Sevilla ya cuenta con Presupuestos para 2024: "La prioridad será el Teatro Lope de Vega"

Sevilla tiene Presupuestos para 2024 desde la medianoche de este martes. Así lo ha corroborado el alcalde José Luis Sanz en una rueda de prensa en la que ha informado de que la prioridad, una vez que estén disponibles dichas cuentas, es acometer las obras de reforma del Teatro Lope de Vega, que en principio debería estar reinaugurado la próxima Navidad. El primer proyecto presupuestario del gobierno en minoría del PP saldrá adelante gracias a una cuestión de confianza. A partir de mañana miércoles -una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- se abre un plazo de 15 días para presentar alegaciones. En caso de que no se registre alguna, se aprobará automáticamente el 31 de julio. Si hubiera alguna, sería ratificado en el Pleno del 8 de agosto.

Conforme al guión previsto por la cuestión de confianza, las primeras cuentas de Sanz se han aprobado provisionalmente. Ahora queda la última parte del trámite para que la ratificación sea definitiva. Desde mañana miércoles se abrirá un plazo de 15 días, en el que los partidos de la oposición -PSOE, Vox y Podemos-IU- podrán presentar alegaciones. El regidor hispalense considera contradictoria tal posibilidad después de que los grupos municipales no lo hayan hecho al proyecto presupuestario de su equipo meses atrás. Si no se realiza ninguna, se aprobará automáticamente el 31 de julio. En caso contrario, habría que debatir las propuestas en un Pleno -fijado el 8 de agosto- donde, pese a no existir acuerdo, el Presupuesto saldría adelante de forma definitiva.

Los plazos los ha recordado de nuevo Sanz este martes en una rueda de prensa en la que ha reconocido a la oposición "su contundencia en el bloqueo y parálisis de la ciudad". "La ciudad no está paralizada, aunque podría funcionar de forma más ágil si tuviera aprobadas desde hace meses las cuentas", ha lamentado el alcade, quien ha definido a PSOE, Vox y Podemos-IU como "tripartito bloqueador".

"Iba a tener Presupuesto sí o sí"

El regidor es consciente de la imposibilidad de que sus primeras cuentas se ejecuten al 100%, algo que no ocurre ni cuando se aprueban en plazo. Eso sí, el equipo de gobierno pondrá todo el esfuerzo en licitar antes de 2025 todas las obras que disponen de partidas en estos presupuestos, inversiones que continuarán el siguiente ejercicio.

"Ya advertí que iba a tener Presupuesto sí o sí, pero la oposición nunca se imaginó que podía recurrir a este instrumento. Creo que no le ha sentado muy bien, porque creían que iban a tener a este gobierno hipotecado todo el mandato", ha referido el primer edil hispalense.

El retraso en esta aprobación llevará a licitar los proyectos más urgentes en agosto. La prioridad, según Sanz, es el Teatro Lope de Vega, de cuyo retraso en la remodelación también ha culpado a la oposición. "Por culpa de estos partidos las obras no estarán acabadas en Navidad, que es lo que me hubiera gustado", ha añadido. Este teatro lleva cerrado desde 2023 y desde el inicio del actual mandato ha sido uno de los objetivos prioritarios para el gobierno del PP, que ha lamentado el "estado de abandono" en el que se lo encontró.

Otra de las prioridades a acometer serán las labores de pintura en colegios y colocación de toldos en patios escolares. También en estos edificios escolares Sanz ha criticado la dejadez en el que están sumidos "tras ocho años de gobierno socialista". El alcalde ha reconocido que no dará tiempo a acometer todas estas labores en agosto, por lo que habrán realizarse con el curso ya iniciado, lo que provocará "algunas molestias".

La reforma de la Plaza Nueva

De igual modo, otro proyecto que ha visto retrasado su inicio por la falta de Presupuesto es la reforma de la Plaza Nueva, trabajos cuyo comienzo estaba previsto en abril. Habrá que sacarlos a licitación a partir de agosto y "fasearlos" de nuevo, es decir, establecer otros periodos de ejecución para que no coincidan con la Semana Santa de 2025, cuando se acometan las obras de mayor envergadura.

Las cuentas incluyen una partida de 14 millones de euros para mejoras viarias, entre las que destacan el entorno del mercado de Las Palmeritas, la reurbanización de la Gran Plaza, el asfaltado y pintura de cuatro puentes (Triana, San Telmo, Cachorro y Los Remedios).

Otros proyectos

La aprobación del presupuesto permitirá que antes de que acabe 2024 comience la remodelación de la Casa del Pumarejo y de la Casa de Cernuda, así como acabar las obras en la Fábrica de Artillería. Además, se licitarán los proyectos de la Torre de la Plata y del mercado de la Puerta de la Carne.

Pese a la dificultad de sacar adelante sus primeras cuentas, la Delegación municipal de Hacienda -según ha adelantado Sanz- ya ha comenzado a trabajar en los Presupuestos del próximo año. Si de nuevo se encontrara sin el respaldo de los grupos de la oposición, al alcalde siempre le queda la posibilidad de prorrogar los de este 2024, lo que evita tener que hacerlo -como hasta ahora- con los anteriores del PSOE.