Estos son los supermercados abiertos para el festivo del Corpus en Sevilla

Este jueves 30 de mayo es el festivo local en Sevilla en el que se celebra el Corpus Christi y el día del patrón de la ciudad, San Fernando. Por esta razón, son muchos los comercios que cerrarán sus puertas y descansarán durante la jornada festiva en la capital andaluza. Es un día para celebrar y muchos de los trabajadores podrán ver cómo su semana dura un día menos, hay quienes se plantean hacer puente si cogen el viernes libre y así no tener que incorporarse a su puesto de trabajo hasta el lunes 3 de junio.

Los supermercados se rige cada uno con sus propia normas y no hay un criterio unificado acerca de qué días se abre y cuáles se cierra, por eso lo ideal es consultar en sus páginas webs cuáles estarán abiertos durante los festivos y cuáles descansarán durante estos días, para así no hacer un viaje en balde.

Mercadona

Esta cadena suele cerrar los festivos y este no es una excepción. No abrirá el jueves 30 de mayo pero sí que estará abierto al público el el miércoles 29, el viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio con sus horarios habituales.

Carrefour

Dentro de esta marca de supermercados hay diferentes tiendas y cada una se rige de una manera diferentes, las tiendas pequeñas, las grandes superficies y los hipermercados. No existe un criterio unificado para todos las tiendas que hay en España y por ello la mejor manera de averiguar si abren o no es visitar el localizador de supermercados que aparece en la web para poder comprobarlo.

En Sevilla abren: todos los Carrefour Express en horario normal.

Lidl

Estos supermercados no tienen un criterio unificado para cada una de las tiendas de modo que algunas abren en festivos y otras no. Además, las que abren no suelen tener el mismo horario que los días laborales de modo que es mejor entrar en el localizador de su página web para tener la certeza de que está abierto antes de ir.

En principio ninguna de las tiendas de la ciudad abrirán durante la jornada del 30 de mayo.

Dia

Los supermercados Dia repartidos por Sevilla es posible que algunos abran sus puertas el jueves 30 de mayo, no obstante, es preferible asegurarse consultando en la página web del supermercado para cerciorarse de que el local va a estar abierto cuando vaya a realizar la compra.

Aldi

Estos supermercados abren de lunes a domingo normalmente, en determinados sitios y también suelen abrir los festivos. Aunque según la web sólo permanecerán abiertos 2 de todos los supermercados repartidos por Sevilla en este 30 de mayo. Serían los de la Plaza del Duque y el de la Avenida del Parque, en su localizador se podrá comprobar los horarios de cada uno de ellos, por eso lo ideal es entrar en su web para consultar los horarios que tendrá.

Hipercor

Todos los supermercados Hipercor que se encuentran ubicados en el Corte Inglés cerrarán sus puertas este jueves 30 de mayo.

Correos abre sus oficinas en Sevilla en el festivo

De forma extraordinaria, las oficinas de Correos de Sevilla, Granada, Priego de Córdoba y fiñana abren sus puertas el jueves de Corpus. Todo para facilitar el voto por correo para las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el día 9 de junio.

El horario de apertura de las oficinas será de 9:30 a 13:00, salvo las que están ubicadas en centros comerciales, que abrirán de 11:00 a 14:30.