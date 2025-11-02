El SAMU envía un equipo médico de emergencia a Jamaica tras el devastador paso del huracán Melissa

La organización SAMU, con sede en Sevilla, envió el pasado 31 de octubre un equipo médico de emergencia a Jamaica para asistir a la población afectada por el huracán Melissa, considerado el fenómeno natural más devastador en la historia reciente del país caribeño.

El huracán, de categoría 5, cruzó la isla el martes 28 con vientos que superaron los 298 kilómetros por hora, provocando tres fallecimientos, más de 15.000 personas desplazadas y medio millón de hogares sin electricidad. Las autoridades jamaicanas declararon el país como "zona catastrófica" mientras comenzaban las labores de evaluación y rescate.

Pocas horas después del impacto del huracán, SAMU activó un gabinete de crisis conjunto con su entidad asociada en Estados Unidos, SAMU First Response, para organizar el envío de un Equipo Médico de Emergencia (EMT).

El despliegue, con una duración estimada de 30 días, tuvo como objetivo apoyar al Ministerio de Salud de Jamaica en la atención sanitaria primaria de las comunidades más afectadas.

El equipo viajó con plena autosuficiencia operativa, trasladando desde España y Estados Unidos su propio campamento con generadores eléctricos, sistemas de potabilización de agua, equipamiento médico, duchas, letrinas y comunicaciones por radio y satélite.

El hospital de campaña incluyó áreas de triaje, consulta médica, farmacia, zona de almacenamiento, puesto de mando y una pequeña unidad de hospitalización de corta estancia. Los profesionales de SAMU estimaron realizar entre 120 y 150 consultas diarias, centradas en la atención de heridas, enfermedades infecciosas, salud materna y control de patologías crónicas.

El transporte aéreo del personal y del material se efectuó mediante vuelos comerciales, garantizando una movilización rápida y eficiente.

El director de Emergencias Internacionales de SAMU, Andrés Rodríguez, viajó junto a representantes de Project HOPE, la organización médica y humanitaria global con la que SAMU colabora habitualmente. Su primera tarea consistió en evaluar las necesidades más urgentes sobre el terreno y coordinar con el Gobierno jamaicano la autorización y ubicación del despliegue médico.

"Esta misión a Jamaica representa el compromiso de SAMU con la respuesta rápida, profesional y eficaz ante desastres naturales de gran magnitud. Nuestro objetivo es claro: contribuir a restablecer el acceso a la salud y aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas", señalaron desde la organización antes de su partida.

Con más de cuatro décadas de experiencia, SAMU es una organización referente en emergencias sanitarias, acción social y cooperación internacional. Cuenta con más de 3.000 profesionales en España, Estados Unidos, Marruecos e Iberoamérica, dedicados a programas de asistencia, formación y acción humanitaria en todo el mundo.

En los últimos años, SAMU ha intervenido en crisis y catástrofes en Turquía, Chile, Marruecos, Estados Unidos y Ucrania, trabajando en estrecha colaboración con organismos internacionales como la OMS, la OPS y Project HOPE.

El envío del equipo a Jamaica volvió a poner de manifiesto la capacidad de respuesta y el compromiso humanitario de SAMU, que continúa consolidando su papel como referente internacional en la gestión sanitaria de emergencias y desastres.