Los sindicatos se ponen en pie de guerra contra el plan del SAS para la Atención Primaria

Los representantes sindicales del personal sanitario de la provincia se ponen en pie de guerra. El Plan Estratégico de Atención Primaria que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado recientemente en la mesa sectorial supone una reorganización de la asistencia en los centros de salud que parte, según los sindicatos, de una situación que "nada que ver con la realidad".

Sin haber podido mediar en la negociación de las distintas medidas que recoge dicho plan, portavoces sindicales en Sevilla denunciaron ayer la "decepcionante" solución planteada desde la Junta de Andalucía a la situación que atraviesa la Atención Primaria en la provincia y la sanidad sevillana, en general, con un "déficit de 150 profesionales" y "un 24% menos de pediatras", unido a unas listas de espera "interminables" en los hospitales.

Para el Sindicato Médico de Sevilla, este plan "incluye datos que, como mínimo, han sido cocinados para ofrecer una imagen idílica de la Atención Primaria, completamente alejada de la realidad". El presidente de la principal central entre los galenos sevillanos, Rafael Ojeda, denuncia una imagen "distorsionada" que ha sido presentada por el SAS de la situación actual de la atención médica en los centros de salud. "Se nos habla de 36 a 38 citas por médico en un día cuando en realidad estamos en 60 ó 70 pacientes diarios; se nos habla de una demora de consulta telefónica de menos de cinco días y menos de cuatro en la presencial y todos sabemos que un paciente está tardando tres o cuatro días simplemente para que le cojan el teléfono para obtener una cita y, cuando la consigue, la mayoría de las veces es telefónica y para 10 ó 15 días después. Con lo que de entrada se nos presentan unos datos que no son creíbles. Todos los médicos de Atención Primaria y los pacientes que acuden a los centros de salud saben que el SAS miente", sostiene el portavoz sindical, que apunta que "tampoco se dice nada" de los llamados bises o pacientes citados a la misma hora, que "también son una realidad constante en las consultas".

A su entender, "todo el mundo sabe que la Atención Primaria está colapsada", con esperas de los pacientes "inasumibles" que conducen a una "frustración que se proyecta a veces sobre el médico "en forma de insultos y agresiones". "El grado de agotamiento y frustración de los médicos ha llevado a muchos de ellos a pensar en la jubilación anticipada o, peor aún, en abandonar su profesión. Pero para el SAS, negligente y deliberadamente ciego ante la realidad, la Atención Primaria va de maravilla", denuncia Ojeda.

Otro aspecto del que los sindicatos advierten es de la "falta de una inyección económica importante" en la sanidad pública. "El estado de los servicios sanitarios está creando una sensación de preocupación e inseguridad entre la ciudadanía sevillana fruto de los recortes progresivos que han sufrido y, justo cuando más hace falta una inversión para garantizar el derecho a la salud, los responsables políticos no están a la altura", señaló ayer el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, en rueda de prensa, apuntando que "invertir en sanidad conlleva salvar vidas y, pese a ello, nos estamos encontrando un cambio de modelo que abre la puerta a reducir la cartera de servicios y a que la salud sea otro negocio más en el mercado".

En la misma línea, la secretaria general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, María José Wanceulen, apuntó a situaciones concretas como que haya "más de un 10% de la plantilla sanitaria sin cubrir"; un "déficit del 24%" de pediatras", especialidad que, además, asegura, "está siendo suprimida en muchos centros de salud, provocando que sean los profesionales generalistas quienes presten esta atención; o el cierre de puntos de urgencia, "obligando a habitantes de algunas zonas de la provincia a desplazarse hasta 45 minutos para recibir atención, como es el caso de El Garrobo o El Madroño".

"Nos encaminamos también a un modelo de consultorio donde esa atención se basa principalmente en la enfermería, pues la administración alega que es difícil encontrar personal médico para cubrir las vacantes, cuando ambos perfiles profesionales son necesarios e insustituibles", añadió la sindicalista, refiriéndose a la idea de Salud de establecer una consulta de acogida en la que los enfermeros sirvan de intermediarios en ciertas citas médicas antes de derivar al facultativo. Wanceulen achaca tal decisión a un "progresivo deterioro" de la atención sanitaria pública basado en "más recortes" y cambios en el modelo de atención "que parten de unos análisis de la situación que nada tienen que ver con la realidad".

