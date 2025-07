Los aparcamientos de coches eléctricos en la calle Castilla llevan inutilizados más de un mes

No se puede huir de un tópico si este palpita, si este tiene vida durante las veinticuatro horas del día. Es el caso de los aparcamientos en el barrio de Triana. De todos es sabido que se trata de una hazaña dejar el coche en cualquier sitio del insigne barrio sevillano, pero si aún con esas se encuentran dificultades añadidas, la búsqueda se antoja imposible.

En la calle Castilla, a la altura de la calle Periodista Nicolás Pérez Salas, se encuentran dos plazas de aparcamiento destinadas al uso de los coches eléctricos y más en concreto, para la recarga que estos mismos necesiten o deseen hacer. El conflicto se engloba en que dichos lugares de estacionamiento alcanzan el mes de inutilización por parte de los usuarios. La señalización indica, para este punto, que se puede estacionar durante un periodo máximo de tiempo de dos horas. El problema se enfoca en que el Ayuntamiento de Sevilla ha instalado en el lugar un cargador que, a día de hoy, no se encuentra en funcionamiento.

Este déficit arrastra un antecedente incluso en el mismo barrio de Triana, pues unos metros más adentro, en la calle Manuel Arellano, también estuvieron en desuso durante seis meses unas plazas de aparcamiento de la misma índole. Son varias las semanas que lleva operativo dicho cargador. Todo el entuerto genera un doble problema: por una parte los propietarios de coches eléctricos ven imposible cargar las baterías de sus vehículos y por otra, quienes no tienen ese tipo de turismos no pueden estacionar ya que creen que es un lugar que no está habilitado para ellos.

La empresa que proporciona estos puntos es Wenea. Tiene repartidos por todo el país una gran cantidad de cargadores y en el radio de la ciudad se encuentran localizados 53, de los cuales, diez son los que no están disponibles. Además de este situado en la calle Castilla, los que no se pueden se ubican en la calle Profesor Tierno Galván, Avenida Ronda de Pío XII, Calle Nivel, Antioquía, Flor de la Porcelana, Francisco Buendía, Pruna, Virgen de la Estrella y Leonardo Da Vincci. Vías repartidas por muchos de los barrios de Sevilla.