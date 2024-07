Los presupuestos de José Luis Sanz, cuestión de confianza

De una manera un tanto peculiar y prevista en la Ley Orgánica delRégimen Electoral General, Sevilla tendrá presupuesto. El artículo 197 bis de esta norma es el atajo legal que permite al alcalde presentar una cuestión de confianza a pleno siempre que esté vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, como en el caso de Sevilla, el reglamento orgánico a las ordenanzas fiscales.

Una vía utilizada últimamente mucho en Barcelona, recientemente por el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, pero también la usaron Xavier Trias en 2014 y Ada Colau en 2017 y 2018.

Esta opción, que solo se puede plantear dos veces durante un mandato, servirá para aprobar automáticamente el Presupuesto de forma inicial hoy mismo. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, habrá 15 días hábiles de exposición pública y para presentar reclamaciones. Si en este tiempo no se producen, el presupuesto estará aprobado a finales de este mes.

Si existen reclamaciones habría que convocar un pleno extraordinario para resolverlas que se celebraría a comienzos de agosto. Entonces es cuando quedaría aprobado definitivamente el presupuesto.

El alcalde ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de gobernar en solitario aunque no cuenta con la tranquilidad que da la mayoría absoluta para cuestiones como la aprobación de ordenanzas o presupuestos. De este modo, Sanz dejará de gobernar con unas cuentas heredadas del anterior mandato socialista y podrá tener un presupuesto acorde al proyecto que tiene para la ciudad. Eso sí, tendrá que trabajar con un balance de ingresos y gastos que no ha sido avalado por el resto de grupos.

En realidad, el pleno de hace un mes fue el primero en el que se discutió el presupuesto.Casi un año después de la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno municipal. La razón fue que en febrero no encontró apoyo por parte de ninguno de los grupos municipales. “Seguramente fue un error mío no presentar el proyecto de los presupuestos de 2024 entonces”, llegó a admitir Sanz, que explicó que como en las comisiones sucesivas se empeñaban en votar que no a las cuentas, no lo vio necesario entonces.

La herramienta de la cuestión de confianza fue introducida en 1999 para evitar situaciones de bloqueo en un municipio. Ahora, José Luis Sanz contará con un Presupuesto con su propio sello y estilo para desarrollar muchas de sus políticas, pero tendrá que negociar para poder desbloquear temas claves en su gestión como la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la creación de la figura de un segundo secretario que agilice el día a día de la gestión municipal, modificar el uso de los suelos de Tablada para compatibilizar las viviendas con las zonas verdes o sacar adelante el nuevo barrio en el Puerto de Sevilla.

El Lope de Vega, la limpieza y los barrios, claves de la inversión

La aprobación del presupuesto permitirá, según el gobierno municipal, liberar partidas clave para subvenciones nominativas, la Feria del Libro, ciberseguridad, limpieza de colegios, el anillo verde, nuevos autobuses o la reparación del Teatro Lope de Vega, así como las actuaciones en barrios preferentes, entre otras cuestiones que afectan a la ciudad. Durante el balance de su primer año de mandato, el alcalde aseguró que tener las cuentas aseguradas para lo que queda de año (y su posterior prórroga) es algo necesario para que se puedan realizar las líneas básicas de su programa electoral. Es más, considera que el presupuesto reforzará a su gobierno en minoría. Otros de los proyectos que están pendientes de la aprobación de las cuentas son la rehabilitación de la Casa Cernuda, o subidas salariales y contrataciones como los 150 agentes de la Policía Local y 200 trabajadores de Lipasam.