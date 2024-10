Detenido un agente de viajes de Sevilla por estafar a más de 30 parejas que se iban de luna de miel

La Policía Nacional detuvo este lunes a un agente de viajes de Sevilla, especialiado en lunas de miel, por estafar presuntamente a más de 30 parejas. La Policía mantiene abierta una investigación sobre el caso, mientras los afectados se están organizando para coordinar reclamaciones y acciones judiciales.

Se calcula que el montante total de lo estafado podría superar los 200.000 euros. Hay parejas que se han quedado tiradas en los destinos a los que viajaban, otras que han descubierto que no tenían nada reservado a pocas horas de iniciar el viaje y otras que habían pagado ya cuantiosos adelantos.

El agente detenido es Manuel S. C., propietario de la agencia Lunas de Miel Sevilla. El arresto se produjo durante la jornada de ayer, después de que al menos dos parejas afectadas se presentaran en la sede de la agencia, en la calle Gonzalo Bilbao, reclamando su dinero. A una de ellas les adeuda unos 7.500 euros y a otra 8.500.

El empresario aseguró que no podía hacer frente a esos pagos ni comprarles unos billetes nuevos alegando que él se las compraba a una empresa mayorista y que ésta había presentado concurso de acreedores, según relataron a este periódico algunos de los perjudicados.

La sorpresa llegó cuando descubrieron que esta empresa mayorista está a nombre de su pareja. Algunos de los estafados han buscado información sobre el supuesto concurso de acreedores en el registro mercantil, sin que hayan encontrado información relativa a la quiebra del mayorista. Actualmente hay unas treinta denuncias de parejas damnificadas, la mayoría de ellas de Sevilla pero también de otras ciudades españolas.

Uno de los afectados relató a este periódico que descubrió el día antes de viajar que no tenía nada reservado. Iba a ir a Kenia y Zanzíbar y no ha podido viajar a ningún sitio. Se casó el fin de semana del 28 de septiembre y descubrió en los días siguientes que no contaban ni con vuelos ni con hoteles. Se les adeudan unos 7.500 euros.

Los perjudicados han creado un grupo de WhatsApp para compartir información, y en las últimas horas no paran de sumarse personas. Ya hay unas cuarenta en dicho grupo. "Hay gente que se ha quedado tirada en las Maldívas y ha descubierto allí que no tenía hotel".

Otra de las perjudicadas, que se casó el 21 de septiembre, explicó que se vio colgada en Tailandia, donde todo el viaje fue problemático. Primero no se presentó nadie a recogerlas en el aeropuerto. "Nos dijo que la persona que nos iba a recoger se había puesto mala. Luego no teníamos los paquetes de las excursiones que habíamos contratado. Nos dijo que se habían suspendido por una inundación. Nosotros estábamos en Tailandia y no estaba lloviendo. Al volar a la isla de Koh Samui, descubrimos que no teníamos los vuelos. Había hecho la reserva pero no los había pagado. Lo mismo ocurrió con los billetes de vuelta", cuenta esta mujer.

A esta pareja les ha ido pagando tras mucho insistirle y la cantidad que les queda por cobrar es de unos mil euros, pero hay algunos de los afectados a los que le deben 10.000 y 12.000 euros. "Nosotras hemos movido cielo y tierra para cobrar, pero ha sido muy difícil. Nos enviaba unos supuestos justificantes de transferencia que luego no había hecho. Habíamos hecho la reserva del viaje en diciembre de 2023, lo primero que compramos fueron los vuelos pero él no nos dio nada, ésa es su forma de actuar".

Otra joven que se casa el próximo mes de mayo había pagado ya 4.000 euros en concepto de adelanto para hacer las reservas del viaje. No se descarta que siga aumentando la cifra de personas estafadas en las próximas horas. La operación la dirige el Grupo de Fraude Informático de la Policía Nacional.

Por el momento la única persona detenida es el agente de viajes, que permanece en las dependencias de la Jefatura Superior a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Mientras tanto, son varios los afectados que se han pasado estos días por la sede de la agencia de viajes, tratando de reclamar el dinero que se les ha presuntamente estafado.

Lunas de Miel Sevilla era una empresa bastante reconocida en el sector, que llevaba operando más de veinticinco años en la capital andaluza, sin que hasta ahora constasen problemas de ningún tipo. Incluso se le había reconocido con premios dentro del gremio. En el año 2019 obtuvo los galardones Wedding Award y Golden Wedding Award como mejor agencia especializada en bodas de toda España, concedido por la página web Bodas.net, siendo los únicos galardonados en toda España con este premio golden. "Vuestro viaje de ensueño os espera. Cuéntanos tu sueño", dice la publicidad de su página web, que sigue operativa.