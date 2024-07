La sevillana que se lleva el oro en los Premios de Bachillerato: "Siempre he soñado con ser jefa de una gran empresa"

Julia Pineda Torres se imaginó desde pequeña dirigiendo una gran empresa. Aquel sueño va camino de cumplirse. Los primeros pasos ya los ha dado. Ha logrado la mayor puntuación (38,25) en los Premios de Bachillerato que convoca cada año la Junta de Andalucía. La nota más alta en Sevilla y la segunda en la comunidad autónoma. Esta alumna del colegio privado Entreolivos estudiará el doble grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Derecho bilingüe en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). La organización y prestar mucha atención en clase han resultado claves para conseguir este triunfo. Su objetivo está cada vez más cerca.

El verano es sinónimo de excelencia académica. Entre junio y julio se dan a conocer los nombres de los jóvenes que logran la mayor nota en Selectividad y también de quienes consiguen hacerse con los Premios de Bachillerato. En esta convocatoria pueden inscribirse aquellos estudiantes que hayan acabado la enseñanza preuniversitaria con un mínimo de 8,75. Para la presente edición, según datos de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, lo han hecho 662 en la provincia de Sevilla. De ellos, 330 realizaron las pruebas el pasado 18 de junio. Un total de 15 han conseguido un galardón. Julia Pineda ha sido la que más puntuación ha obtenido, un 38,25.

Esta joven de 18 años es una de los estudiantes del Colegio Entreolivos que se han se presentado a las referidas pruebas. Se trata de ejercicios que, pese a referirse a los mismos contenidos de la Selectividad, a la hora de evaluarlos se toman criterios diferentes. "Se tiene más en cuenta el razonamiento de los estudiantes, su valor analítico, que el memorístico", explica Julia. Aspecto que coincide, en este sentido, con la nuevas pruebas de acceso a la universidad que contempla el Gobierno para 2025, donde se valorará el aprendizaje por competencias.

Dos bloques de exámenes

Los exámenes se dividen en dos bloques, cada uno de dos horas. El primero, en su caso, fue de Filosofía e Inglés (el idioma extranjero que ha estudiado) y el segundo, de Historia y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales (su asignatura optativa). "Hay menos tiempo que para la Selectividad, pues en la Pevau se dispone de 90 minutos para cada materia y aquí sólo de una hora", refiere Julia.

La ganadora de estos premios contaba con calificación más que suficiente para optar a ellos. Ha acabado el Bachillerato con un 10, matrícula de honor. Muchos pueden pensar al comprobar su expediente académico en "la típica alumna empollona" que pasa su vida entre apuntes y libros. Es cierto que dedica bastante tiempo a los estudios, pero no mucho más que la media. Las verdaderas claves de este triunfo son otras. "Se trata de aprovechar el aprendizaje en clase, de estar muy atento a lo que nos enseñan. De esta forma, cuando se llega a casa, sólo hay que repasar y reforzar los contenidos impartidos", explica Julia, que añade otra condición para lograr la excelencia: "Una muy buena organización". Con tales pilares todo resulta más fácil.

"Como muchos de mis compañeros, cuando estudias Bachillerato, especialmente el segundo curso, piensas que no te va a dar la vida para prepararte las asignaturas, pero luego todo sale y tienes tiempo para muchas cosas, para los estudios, la familia y la diversión", aclara.

Familia y colegio

En esta trayectoria de éxito ha resultado fundamental el apoyo prestado por su familia, que le ha inculcado desde pequeña los valores del esfuerzo y la perseverancia. Y por supuesto, el del equipo docente del Colegio Entreolivos, centro privado de Dos Hermanas en el que entró con tres años. Toda una vida allí, donde decidió estudiar el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. El fin a su permanencia en este colegio -no de su vinculación- ha sido la Selectividad, pruebas en las que ha logrado un 13,83, casi rozando el 14.

A partir de septiembre estudiará el doble grado de ADE y Derecho bilingüe de la UPO, conocimientos que siempre la han atraído. Aún no tiene claro por qué rama se decantará en un futuro, cuando acceda al mercado laboral. Eso sí, siempre persiguió un sueño: "Desde niña he querido ser jefa de una gran empresa". Cualidades -a la vista está- no le faltan.

Los premiados en esta convocatoria reciben 500 euros, dinero que viene muy bien de cara al próximo ejercicio académico. Pero para ello todavía queda un verano por delante que Julia ya ha empezado a aprovechar. Ha vuelto recientemente de un viaje por Europa con sus amigas y en agosto se irá a la playa. El descanso no está reñido con la excelencia.