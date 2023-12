Así son los tres sevillanos de la élite médica privada en España

Dicen que siempre hay un sevillano en cualquier parte y tres entre los Top Doctor Awards. Los premios con más prestigio de la medicina y la sanidad privada en España. Son tres entre 50. Tres sevillanos que se cuelan entre la élite de la sanidad privada nacional, aunque su prestigio trascienda al sistema público. Alguno de ellos dice no conocer el porqué, cuáles han sido los criterios que les han llevado a estar entre los especialistas más destacados según la publicación, pero "a nadie amarga un dulce". Alaban a su equipo de trabajo, "sin el que no hubiera sido posible estar entre los mejores" y agradecen los "elogios" de sus compañeros, ya que los Top Doctor Awards son premios que reconocen la excelencia a raíz de valoraciones que a lo largo del año hace de los premiados el propio colectivo médico y especialistas de cada área.

En total, con más de 5.000 votaciones de profesionales, se han seleccionado los 50 médicos más valorados de todo el país, atendiendo a criterios como su reconocimiento nacional e internacional por la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial; las habilidades clínicas; la labor investigadora, divulgadora y formadora, entre otros. Algunos repiten, otros figuran como ilustres novedades.

En esta lista encontramos nombres como el de Miguel Ángel Gómez Vidal, cirujano cardiovascular en los hospitales Vithas Sevilla, Quirónsalud Sagrado Corazón y HLA Santa Isabel; Fernando Cózar Bernal, cirujano torácico experto en cáncer de pulmón en el Hospital Vithas Sevilla, en Viamed y, empezando un nuevo proyecto en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, además del Hospital Virgen Macarena; y, Sergio Tejero, traumatólogo especialista en patologías de tobillo y pie, área a la que suma la especialidad en Medicina del Deporte, en el Hospital Vithas Sevilla, en la Clínica Salud 4 de Sevilla y en el Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja. Actividad en el ámbito de la sanidad privada que compagina con la coordinación de la Unidad de Tobillo y Pie del Virgen del Rocío.

A todos ellos les une su cuna, de nacimiento o formación, pero, sobre todo, de profesión. Son médicos, los mejores en su especialidad según Top Doctor, pero también docentes. Miguel Ángel Gómez Vidal combina su labor asistencial con la docencia, siendo director del Máster en Terapias Transcatéter, título propio de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endotorácica, orientado a formar a otros especialistas en la materia. Asimismo, ha realizado más de un centenar de presentaciones en congresos y simposios médicos de prestigio. Lo mismo sucede con el lebrijano Sergio Tejero, que es profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla y autor de más de 60 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, monográficos y capítulos de libros sobre la patología del tobillo y pie. También ha participado en más de 100 comunicaciones y ponencias en cursos y congresos nacionales e internacionales y es revisor de revistas científicas internacionales sobre cirugía de tobillo y pie y autor de patentes de invención con transferencia tecnológica.

Por su parte, al doctor Fernando Cózar Bernal le tocó hacer las maletas. Nacido en Cádiz, se desplazó a Sevilla para hacer la carrera universitaria y la residencia que lo convirtió en médico. Al finalizar sus estudios estuvo cinco años trabajando fuera, uno de ellos en Santiago de Chile donde ejerció como cirujano torácico entre enero y diciembre de 2015. Allí inició su carrera profesional. La experiencia le sirvió para complementar su formación en el tratamiento de patologías de escasa incidencia en España como la tuberculosis y los traumatismos torácicos graves por apuñalamientos o heridas de bala. Dice que de lo que vio allí se trajo "conciencia" por la "buena sanidad y de calidad que hay en España".

Durante su formación también viajó a Inglaterra donde estuvo varios meses de estancia en el Bristol Royal Infirmary formándome en cirugía mínimamente invasiva así como en protocolo de recuperación rápida postquirurgica (ERAS). A lo largo de su carrera ha optado por una formación continua, obteniendo el Máster en Investigación Médica por la Universidad de Sevilla, está adscrito al programa de doctorado de la mencionada universidad y es profesor asociado y tutor de residentes. También ha participado en más de una veintena de capítulos en libros y monografías, publicando artículos en revistas científicas de la especialidad, así como participando con más de un centenar de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.

Médicos 5 estrellas en la sanidad privada entre los que este año la reputada plataforma tecnológica de médicos ha querido hacer un reconocimiento especial a diez galenos por "llevar toda una vida dedicada a la profesión". Una prestigiosa lista en la que también hay un sevillano: el doctor José María Cruz Fernández. "Todo un referente en Cardiología a nivel nacional e internacional", según consta en la publicación de Top Doctor.

Con más de 40 años de experiencia hospitalaria y en su consulta privada, el doctor Cruz Fernández es profesor titular de Cardiología de la Universidad de Sevilla y presidente de Honor de la Sociedad Española de Cardiología y Medalla de Oro de la Sociedad Andaluza de Cardiología. Es experto en colesterol, hipertensión arterial, infarto, palpitaciones, insuficiencia cardíaca, valvulopatías o angina de pecho, entre otras.

