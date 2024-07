Sanz medita una ubicación distinta al Pino para el depósito de la grúa

El traslado del depósito de la grúa desde los terrenos aledaños al Parque de los Príncipes a un aparcamiento junto a Persán sigue sin fecha. Lo último que se conoce es que el gobierno municipal abonó el pasado marzo una factura de unos ocho mil euros por la redacción del proyecto de unas instalaciones que debían estar en uso desde finales de 2023 tras varios retrasos. La segunda novedad es que los populares meditan ahora otra ubicación tras sopesar las opiniones, tanto de los trabajadores como de los usuarios, de que el Polígono Industrial El Pino no es el sitio más idóneo de la ciudad.

Seis años después, el depósito de la grúa continúa en el mismo sitio. Hasta el pagó de esa última factura, el proyecto se encontraba paralizado al necesitar una modificación que ha tardado en llegar. En el Presupuesto de José Luis Sanz para lo que resta de año no hay ninguna partida para asumir el coste de casi 3,5 millones que supone la esperada mudanza por los vecinos del barrio de Los Remedios.

Emplazamiento en el polígono El Pino / Dpto. Infografía. Fuente: Delegación de Movilidad

La obra aún no ha salido a licitación. Los populares argumentan que están analizando los pro y los contra de ese cambio de ubicación al Pino tras conocer que existen contradicciones dentro del servicio municipal. “Hemos dado todos los pasos necesarios para sacar la licitación. Los vecinos de Los Remedios se merecen que ya se le quite la grúa de allí”, apuntan desde la delegación de Movilidad antes de apostar por ese enclave junto a Persán para no desperdiciar todo el trabajo realizado hasta la fecha. “Aunque si hiciera falta, buscaríamos otro sitio alternativo por el bien de los trabajadores, que no quieren que el depósito se ubique en ese polígono”.

Lo que no ha cambiado es que el Parque de los Príncipes será ampliado con estos suelos que ocupa el depósito en la actualidad y que aparecen calificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona verde. Las previsiones tras la mudanza pasan por realizar un estudio del estado de los árboles, del suelo y de las obras que habría que acometer para eliminar el asfalto y los blandones. Como resultado de este estudio se redactará un proyecto de actuaciones para eliminar el asfalto y demás elementos extraños y, en su caso, realizar trabajos de adecuación. Además, se establecerá que árboles son susceptibles de permanecer y cuáles habría que sustituirse. Una vez ejecutado este proyecto se uniría la parcela al parque.

Una de las zonas catalogada como zona verde en el PGOU está ocupada actualmente por una gasolinera. La idea de los técnicos es que, cuando terminase la actual concesión y si la instalación se considera innecesaria, se integre en el parque una vez que haya sido desmontada la estación de servicio por la concesionaria.

La polémica siempre ha acompañado a este proyecto. En el anterior mandato socialista se descartó su ubicación en el solar junto a los Jardines de Hércules tras la controversia surgida. Los técnicos municipales plantearon la recuperación de ese solar municipal del Pino para el depósito de la grúa hace unos años. Ha sido usado por la compañía sevillana de detergentes como aparcamientos durante un tiempo gracias a una cesión temporal. Persán no quería todo el terreno, sino sólo una parte debido a que sus necesidades se habían reducido.