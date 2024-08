Sevilla tendrá aprobados sus Presupuestos de 2024 el 8 de agosto

Sevilla tendrá Presupuestos de 2024 el 8 de agosto. En pleno verano y cuando faltan menos de cinco meses para que acabe el año, las primeras cuentas propias del gobierno de José Luis Sanz serán aprobadas de forma definitiva. Esa jornada se ha convocado un Pleno para votar la única alegación presentada durante la exposición pública. El último trámite de un proceso largo, sometido a la cuestión de confianza impulsada por los populares ante la falta de respaldo de los grupos de la oposición. Una demora que ha afectado a proyectos de envergadura, como la rehabilitación de la Plaza Nueva, que habrá de readaptar las fases de ejecución para no coincidir con la Semana Santa.

Los primeros Presupuestos de José Luis Sanz podrían haber entrado en vigar este jueves, 1 de agosto, pero la presentación de una alegación obliga a posponer su aprobación definitiva una semana. Será el jueves 8 cuando el Ayuntamiento hispalense ya disponga de cuentas para el presente ejercicio. Objetivo con el que culmina el primer año de mandato del regidor popular en el que ha quedado en evidencia la dificultad de mandar en minoría.

El concejal de Hacienda, Juan Bueno, ha sacado pecho por este logro, no sin antes dedicarle unos cuantos reproches a la oposición, el denominado "tripartito bloqueador". “La actitud de bloqueo de los grupos de la oposición, que han demostrado tener los mismos intereses a pesar de sus supuestas diferencias ideológicas, ha obligado a este gobierno municipal a tener que llegar al mes de agosto para aprobar definitivamente el presupuesto”, ha lamentado el edil popular, que no ha escatimado en críticas a PSOE, Vox y Podemos-IU: "Frente a la irresponsabilidad de la oposición, que ha antepuesto el no a los intereses de los sevillanos, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque cuentan con un gobierno municipal, el encabezado por el alcalde Sanz, responsable, que sabe estar a la altura y sobre todo que está plenamente preparado para ejecutar desde el primer día el Presupuesto y hacer que las mejoras que contiene el mismo se noten cuanto antes en la ciudad” .

El Teatro Lope de Vega

La afirmación contiene una de las dudas sobre las cuentas de 2024: la dificultad de ejecutar muchas de sus partidas que, en condiciones normales, ya registran un bajo porcentaje de realización. Desde el gobierno local se ha lanzado las últimas semanas el mensaje de que todo está preparado para que los Presupuestos se empiecen a notar en la ciudad este mismo verano. La prioridad, según adelantó José Luis Sanz, serán las obras del Teatro Lope de Vega, trabajos fundamentales para relanzar la programación cultural.

Bueno ha recordado que el Presupuesto de 2024 está dotado de un importe de 1.032.345.779,84 euros, lo que supone un incremento de 83.799.027,69 euros respecto al de 2023, cuando el socialista Antonio Muñoz era alcalde de la ciudad. "Este incremento se consigue a pesar de la bajada generalizada de impuestos aprobada en las ordenanzas fiscales de 2024, que ha dejado en el bolsillo de los sevillanos más de cuatro millones de euros", defiende el concejal de Hacienda.

Respecto a las inversiones, el Presupuesto contempla más de 150 millones de euros, lo que supone un 26% de incremento. Bueno ha citado las partidas más importantes de este capítulo: más de seis millones de euros para colegios públicos, casi nueve millones para Parques y Jardines, 4,7 millones en patrimonio y edificios municipales, 1,8 millones para la mejora de los mercados, casi tres millones para parques empresariales, cinco millones en instalaciones deportivas, 30 millones para la Gerencia de Urbanismo, seis millones para Tussam, o 35 millones en Emvisesa.

"Tripartito bloqueador"

El PSOE ya advirtió de que las cuentas de 2024, a estas alturas del año, se habían quedado "desfasadas". Para argumentar esta crítica se referían al Pleno celebrado a mediados de julio, cuando el gobierno buscó el respaldo de la oposición para sacar adelante modificaciones en el Presupuesto prorrogado de 2023 por valor de 26 millones. El equipo de Sanz argumentaba la propuesta en que hacerlo sobre las cuentas que saldrán adelante el 8 de agosto supondría retrasar su aprobación definitiva a diciembre. La sesión acabó con el rechazo al cambio de las partidas de Contursa, Emvisesa y para el Patio de Banderas.

Para Bueno, “la oposición no ha querido colaborar en ningún momento para que Sevilla tuviera Presupuesto”. “No atendieron a nuestras llamadas para elaborar el Presupuesto entre todos, desde cero; no aportaron ideas en la elaboración ni enmiendas asumibles en su debido momento; no fueron capaces ni de abstenerse; y alargaron todo lo posible el trámite de la cuestión de confianza sin presentar moción de censura, demostrando que no tienen alternativa para Sevilla”, ha incidido el concejal del PP.

El contexto político

La aprobación definitiva del Presupuesto llega en un momento en el que se plantean cambios en el gobierno municipal, especialmente en el área de Cultura, dirigida hasta ahora por Minerva Salas. La falta de unas cuentas propias se había convertido en una explicación constante por parte del equipo de Sanz para justificar la imposibilidad de poner en marcha muchos proyectos, para los que ya no hay excusa.

La cuestión de confianza que ha permitido sacar adelante el Presupuesto se decidió después de que los intentos de acuerdo con Vox para la entrada en el gobierno local fracasaran en vísperas de los comicios europeos. Un reparto de sillones paralizado desde el Palacio de San Telmo, por el PP andaluz.