Ha desarrollado su actividad docente, asistencial e investigadora en la Universidad de Sevilla donde ha dirigido 35 tesis doctorales. A su vez, ha alcanzado un reconocimiento internacional con los nombramientos de miembro destacado de la Sociedad Europea de Cardiología y del American College of Chest Physicians.

Es también Miembro de Honor de las Sociedades de Cardiología de Portugal, México, Argentina, Venezuela y Bolivia. Ha sido Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cardiología y es Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla.

Miguel Ángel Gómez Vidal

"Tengo el reto extender las técnicas transcatéter a todos los cirujanos de España"

- ¿Qué sensación le deja el estar en una lista entre los 50 mejores médicos de España?

- En primer lugar, sorpresa, pero, sobre todo, es un honor. Es un reconocimiento que te hacen a través de los votos de tus propios compañeros sin que tú seas consciente y eso es algo para sentirse más que orgulloso. También decir que este premio se lo debo, en parte, al equipo que tengo detrás. En el campo de la cirugía cardiovascular, los resultados son siempre, en parte, gracias a todo el equipo del que se rodea el cirujano.

- ¿En que diría que destaca entre el resto de cirujanos cardiovasculares?

- Creo que el haberme dedicado a cosas que no todos los cirujanos cardíacos hacen. Me refiero al campo de las técnicas transcatéter, mi especialidad, diría, que en minoría porque somos pocos los que lo hacemos.

- ¿Qué suponen esas técnicas para la cirugía cardiovascular?

- Digamos que muchas de las operaciones que antes se hacían con una apertura agresiva, ahora, gracias a la tecnología, se pueden hacer a través de un catéter, de una incisión muy pequeña. Hoy día, las válvulas cardíacas, que es lo que llamamos TAVI, pueden sustituir la válvula aórtica también a través de un catéter. Y es una técnica muy práctica que se aplica, sobre todo, a personas muy mayores que no aguantarían una intervención abierta. Por supuesto, todo esto requiere de una formación muy específica. Con idea de que se extienda, desde hace dos años dirijo un máster dedicado a enseñarle a todos los cirujanos de España y del extranjeros estas técnicas.

- ¿Es esa la línea hacia la que camina la cirugía cardiovascular?

- Sí, claramente, hacia las técnicas transcatéter. Y, en aquellos casos que no se puedan hacer a través de un catéter, al menos que se hagan a través de incisiones muy pequeñas e, incluso, en un futuro, aunque aún estamos lejos en cirugía cardíaca, a través de robótica.

- ¿Qué es lo más arriesgado que ha hecho en su carrera profesional?

- Lo más arriesgado o lo más imperativo en nuestra especialidad no es la cirugía mínimamente invasiva. Es la cirugía grande, la de la aorta o del arco aórtico, que son cirugías mucho más demandadas técnicamente. Diría que el estar preparados para aplicar conceptos de la cirugía transcatéter en la cirugía abierta es una de las partes del camino que aún le queda por recorrer a la cirugía cardíaca.

- ¿Cree que falta algo a la sanidad española?

- Pues echo en falta tecnología. Aunque se presume de ella, no se pone en manos de los profesionales que la utilizan. Y, sobre todo, el control de resultados. En España no hay nadie que controle un resultado. Tienes que presumir o saber si eres bueno o malo a través de otros compañeros, pero no hay una auditoría de resultados reales en ninguna parte de España ni en ninguna especialidad.

- ¿Algún reto a corto o medio plazo?

- Mi gran resto es extender las técnicas transcatéter, al menos, a todos los cirujanos de España. Convencerlos de que tienen que aprenderlas y hacerlas y que son los más capacitados para ello. Pero hay que cambiar un poco la mentalidad de cirujanos de grandes incisiones a cirujanos de grandes tecnologías y para eso es fundamental que la Administración nos apoye y ponga en nuestras manos tecnologías. En esa línea, la apuesta por los quirófanos híbridos, que son ya absolutamente imprescindibles para implementar esas técnicas.

Fernando Cózar

"Operar cáncer de pulmón con técnicas mínimamente invasivas es un gran avance"

–¿Por qué Cirugía Torácica?

–A la medicina, en general, me unió desde pequeño la enfermedad de riñón que padezco y el hecho de que mi padre también era médico. Y, cirujano, porque siempre me ha gustado trabajar con las manos. La especialidad del tórax me llamó durante las prácticas, donde vi que era una cirugía muy completa. También me empujó, porque no decirlo, que mi abuelo falleció por un cáncer de pulmón.

–¿Qué diría que tiene el doctor Cózar que no tienen otros y que le ha llevado a este reconocimiento?

–Yo diría que el esfuerzo diario, apoyado lógicamente con el equipo, y centrado siempre en la empatía para conseguir la mejor atención al paciente.

–Es experto en cirugía de cáncer de pulmón, ¿qué novedades hay en esa línea?

–Hoy día las operaciones de cáncer de pulmón se pueden hacer ya con técnicas mínimamente invasivas y eso es un gran avance. La recuperación de los pacientes es mucho más rápida y eso les permite afrontar los nuevos tratamientos de manera más precoz.

