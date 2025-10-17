Sevilla estrena en Triana el primer aparcamiento para motos, bicicletas y patinetes eléctricos

Con el objetivo de ofrecer una solución segura, sostenible y eficiente para motos, bicis y patinetes Sevilla tendrá a partir del mes de noviembre el primer aparcamiento exclusivamente para estos vehículos. A cargo de la empresa MiMoto Parking, este modelo de parking llega a la capital andaluza tras haber implantado la misma solución de movilidad en ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante y Zaragoza. Ubicado en Triana, en la calle Alfafería 124, el parking se desarrolla con un innovador sistema de estacionamiento urbano, seguro y sostenible, que ofrece espacios exclusivos para motos, bicicletas, patinetes eléctrico. Actualmente el espacio aún encuentra en proceso de obras.

¿Cómo funciona?

El nuevo aparcamiento se convierte en el primero de su tipo en Sevilla, y propone una nueva forma de entender la movilidad urbana: aparcamientos a nivel de calle, sin rampas, abiertos las 24 horas, limpios, bien iluminados y con plazas XXL para facilitar las maniobras y la comodidad del usuario. Las instalaciones, según informa la compañía, cuentan con puntos de carga eléctrica y ofrecen tanto estacionamientos por horas como abonos mensuales, con tarifas adaptadas a distintas necesidades.

Además, el espacio está diseñado para ofrecer la máxima seguridad y confort. Cada usuario registrado dispone de taquillas individuales para guardar su equipamiento: casco, chaqueta, guantes o mochila. “Se acabó cargar con el casco todo el día o dejar de vestirse con la chaqueta motera por falta de espacio”, destacan desde la empresa. Las taquillas son amplias y permiten guardar incluso los objetos del acompañante, una prestación poco habitual en este tipo de servicios.

El acceso está limitado a usuarios identificados, lo que añade un nivel extra de seguridad. El control de entrada y salida está totalmente monitorizado, evitando el acceso de personas ajenas. Además, los parkings cuentan con conexión directa con la Policía y los servicios de emergencia, un sistema pionero que refuerza la tranquilidad de los conductores que dejan allí su vehículo.

Las tarifas

Otra de las ventajas es el acceso a nivel de calle, sin rampas ni barreras arquitectónicas. Esto permite entrar y salir con facilidad, evitando caídas o maniobras peligrosas. También protege los vehículos de las inclemencias meteorológicas, al estar completamente cubiertos y ventilados.

Las tarifas en el nuevo MiMoto Parking de Triana son competitivas. El precio por minutos es de 1,3 euros la hora, con un máximo diario de 14 euros. También se ofrece una tarifa prepago de 24 horas por 10 euros. Para quienes usan el servicio a diario, la tarifa mensual parte desde los 49 euros, tanto para motos como para bicicletas y patinetes eléctricos. Con su llegada a Sevilla, MiMoto Parking apuesta por una movilidad más sostenible y segura, ofreciendo soluciones adaptadas al crecimiento de los vehículos eléctricos ligeros en la ciudad.