donde se denunciaba la deriva y la voracidad del periodismo sensacionalista.