–También destaca en su curriculum el abordaje de los problemas de sudoración excesiva en las manos y la cirugía del pecho hundido. ¿En qué consisten?

–La hiperhidrosis o sudoración excesiva de manos es un problema del que antes ni siquiera se sabía que se podía operar y, mucho menos, que los encargados de hacerlo son los cirujanos del tórax. Desde hace un tiempo se le ha dado cierto bombo y ahora está en auge. Estamos operando mucho en esa línea. Por otro lado, la cirugía del pecho hundido o pectus excavatum cuenta con diversas técnicas desde la modificación integra de la pared torácica a un tratamiento estético con la colocación de una prótesis diseñada a medida para cada paciente. Mientras que para el pectus carinatum (pecho en quilla o pecho hacía fuera) el tratamiento ortésico, con chalecos de compresión dinámica, está alcanzando unos resultados espectaculares evitando una cirugía compleja.

–En sus inicios trabajó en hospitales de Santiago de Chile. ¿Qué diferencia nuestra sanidad de la que por allí se hace?

–Te hace aprender y valorar lo que tenemos. Llegas aquí y ves cómo hay pacientes que se quejan porque se les tarda en atener, que pueden o no llevar razón, pero hay sitios en los que a los pacientes no les da casi tiempo de llegar a los hospitales para ser tratados. Así ves que el sistema de salud que tenemos aquí es, sin duda alguna, el mejor, pero estamos tan habituados a ello que no somos conscientes y por lo tanto no lo valoramos.

–Aún así, ¿echa en falta algo?

–Pues diría que echo un poco en falta la gestión en valor. Se miran muchos los números, pero se presta menos atención a al valor que puede aportar el médico a la atención sanitaria, no sólo valorar cuántas cirugías se hacen, sino que las que se hagan sean valoradas y de calidad.

Sergio Tejero

"La terapia biológica regenerativa es un campo en desarrollo en la Medicina del Deporte"

¿Cómo surge el flechazo por la Traumatología y la Medicina del Deporte?

- Todo surge por mi vinculación al deporte. Toda mi infancia, adolescencia e incluso la carrera de Medicina la pasé jugando al fútbol. Tuve diversas lesiones deportivas en los diferentes clubs en los que jugué, Sevilla FC, Recreativo de Huelva, Eibar…. Precisamente el sexto año de Medicina estudié en San Sebastián mientras jugaba en el Eibar con una beca Séneca.

- ¿Qué significa este reconocimiento?

- Significa haber tenido la suerte de poder dedicarte a lo que realmente amas y tener Maestros de un alto valor humano y científico. Significa tener una familia que te respalde y te acompañe en las numerosas horas que dedico a mi trabajo.

- Según Top Doctor, es un reputado médico, pero también docente...

- Hacer docencia universitaria, postgrado e investigación te hace exigirte al máximo todos los días. Si puedes orientar todo este esfuerzo para que los pacientes puedan beneficiarse y además transmitirlo a otros, el esfuerzo habrá merecido la pena.

- La traumatología, en general, y la Medicina del Deporte, en particular son especialidades muy potentes. ¿A qué se dedica específicamente?

- Desde hace bastantes años me dedico casi en exclusiva a la cirugía de pie y tobillo. En este campo realizo la mayor parte de mi investigación, docencia y actividad asistencial. Dado que también hice la especialidad de Medicina del Deporte tenemos proyectos en marcha sobre prevención primaria de fracturas a través de la actividad física y deporte.

- ¿Cuáles son las últimas novedades en el abordaje de la patología de tobillo y pie?

- Tenemos distintas líneas de investigación abiertas que han concluido en tesis doctorales, como la inestabilidad del tobillo y pie. Actualmente estamos trabajando en los avances y última generación de prótesis de tobillo para los pacientes que han sufrido fractura y posteriormente desarrollaron una artrosis.

- ¿Y en la Medicina del Deporte?

- Hacemos investigación en la prevención de fracturas mediante el ejercicio físico. Esta línea es apasionante porque reúne el conocimiento de diversos especialistas (ginecólogos, reumatólogos, ingenieros, educación física y deporte, traumatólogos…) con el fin de mejorar la salud ósea de las pacientes. La terapia biológica regenerativa también se está desarrollando potencialmente.

¿Diría que le falta algo a nuestro sistema sanitario?

Es uno de los más potentes a nivel mundial en recursos humanos. Cuando converso con colegas de otros países, diría que el médico español merece mayor valoración dada su responsabilidad social. Considero que en los próximos años esto va a ir cambiando pues han surgido movilizaciones en esta dirección que ya no tienen marcha atrás.

¿Cómo ve la medicina del futuro?

Apasionante. Las nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial, nuevos métodos diagnósticos, cirugía robotizada…creo que todo ello aporta precisión y seguridad en el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, no podemos dejar de lado el aspecto humano, el contacto con nuestros pacientes… Creo que, si somos capaces de ensamblar ambos aspectos, la medicina crecerá exponencialmente en calidad en los próximos años.