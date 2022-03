Los sindicatos desmontan el plan de Primaria para reducir demoras con trabajo de tarde

"Es incompleto", "insuficiente", "ha tenido poca adhesión" y "se paga mal". Así valoran los sindicatos sanitarios sevillanos el plan de choque para la Atención Primaria de la Consejería de Salud y Familias un mes después de su puesta en marcha para descongestionar la asistencia en los centros de salud a base de horas extra por la tarde de los médicos y la reducción de la burocracia para las altas y bajas por Covid. Unos calificativos que contrastan con las últimas declaraciones del consejero Jesús Aguirre que en una comparecencia en el Parlamento para informar sobre la situación actual de la sanidad pública aseguraba la vuelta a la "normalidad" con demoras medias de 3,5 días para la atención presencial.

Andalucía estrenó el mes de febrero con un nuevo plan para luchar contra la presión asistencial que padece la atención primaria en los centros de salud. Después de semanas de colapso en los ambulatorios, agravado por el periodo de alta frecuentación que tiene lugar cada invierno y por la sexta ola de Covid, la Consejería de Salud puso en marcha un proyecto con la intención de rebajar el tono de quienes critican la planificación y la gestión sanitaria. El plan permite jornadas extraordinarias de tarde. Son retribuidas, pero voluntarias. Se apunta el profesional que quiere. Según los números aportados por Aguirre, cuando se presentó, este plan de choque supondría una inversión de 14,7 millones de euros.

Estos turnos vespertinos pueden permitirse en los centros con un 75% más de la demora media en la asistencia común establecida en los protocolos o cuando haya una vacante que no pueda ser cubierta por un sanitario de la bolsa, por lo que un médico de familia, pediatra y enfermero puede cubrirla por la tarde.

Sin embargo, este plan, que ya nació con polémica puesto que no fue negociado con los sindicatos, tal y como aseguraron entonces desde la mesa sectorial, no habría cumplido las expectativas a ojos de los representantes sindicales del personal sanitario, los profesionales y los propios usuarios.

"La presión en las consultas es verdad que ha bajado, pero porque la situación epidemiológica es ahora mejor que hace un mes, pero no por la efectividad del plan", afirma contundente el presidente de la rama de Atención Primaria del Sindicato Médicos de Sevilla, Rafael Gómez. Tras un mes en funcionamiento, asegura que se trata de una estrategia que ha demostrado ser "incompleta", ya que, recalca, "ni se está aplicando en todos los centros ni es para todas las categorías". Además, Gómez denuncia que, con fecha de principios de marzo, "los profesionales que han hecho tardes extras en enero no las han cobrado". "Que pidas a los profesionales que trabajen por la tarde para aliviar demoras, con once o doce horas de trabajo, y más de un mes después sigan sin cobrar es lamentable. Se vende a bombo y platillo la aplicación de un plan que, pese al esfuerzo de los profesionales, no se cumple con los pagos. ¿Quién va a querer sumarse a esta medida así?", se pregunta.

Gómez alerta, además, de la extensión de las "agendas paralelas" como consecuencia de esa reducción de la demora media de días para obtener una cita de la que , con lo cual, insiste, la carga de cara al profesional "es la misma". "Seguimos con los mismos hábitos de siempre y vendiendo a la población una cosa que, en el día a día, el médico no ve mejoras en su trabajo ni ve que pueda dedicar a sus pacientes el tiempo que requieren. Los días de espera se reducen porque los pacientes son incluidos en las agendas de médicos que están ya completas. Así es lógico que se reduzca, pero esa no es la solución. ¿Queremos reducir demoras para que los pacientes sean vistos sin esperar tantos días pero sin importar en qué condiciones o queremos que los médicos puedan dedicar 10 minutos a sus pacientes y mejorar la atención? Esa es la disyuntiva que tenemos que plantearnos", insiste Gómez.

Más crítico se muestra el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Juan José Limones, considera "un fracaso" el plan. Acusa a la Junta de "falta de transparencia" respecto a su funcionamiento y "ocultación de información". "Hemos solicitados datos por escrito porque necesitamos trabajar sabiendo el volumen de trabajadores que se ha adherido a esta propuesta, pero no nos los dan. Es un práctica habitual de este Gobierno ante la que nos vamos a ver obligados a presentar una denuncia pública", indica. En este sentido, Limones hace referencia a los datos facilitados por la Consejería de Salud al sindicato por Comisiones hace algunas semanas en los que, a nivel regional, se habían acogido en toda la comunidad autónoma 480 facultativos de familia, 16 pediatras y 207 enfermeros, además de algunos trabajadores de otras categorías.

"Aunque no hemos podido constatar con números porque no nos los dan, según testimonios de los profesionales sabemos que la medida no ha tenido mucho éxito. Se viene a sumar al fracaso que ya tuvo el plan para incorporar personal jubilado, que tampoco cuajó. Fue una medida que tampoco vino a paliar el déficit de personal. Hay zonas como el Distrito Sevilla en el que faltan pediatras y se justifican porque no hay profesionales para contratar, pero lo que no dicen es que lo que se está ofreciendo son contratos de mes a mes y así difícilmente van a tener personal sanitario suficiente", recalca Limones.

En Andalucía hay 407 centros de salud. Según datos de la Administración facilitados por CCOO, unos 400 se han acogido a la medida. "Es curioso que con esta medida Salud reconozca que falta personal cuando se dejaron en octubre en la calle a 8.000 sanitarios porque no hacían falta y ahora plantean un plan para alargar las jornadas porque no se llega .No es lógico. Además, en qué condiciones puede prestar atención un médico alargando la jornada por 10 ó 12 horas de trabajo, eso es mayor carga de trabajo y es más probable que se traduzca en bajas", insiste.

"Yo ya hace tiempo que tengo claro que lo que se quiere es desmantelar la sanidad pública andaluza. Reducir las espera en pruebas diagnósticas, por ejemplo, va a ser externalizando. Esa es la estrategia de este Gobierno. Dejar que esto vaya muriendo", concluye.

Tampoco los usuarios están satisfechos. Algunos, incluso, se enteran de la puesta en marcha de este plan de choque para reducir demoras al ser preguntados por él. "Cogí la cita hace más de una semana así que no creo que eso que me cuenta esté funcionando muy bien", dice una usuaria a las puertas del centro de salud Alamillo, en la Macarena, y que abarca un amplio núcleo de población. Tampoco José López, que acude junto a su madre "a por recetas" ve que la situación haya cambiado. "Se ha normalizado que ir al médico es complejo. Hemos asumido que mínimo hay que esperar una semana", afirma.

La Atención Primaria de desangra

Esta situación no sólo afecta a Andalucía. Desde el Foro de Atención Primaria, conformado por las ocho grandes entidades de este nivel asistencial, ya se advierte de que, de seguir sin adoptarse medidas que mitiguen sus altos niveles de precariedad y saturación, y con un déficit de 4.720 médicos y 1.304 pediatras, podría desaparecer en 2030.

Así lo han avisado la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médica Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen); de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap).

Hasta el 20 de abril, en que la atención primaria celebrará su día, el foro va a desarrollarla campaña #Defendamoslaprimaria, en la que, a través de mensajes en las redes sociales, van a dibujar un escenario de lo que pasaría si no existiera este nivel asistencial. El aumento de la mortalidad por cáncer o el colapso de los hospitales serían algunas consecuencias.