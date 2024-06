Un sevillano denuncia que un cura de Dos Hermanas no le dejó comulgar porque está casado con un hombre

Paco Camero, un ciudadano sevillano al que un sacerdote negó la comunión, ha explicado a Efe que cuando fueron a comulgar, el párroco de la iglesia de Dos Hermanas les dijo que, si lo hacía, él estaría pecando porque los dos hombres están casados. "Nos negó la comunión incluso poniendo la mano encima del cáliz, como si pensara que nosotros lo íbamos a coger o algo. Le preguntamos que por qué nos negaba la comunión y nos dijo que no nos la podía dar porque si no, pecaba él", ha relatado Paco en Torremolinos, donde ha presentado la denuncia porque allí reside con su marido, Macario Fernández, desde hace 30 años.

El suceso se produjo el 25 de mayo, un día "muy especial" para ellos porque la misa se celebró justo después del homenaje que le realizó la Hermandad de la Vera Cruz de Dos Hermanas por llevar 40 años vistiendo a la Virgen del Mayor Dolor. "Ahí veo la desolación de ese momento y la tristeza de que un cura te apague un día tan especial. Allí se sintió mal todo el mundo. La junta de gobierno de la Hermandad se disculpó, las camareras (de la virgen) no comulgaron porque se solidarizaron con nosotros…", ha comentado Camero, de 68 años.

Preguntado sobre cómo se sintieron en el momento del incidente, ha compartido que se sintieron indefensos y no supieron reaccionar. Minutos después le comentó a su hermano lo ocurrido y, cuando este fue a la sacristía a pedirle explicaciones al párroco, él "tiró balones fuera" y sólo le repitió lo que ya le había dicho en un primer momento a la pareja: que no les iba a dar la comunión porque estaban casados.

El sevillano ha indicado que esta es la primera ocasión en la que le ocurre algo así y ha asegurado que en el ámbito de la Iglesia ni él ni su marido (a quien conoce desde hace 31 años y con quien lleva ocho años de matrimonio) han sufrido ningún tipo de discriminación a pesar de acudir con asiduidad. "He estado siempre en la Iglesia, he conocido a todos los curas de la hermandad, con todos me he llevado muy bien. Aquí también en Torremolinos conozco a todos y nos llevamos bien. Muchos saben que estamos casados y nos dan la comunión sin problemas. Siempre con un respeto muy bonito", ha expresado Paco.

Según ha indicado, le gustaría que el sacerdote se percatara de las consecuencias de sus actos y "le diera un poco de vergüenza". En este sentido, espera que el cura se disculpe una vez que ha interpuesto la denuncia y ha dado voz a su historia, pero ha subrayado que sobre todo espera que nadie vuelva a sufrir un incidente similar.

Aunque Camero ha reconocido no haber sufrido gran discriminación por su orientación sexual a lo largo de su vida, ha aseverado que aún en la actualidad queda camino por recorrer para que las personas del colectivo LGTB no sean marginadas ni acosadas.