Sevilla capital cuenta con una piscina por cada 349 habitantes

De signo de distinción a elemento necesario para hacer frente a los rigores del cambio climático. Las piscinas están de moda, como demuestran las estadísticas que publica el Padrón. A fecha 31 de julio de este mismo año, la provincia de Sevilla cuenta con 63.385 piscinas, una por cada 31 habitantes, según el censo del INE de 1.972.505 a 1 de abril. La capital no es, ni mucho menos, la población que tiene más albercas para refrescarse. Tan sólo dispone de 1.999 piletas, una por cada 349 habitantes.

Los datos de la capital de Andalucía están muy lejos del número medio de piscinas por habitantes tanto del conjunto de la provincia como del país. En España, según los datos del Catastro, hay alrededor de 1,2 millones de piscinas, lo que equivale aproximadamente a una por cada 37 habitantes. El 90% de estas piscinas son de uso privado. En la provincia de Sevilla hay una pileta por cada 31 habitantes. En la capital hay que incluir las cinco instalaciones que dependen del Ayuntamiento: Rochelambert, Tiro de Línea, Parque Alcosa, Torreblanca y Sevilla Este. Este número de piscinas municipales es muy reducido si se compara con otras capitales de provincia.

Un niño salta a una piscina. / Juan Carlos Vázquez

El mayor número de piscinas se encuentra en localidades como Carmona (4.818), Alcalá de Guadaíra (4.671) y Dos Hermanas (4.568). Esto equivale a un ratio de una por cada 6, 16 y 30 habitantes, respectivamente. Un vistazo al mapa de la provincia revela que la gran concentración de piscinas se produce en localidades con un número reducido de residentes. Pueblos como Castilblanco de los Arroyos, Palomares del Río o Valencina de la Concepción disponen de una piscina por cada 5 habitantes. Un dato curioso es que en la localidad con menos habitantes de la provincia, El Madroño con 305, hay 18 piscinas: una por cada 2 ciudadanos.

No hay nueva promoción inmobiliaria sin piscina

El número de piscinas en Sevilla capital va en aumento, tanto en residenciales como establecimientos hoteleros. Prácticamente todos los proyectos inmobiliarios que se realizan, por muy pequeños que sean, presentan algún tipo de piscina, principalmente en sus azoteas. Las últimas promociones de viviendas que se han dado a conocer, en zonas como el Prado, la Cruz del Campo o Entrenúcleos (Dos Hermanas), cuentan con sus correspondientes piscinas, un elemento que supone un aliciente más para los compradores.

Una piscina de Alcalá de Guadaíra. / D. S.

El número creciente de piscinas pone de manifiesto la necesidad de gestionar los recursos hídricos de manera sostenible, sobre todo en una provincia con escasez de lluvias.

El ránking absoluto del número de piscinas en el conjunto de España lo lidera Madrid con 14.757 unidades, una por cada 232 habitantes. Seguidamente se sitúan Córdoba (12.053), Murcia (10.852), Palma (6.936), Málaga (6.549), Alicante (4.860), Zaragoza (4.348), Jaén (4.146), Badajoz (3.782), Albacete (3.577), Castellón (2.614), Ciudad Real (2.224), Granada (2.148), Almería (2.020), Sevilla (1.999), Cáceres (1.652), Lérida (1.586), Tarragona (1515), Barcelona (1.457), Toledo (1.351), Gerona (1.128), Valladolid (1.032), Pontevedra (1.027), Orense (951), Guadalajara (913), Ávila (866), Lugo (833), Teruel (703) y Santa Cruz de Tenerife (623). Llama la atención en los datos del Catastro la escasez de piscinas en una ciudad como Valencia, la tercera en población del país. Tan sólo dispone de 610.

España se sitúa como el segundo país de la Unión Europea con más piscinas y el cuarto del mundo, según los datos consultados.