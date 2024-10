Segundo detenido en Sevilla por la estafa masiva con los viajes de novios

La Policía Nacional detuvo este martes a una segunda persona por su presunta vinculación con la estafa masiva con los viajes de novios destapada en Sevilla. Este segundo arrestado es Antonio M. M., marido del primer detenido, Manuel S. C. Ambos son los responsables de la agencia de viajes Lunas de Miel Sevilla, especializada en bodas y que llevaba operando más de veinticinco años en la capital andaluza. Se estima que pueden ser más de cien las parejas afectadas a día de hoy por esta estafa, cuyo montante total supera los 200.000 euros.

Manuel S. C. fue detenido la tarde del lunes en la sede de la agencia, en la calle Gonzalo Bilbao de la capital andaluza. Fue arrestado después de que una de las parejas presuntamente estafadas llamara a la Policía Nacional, ya que acababan de descubrir, un día antes de partir de viaje de novios, que no tenían los billetes a pesar de haber pagado más de 7.500 euros a la agencia. El responsable de la agencia alegaba que no era culpa suya sino de un supuesto mayorista al que le compraba los paquetes, que había presentado un concurso de acreedores. Los novios, ante la tesitura de quedarse sin viaje y sin dinero, llamaron a la Policía.

La sorpresa llegó cuando los recién casados descubrieron que la sociedad mayorista a la que aludía el agente de viajes, Descubriendo el mundo, estaba a nombre de su marido. El dueño de la agencia fue detenido y trasladado a los calabozos de la Jefatura Superior. Paralelamente, había ya una investigación abierta sobre la agencia por una treintena de denuncias presentadas por parejas que habían sido estafadas en los últimos meses. Hay parejas de Sevilla y de distintos puntos de la geografía española. Algunas se vieron sin viaje, otras se quedaron colgadas en países exóticos sin hotel o sin vuelos de regreso y otras han perdido el adelanto que le dieron a la empresa.

Las cantidades estafadas varían según las parejas. Hay algunas a las que les deben más de diez mil euros. El agente de viajes aseguraba a sus clientes que el seguro se haría cargo de sus pagos imprevistos e incluso decía que había ordenado él mismo los pagos. "Enviaba justificantes de pagos, pero el dinero nunca llegaba", cuenta una de las afectadas, a la que llegó a decir que una de las excursiones contratadas se había suspendido por las fuertes lluvias e inundaciones, cuando ella estaba en Tailandia y sabía que no había llovido en varios días.

Durante la tarde de ayer fue detenido el marido del dueño de la agencia por su presunta relación con la trama. La pareja tiene un restaurante en Guillena, que ha colocado el anuncio de cerrado por motivos personales. Los dos arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas y permanecen aún en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones, además de que puedan surgir más personas afectadas que no han presentado denuncia aún. Durante la tarde de ayer acudieron a la comisaría de Triana una treintena de afectados a denunciar los hechos.

La publicación de la noticia en Diario de Sevilla provocó ayer una catarata de reacciones y varias personas se pusieron en contacto con este periódico asegurando haber sido víctimas de esta estafa y tener contratados viajes con la citada agencia. Lunas de Miel Sevilla era considerada un referente en el sector y había obtenido en el pasado varios premios.

"Estuvimos detrás de Manuel hasta el último día para que nos mandara las reservas de los aviones y los hoteles. El mismo día me manda un WhatsApp para decirme que el vuelo me lo ha cambiado porque teníamos dos escalas y él no podía permitir eso. Cuando llegamos a Bali, después de 19 horas viajando, nos dicen en el hotel que no hay reserva ninguna, que está cancelada. Llamo a Manuel y me dice que pague dos noches mientras tengo tiempo de averiguar qué ha pasado. Así lo hicimos y luego me dice que no ha podido y que pagara las cuatro noches restantes y me hace una transferencia inmediata, porque de las primeras sí me la había hecho", cuenta una de las afectadas, que viajó el 24 de septiembre.

Ya no le llegó el dinero. Una agencia de Bali le dijo que Manuel no le pagaba y quedaban los servicios cancelados, por lo que no pudieron hacer un viaje a otra isla. "Fue ahí cuando nos dijo que había entrado en concurso de acreedores. Nos dio dos opciones, una dar parte al seguro para montarnos en un avión de vuelta. La otra es que le enviemos dinero para que rescatara las reservas de los hoteles que quedaban. Le dije que no le mandaba más dinero, que si decidía quedarme me buscaba yo los hoteles. Me indicó de nuevo que le mandara todo para dar parte al seguro, pero es un seguro que no existe". Esta pareja gastó 4.000 euros extra para poder afrontar los costes del viaje. "Dentro de la gravedad hemos podido viajar, aunque nos ha costado el doble. Una vez aquí nos dijo que nos había mandado el dinero pero era mentira".