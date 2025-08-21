Cinco árboles talados en la plaza la Fuensanta de Sevilla Este en plenas obras de reurbanización

Las obras de reurbanización que está ejecutando Urbanismo en la plaza de la Fuensanta de Sevilla Est, integrada en el entorno de Andalucía Residencial, han obligado a talar cinco árboles de la especie melia, pese a que los trabajos se iniciaron con la promesa de "respetar la gran masa arbórea de todo el espacio". Esta zona cuenta con una treintena de árboles, según consta en la aplicación Arbomap sobre la arboleda de Sevilla.

Según Parques y Jardines, la tala de las cinco melias se ha debido a que las raíces de estos árboles se hallaban metidas en el asfalto al estar plantados demasiado superficialmente. Los ejemplares se han desestabilizado al levantar el firme para la reurbanización, explica el gobierno local.

"Se han intentado salvar los árboles (melias) haciendo podas de reducción de copa para para evitar que volcara, pero ha sido imposible con las obras de reurbanización porque se plantaron muy superficialmente en su momento. Se hizo una plantación nefasta: no tenían raíces con profundidad y suponen ya un peligro", explica Parques y Jardines a preguntas de este periódico. Parques recalca que estos cinco árboles se repondrán en cuanto acaben las obras y llegue la época de plantación.

Las obras de reurbanización de la plaza de la Fuensanta de Sevilla comenzaron el 28 de julio de este año. La reforma supone la renovación de su asfalto, de su arbolado y su itinerario peatonal con una inversión de 150.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

El gobierno de Sanz reurbaniza esta plaza de la Fuensanta de Sevilla Este tras décadas de abandono y años de demandas vecinales. Se trata de un espacio fundamental de este barrio que llevaba décadas abandonado.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, señaló este verano que esta obra es “una histórica reivindicación que los vecinos de la zona y usuarios de esta plaza llevaban reclamando su mejora más de una década debido a la cantidad de problemas que su mal estado venía generando en los coches y en el día a día de los usuarios”.

Las obras de mejora integral se llevan a cabo en conjunto entre la Gerencia de Urbanismo y Parques y Jardines. Consisten en renovar el asfalto y pavimento, ampliando plazas de aparcamiento y mejorando la seguridad vial en toda la zona. "Los trabajos respetarán la gran masa arbórea de todo el espacio", prometió el Ayuntamiento.

“Esta mejora se suma a la avalancha de obras que estamos acometiendo, hemos acometido y acometeremos en el barrio, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca y toda la ciudad”, señaló el alcalde este verano.

Para Sanz, “con las obras en Fuensanta, seguimos mejorando la accesibilidad en todos los barrios de Sevilla y, en este caso, en Sevilla Este; sacando del abandono demandas históricas vecinales, haciendo nuestras calles más transitables para peatones gracias a la ampliación de acerados y reposición de pavimentos en mal estado, de esta manera también conseguimos mejorar la estética del entorno y hacerlo más agradable a vecinos y visitantes”.