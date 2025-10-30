¿Qué supermercados abren el 1 de noviembre en Sevilla?

El sábado 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Por lo tanto, son muchos los establecimientos que permanecerán cerrados para que sus trabajadores puedan disfrutar de un merecido descanso. Lo mejor será entonces realizar las compras importantes con tiempo suficiente, evitando así la complejidad de buscar determinados artículos en pleno festivo nacional.

Sin embargo, con el fin de cubrir la demanda prevista para esa jornada, numerosos supermercados sí abrirán sus puertas. Eso sí, la mayoría de ellos lo hará en función de unos horarios especiales, previstos en sus respectivos portales web. Por ello, es aconsejable revistar previamente esta información para evitar desplazamientos innecesarios.

Mercadona

La popular cadena valenciana suele cerrar los días festivos. Sin embargo, como podemos comprobar en su página oficial, estará abierto durante la primera mitad del día 1 de noviembre. Por lo menos, así será en muchos de sus establecimientos; pero conviene consultar los horarios de apertura antes de ir porque es posible que algún establecimiento puntual de Mercadona esté cerrado.

Carrefour

Carrefour cuenta con un interesante localizador web, a disposición de todos sus clientes. De esta forma, cualquier persona puede consultar su disponibilidad horaria y vér qué locales están abiertos el Día de Todos los Santos:

Carrefour Express de la calle Menéndez y Pelayo, 33. Abierto de 09:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express Recaredo, 21. Abierto de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle Cardenal Cervantes. Abierto de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle José Laguillo. Abierto de 09:00 a 21:30 horas.

Carrefour Express Plaza de la Afalfa. Abierto de 08:30 a 22:00 horas.

Carrefour Express Plaza Zurbarán II. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Sierpes. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Feria. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Harinas. Abierto de 10:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express calle Eduardo Dato. Abierto de 09:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express calle Zaragoza. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

Carrefour Express ronda Capuchinos. Abierto de 10:00 a 22:00 horas.

DIA

Por su parte, los supermercados DIA también cuentan con su propio localizador. Así, podemos ver que algunos establecimientos, como el de Luis Montoto 26, estarán abiertos en horario de 09:00 a 21:30 horas; mientras que el de Marqués de Pickman 15 será accesible únicamente hasta las 14:30 horas. Por ese motivo, es de gran utilidad comprovar los horarios de apertura.

Lidl y Aldi

Lidl tampoco cuenta con un criterio estándar para todas sus tiendas y muchas de ellas cierran los festivos. De momento, no se ha publicado el horario previsto para el 1 de noviembre y será preciso estar pendiente de su portal web para conocer esta información. En cuanto a Aldi, sus 11 establecimientos situados en Sevilla podrían permanecer abiertos, como sucedió en festividades anteriores.

El Corte Inglés e Hipercor

Finalmente, los supermercados de El Corte Inglés e Hipercor estarán abiertos en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas. Por lo tanto, existen numerosas opciones para realizar esas compras de urgencia durante el Día de Todos los Santos en Sevilla.