Hablan los afectados por la estafa de las lunas de miel en Sevilla: "Él mandaba el comprobante de los pagos, pero el dinero nunca llegaba"

Noventa personas y subiendo. Este es el número de personas que, en las últimas horas, se ha unido al grupo de Whatsapp de afectados por una estafa que excede los límites de la ciudad de Sevilla. La Policía Nacional ha detenido este jueves a Manuel S. C., propietario de la agencia de viajes Lunas de Miel Sevilla por varios presuntos delitos de estafa. Las víctimas, que se han organizado para coordinar reclamaciones y acciones judiciales, calculan que el importe de lo estafado podría ascender a 217.000 euros.

Cada uno de los afectados tiene una historia distinta. En el caso de Beatriz y su marido, comenzaron a sospechar en los días previos a su enlace el pasado 28 de septiembre. En diciembre reservaron su luna de miel a Kenia y Zanzíbar (Tanzania), previo pago de 2.400 euros en concepto de reserva y otros 2.000 euros en el mes de junio por los vuelos y el alojamiento para una semana: "Solo nos quedaba el seguro médico y mi visado, que como caduca a los tres meses, quedamos en que nos la enviaría después del verano", cuenta.

Al ver que su visado no llegaba, la pareja comenzó a recordárselo insistentemente al detenido: "Quedaban tres días para la boda y yo no quería pensar en eso", se queja Beatriz. En ese momento, comprobó con el hotel, la compañía aérea y la promotora del safari que las reservas habían sido canceladas por impago, lo que confirmaba las sospechas de la pareja. A la mañana siguiente, "quedamos con él en la oficina para explicarle de lo que nos hemos enterado y nos envía unos billetes para el vuelo con otro localizador y me buscó otro hotel. Comprobé que las reservas eran reales y le di un voto de confianza", cuenta.

En cuanto al safari, el agente de viajes les dijo que lo arreglaría ese mismo día por la tarde porque tenía una cita médica: "A todos los afectados nos ha puesto la misma excusa", apunta. "Me llega un correo, conforme no habrá safari, le llamo para decirle que ya no me fío de él y que ponga una solución. El viernes por la mañana me casaba en los juzgados y no quería estar pendiente del tema", relata Beatriz, cuyo importe total estafado asciende a 7.500 euros.

"Su intención es estafar al seguro"

"Al salir del juzgado, le llamamos y le exigimos que nos contara la verdad antes de volar. Fue entonces cuando nos dijo que la empresa estaba en concurso de acreedores", explica esta afectada sobre lo que le motivó a interponer la denuncia ante la Policía Nacional el día antes de celebrar su boda. "He concentrado todas mis energías en encontrar a más afectados. Lunas de Miel Sevilla se retira de bodas.net, de Google Maps y la única vía que me quedó fue el boca a boca y las redes sociales", cuenta Beatriz y añade, "este lunes he vuelto de Italia e hice un grupo de Italia con 7 personas. Hoy, martes, somos más de 90".

Entre los afectados existen todo tipo de circunstancias, desde personas que se han quedado tiradas debido a la cancelación de los vuelos de vuelta hasta otros que solo han podido pagar un motel. "Desde el 28 de septiembre no ha viajado nadie más, nos han estafado en todo", lamenta Beatriz. "Hay parejas que se han casado este sábado y no les ha dicho nada sobre las reservas canceladas hasta el domingo por la noche, cuando ya estaban volando", agrega.

Según esta afectada, el detenido ha intentado asimismo eludir las denuncias por la vía civil mediante transferencias falsas a los afectados: "Él mandaba el comprobante, pero el dinero nunca llegaba. Vamos por lo penal. Además de por el dinero, han jugado con todos nosotros".

A lo sumo, Beatriz relata el último cartucho del gerente de Lunas de Miel Sevilla: "Después de decirnos que estaba en concurso de acreedores, nos envía un contrato con el nombre de Descubriendo el Mundo, de la que dijo que era la empresa mayorista, con una cláusula en materia de responsabilidad civil por valor de 8.500 euros. Su intención es estafar al seguro, para que nos devuelvan el dinero", opina.

Al parecer, la empresa Descubriendo el Mundo sería propiedad de la pareja del detenido, Antonio M. M., con quien viviría en una urbanización de lujo y tendría otros negocios como un restaurante.

Excursiones, vuelos y transferencia fantasmas

Leyre y su mujer se fueron de luna de miel al norte de Tailandia y todo iba aparentemente bien hasta que una de las excursiones se canceló, según el detenido, por enfermedad del guía. Lo mismo les ocurrió con su paquete turístico por la zona, supuestamente cancelado por inundaciones, el cual finalmente tuvieron que pagar de su bolsillo, ya que les hizo una transferencia que nunca llegó. "En la base de datos de la nueva turoperadora no constaba que siguieran trabajando con este empresa", cuenta a este periódico.

Leyre, en la boda con su mujer. / Cedida

La siguiente parada en su viaje era Koh Samui, una isla al sur del país del sudeste asiático, que nunca pudieron visitar. "Al hacer el check-in, comprobamos que los vueles no existen y tampoco los de regreso a España", relata Leyre, que cifra en 1.000 euros el importe de la estafa. "Nos han contactado parejas de Madrid, de Badajoz, que están en la misma situación, concluye.