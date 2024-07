Sevilla obliga a autobuses turísticos de excursiones, bodas y eventos a aparcar siempre en la estación del Prado

El Ayuntamiento de José Luis Sanz acabará, a partir de septiembre, con el aparcamiento sin control de los autobuses turísticos discrecionales que llegan a la ciudad cargados con viajeros que vienen de excursión, o bien a bodas, comuniones o eventos varios. El plan supone la ordenación de las paradas de estos vehículos (se elimina la de la avenida de Portugal junto a Capitanía) y la obligación de aparcarlos en la estación del Prado.

La oficina de Turismo, que dirigen Antonio Castaño y Juanjo Domínguez, realizará en septiembre la información al gremio de esta medida y de las multas que supondrá incumplir esta obligación desde enero de 2025.

La medida no es algo nuevo. El proyecto estaba contemplado en el PGOU, pero no se había cumplido hasta ahora. De hecho está incluida en la planificación urbanística de la ciudad (PGOU) vigente desde 2006, pero hasta ahora ningún gobierno local la había puesto en marcha. El gobierno de Juan Ignacio Zoido llegó a plantearse eliminar esta estación del Prado y finalmente la mantuvo para compatibilizarla con estos autobuses turísticos, pero no llegó a aplicar este plan. Tampoco lo hizo el gobierno socialista anterior (Monteseirín) ni posterior (Espadas y Muñoz).

"Este plan pretende eliminar esa pésima imagen de las hileras de buses estacionados días completos en las vías principales de la ciudad en el Paseo de Colón, en el lateral de Capitanía y en carriles bus", ha declarado el alcalde, quien abundó en los problemas de tráfico y en las molestias que causan estos autobuses.

El Ayuntamiento también prevé aumentar el control policial para evitar el abuso de las compañías en las paradas.

Más de 60 plazas de aparcamiento en el Prado

En cuanto al aparcamiento, se destina una parte de la estación de autobuses del Prado a estacionamiento de estos autobuses turísticos discrecionales (ajenos a los turísticos rojos y verdes que enseñan la ciudad al visitante). Así pues en la estación sumará este cometido a sus servicios actuales de líneas regulares de viajeros en autobús.

Concretamente se destinan 27 plazas de aparcamiento en el interior de la estación y otras 35 plazas en el parking exterior del Prado para estos autobuses. Estos podrán beneficiarse de las instalaciones de la estación: andenes, vigilancia 24 horas, sala de espera para viajeros, y de la cercanía de la estación de trenes de Santa Justa.

Ordenación de paradas

La mayor novedad de la organización de las paradas es que se cancela para siempre la de Capitanía, de la Plaza de España.

En las paradas solo se permite estacionar provisionalmente para dejar viajeros. Con este requisito de usarla solo para el momento que tarden los viajeros en abandonar el autobús.

Estas son las paradas que se mantienen: Isla Mágica, Paseo de Colón, Menéndez Pelayo (3), La Rábida y Parque de María Luisa.

Como nuevas paradas figuran una en la Macarena y otra en la zona de Nervión.

En el plano se pueden ver los detalles.