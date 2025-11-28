San Telmo Business School inicia los preparativos de su 50 aniversario en el marco de su expansión en Asia

San Telmo Business School ha dado este jueves el primer paso en los preparativos de su quincuagésimo aniversario, que tendrá lugar el 27 de noviembre de 2031, con la presentación en su sede de Sevilla de una exposición del empresario Manuel Sánchez Ortiz, responsable de la restauración de edificios emblemáticos como la casa de Luis Cernuda, la portada del Palacio Arzobispal y la Casa Cuna —ubicación actual de la escuela de negocios—.

La institución afronta esta nueva etapa con el objetivo de consolidarse como una de las escuelas de negocios de mayor crecimiento internacional. En la actualidad, San Telmo Business School realiza actividades en 16 ciudades y tres continentes: en América —especialmente en Miami y Perú—, en África —con presencia en Marruecos— y en Europa —Lisboa, Milán y Dublín—. Hace solo dos semanas, San Telmo celebró en París una nueva edición del Global Leadership Programme (GLP), un encuentro internacional que reunió a más de 50 empresarios, políticos y altos directivos de 20 países.

Empresario y restaurador Manuel Sánchez Ortiz / M.G.

Este año, la institución ha comenzado a establecer lazos de colaboración con empresas e instituciones en Asia. Recientemente, San Telmo recibió la visita de China Agricultural University, una de las universidades más prestigiosas de Asia en el ámbito del Agribusiness; así como del ministro de Transporte de la India, Nitin Gadkari, con el objetivo de explorar posibles acuerdos comerciales con empresas españolas.

Por otra parte, la escuela está organizando una reunión de su Consejo Asesor Internacional, compuesto por destacados empresarios y representantes institucionales de Andalucía —como Peter Brabeck-Letmathe, presidente del Foro de Davos, Juvencio Maeztu, CEO y presidente de IKEA, y Juan Roig, presidente ejecutivo de Mercadona, entre otros—, con el objetivo de establecer lazos de colaboración con empresas y universidades de China y la India. Esta delegación estará liderada por el presidente de la Fundación San Telmo, Antonio García de Castro.

"Esta reunión en China marca un hito en un proceso de internacionalización que ha posicionado a San Telmo como la escuela de referencia para la alta dirección del sector agroalimentario. Justo hoy inauguramos el Foro Alimentario de Milán, con la participación de más de 70 empresas italianas, y la próxima semana continuaremos nuestra agenda internacional en Perú y Belfast", señaló Antonio García de Castro.

La reunión del Consejo, prevista para marzo de 2026, se compone de visitas a las sedes de líderes globales tecnológicos como Huawei, BYD o Tencent Holdings, además de visitas al puerto de Yantian, que exporta a más de 100 países diferentes, y la Zona de Cooperación de Qianhai, una zona diseñada para promover la cooperación en servicios modernos entre Shenzhen y Hong Kong.

Exposición 'Catedrales del Mundo'

El empresario y restaurador Manuel Sánchez Ortiz mostró su proyecto más reciente: una colección original de dibujos realizados con bolígrafo negro y azul, en la que reúne 74 catedrales, 14 concatedrales y la fachada de San Telmo Business School.

Sánchez Ortiz manifestó sus lazos personales de vinculación con San Telmo, y mostró imágenes de la Casa Cuna en los trabajos de rehabilitación, que tuvieron lugar en 1990.