Una crítica a la que también se une el Sindicato Médico, que hace hincapié en el hecho de que las anunciadas contrataciones realizadas por el SAS en los últimos meses se traten, "en su mayoría, de profesionales de enfermería". Según sus cifras, la plantilla de enfermería se habría incrementado en un 19%, mientras que la de facultativos sólo lo habría hecho en un 5%. "Porcentajes especialmente significativos si tenemos en cuenta que, de entrada, la plantilla de enfermería casi duplica la de facultativos", advierte Ojeda.

"Parece que el SAS, en lugar de mejorar las condiciones laborales de los médicos de Atención Primaria para paliar la fuga de batas e implantar la continuidad asistencial en Atención Primaria para permitir el refuerzo voluntario en horario de tarde de los centros más saturados, opta por potenciar las consultas de enfermería, denominadas ahora consultas de acogida, que siguen un modelos que los actuales partidos en el gobierno rechazaron cuando estaban en la oposición y que se encuentran bajo sospecha por indicios de intrusismo", agregan desde el SMS y concluyen, "una vez más los médicos volvemos a ser menospreciados por un SAS que nos ignora, manipula la información, oculta los graves problemas de la Atención Primaria y se parapeta tras comunicados de prensa pomposos y autocomplacientes, tan alejados de la realidad que resultarían irrisorios si no fuera por la dramática situación que viven los compañeros".

Por su parte, el delegado sindical de Atención Primaria de UGT, Diego Jara, destaca, igualmente, "la falta de personal" como la clave del "deterioro" actual del servicio en Sevilla y reclama añadir más recursos humanos, atendiendo "a todas las categorías por igual" e "incentivando a los trabajadores para que no tengan que emigrar fuera por unas condiciones inadecuadas". Por otro lado, Jara incide en la necesidad de que los pacientes sean atendidos ya en consulta "al cien por cien". "Que no siga habiendo barreras entre los profesionales y los pacientes", reivindica.

También Satse y CSIF se han mostrado estos días en desacuerdo con el plan estratégico de la Junta. El sindicato de enfermería lamenta que "será inviable" si no va acompañado de "un incremento de los recursos humanos y materiales". Mientras que para la Central Sindical Independiente de Funcionarios, este plan supondrá una "sobrecarga" aún más a los profesionales, sobre los que, consideran, va a recaer la recuperación del retorno a la presencialidad en los centros de salud, avisando de "serias dudas jurídicas" que plantearían las funciones que desempeñarían algunos profesionales por ser propias de otras categorías.

Desde CCOO, además, van más allá y critican la situación sanitaria a todos los niveles asistenciales. Como ejemplo "dramático pero real", Aristu destacó ayer el hecho de que haya "muchos sevillanos que no saben que padecen cáncer porque el retraso en las listas de espera, en la realización de pruebas diagnósticas o en las consultas de especialistas acorta las posibilidades de ganar a esta terrible enfermedad". En esta línea, Wanceulen incidió en que en la atención hospitalaria la cartera de servicios no ha recuperado la normalidad anterior a la pandemia. "La principal razón de ello es que las plantillas están absolutamente disminuidas y por ello tenemos una asistencia sanitaria devaluada, donde los trabajadores tienen condiciones precarias y la cobertura de plazas brilla por su ausencia, fomentando la autocobertura. Para volver a la normalidad, lo que necesitamos, fundamentalmente, es más contratación, y eso no se contempla en el plan del SAS. Por lo que entendemos que esta reorganización se va a poner en marcha con los recursos que ya tenemos", destaca.

Por todo ello, y por "la falta de búsqueda de diálogo" a la hora de elaborar este plan, los sindicatos piden a la Junta, entre otras iniciativas, su "implicación" y "participación" en la reorganización de la Atención Primaria. "Desde la administración andaluza no se está trabajando en invertir en salud ni en cuidar a sus profesionales", critican y advierten del estudio de posibles movilizaciones "para reclamar la Atención Primaria que se merece la sociedad".