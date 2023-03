Nace en Sevilla el 'wallapop' de los viajes

Compras un billete para viajar en verano y, a última hora, no puedes ir. A partir de este punto, decides anular el alojamiento si has escogido la opción de cancelación gratuita y todas las reservas para comer en los restaurantes que habías planeado. Sin embargo, las restrictivas políticas de cancelación de las aerolíneas, que empiezan con la obligatoriedad de la nomenclatura, dificultan la devolución de los billetes.

Con el objetivo de que los pasajes no se cancelen, sino que otros usuarios que buscan emprender una aventura de última hora puedan sacar provecho de ellos, nació en 2021 la startup sevillana Swap your travel (Intercambia tu viaje, en castellano). "La idea inicial surgió en 2019 cuando compramos un billete con toda la ilusión del mundo y por un imprevisto no lo pudimos disfrutar", señala Ana González, cofundadora de la entidad.

Una situación que se multiplicó durante la pandemia, cuando miles de viajeros vieron truncados su planes de visitar otros países. Este contexto fue el germen que motivó la creación de la startup: "Si existiera una plataforma que pusiera estos billetes y bonos a la venta y otras personas lo pudieran aprovechar, evitaría la pérdida de mucho dinero".

En ese momento, la cofundadora que tenía una amplia experiencia gestionando equipos en el campo de la arquitectura decidió cambiar el rumbo de su trayectoria profesional para fundar este proyecto, durante el verano de 2021, junto con Manuel Montagut, cofundador de la compañía con una dilatada experiencia en el sector comercial y financiero. Posteriormente, la iniciativa pasó por el Programa Minerva que impulsa la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación con la colaboración de Vodafone para su aceleración y Swap your travel arrancó su andadura oficialmente.

"Fuimos haciendo experimentos y vimos que contaba con una gran demanda, porque mucha gente tenía este problema o sabía de alguien que había pasado por lo mismo. De hecho, el 60% de viajeros que quieren vender su viaje no lo logra y lo hacen a la desesperada en redes sociales o a través de plataformas que no están preparadas para ello", recalca González. En octubre de 2022, decidieron sacar la primera versión de la web que permitía automatizar los procesos para que los usuarios pudieran subir por ellos mismos los billetes a la plataforma.

Rapidez, seguridad y transparencia en las transacciones

Precisamente, el valor diferencial de la compañía es que garantizan una plena seguridad en las transacciones entre ambas partes. "Para ello se implementan una serie de funcionalidades en nuestra web como, por ejemplo, un contrato de compraventa muy sencillo, online, pero con efecto jurídico que ofrece una tranquilidad que otras plataformas no ofrecen", señala González.

Además, las pasarelas de pago de Swap your travel exigen la verificación de los usuarios potenciando así una transparencia que se consolida con un comparador de vuelos que permite ver en tiempo real los precios de las diferentes compañías "y que los usuarios puedan comprobar que nuestras tasas están por debajo del valor del mercado", abunda la cofundadora.

Es cierto que la flexibilización en el cambio de la titularidad de los billetes va de la mano de una tasa que fija cada aerolínea y en Swap your travel es el vendedor el que asume este costo. En este punto juega un factor determinante las decisiones de última hora, porque a medida que se acerca la fecha del viaje, el precio de los pasajes supera con creces el pago inicial. "Tenemos que pensar en un usuario que adquiere un billete muy barato por 55 euros, pero cuando pasan unas semanas ese viaje puede superar los 300 euros. Aunque el vendedor asuma el coste del cambio de nombre, sigue mereciendo la pena vender el billete, porque es el que fija el precio y tiene la última palabra", afirma González.

"En España se pierden más de 2.300 millones de euros al año en viajes no disfrutados"

Estas características contribuyen a acabar con el fenómeno de los asientos vacíos en los vuelos, a potenciar la economía colaborativa y, a través de todos estos factores, a proteger el medioambiente. "En España hubo, durante 2019, más de 12 millones de asientos vacíos. Además, muchos viajeros tienen la necesidad de recuperar el dinero de ese viaje que no va a ser usado y también buscan nuevas fórmulas para desplazarse de una manera más económica", explica la empresaria para señalar la oportunidad que supone que una compañía con estas características opere desde Sevilla, teniendo en cuenta que "sólo en España se pierden pierden más de 2.300 millones de euros al año en viajes no disfrutados según nuestros cálculos".

Teniendo en cuenta las cifras y a pesar de la juventud de esta startup, en el último año se han registrado en la plataforma más de 700 usuarios y se han publicado más de 300 viajes con un valor global de 90.000 euros. La compañía, que está conformada por nueve profesionales, atienden a usuarios cuyo tramo de edad va desde los 25 hasta los 55 años. Además, han comprobado que los pasajes que más se venden son los que tienen destino a países europeos con un precio medio que ronda los 350 euros.

"Todo lo que hemos realizado hasta ahora ha sido con recursos propios y abriremos, en breve, una ronda de financiación de 150.000 euros. Además, tenemos previsto cerrar el año con una facturación de 265.000 euros y estamos cerrando acuerdos con diferentes empresas del sector travel", apostilla la cofundadora.

Un anhelo que, lejos de quedarse en un deseo con residencia en Sevilla, planea despegar fuera de las fronteras nacionales. "Actualmente estamos siendo acelerado por Lanzadera, que es una aceleradora de referencia en España perteneciente al grupo Mercadona, donde nos están ayudando con mentorías y networking muy potentes para llevar al siguiente nivel la startup y, a partir de octubre queremos expandirnos hacia los países que más se desplazan a España: Reino Unido, Alemania, Francia", señala González.

La empresaria afirma con rotundidad que "el emprendimiento no tiene edad". Muestra de ello es que, tras el despegue, están en plena ruta para convertirse en la plataforma referente a nivel mundial en la compraventa de billetes entre particulares.