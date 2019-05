Foro Taxi Libre pide perdón por el caos de la Feria y culpa a los políticos del desastre

La asociación Foro Taxi Libre pidió ayer perdón por el caos del servicio de taxis en la Feria de Abril y responsabilizó del desastre al Ayuntamiento de Sevilla. "Pedimos perdón a los ciudadanos por no alcanzar nuestros objetivos de prestar un servicio de calidad como Sevilla se merece, pero la incompetencia y el favoritismo descarado de algunos políticos lo impide", indicó la presidenta de esta asociación, Rocío López, en un comunicado.

Esta entidad recordó que actualmente hay en Sevilla 1.965 taxis. De ellos, sólo 81 tienen autorización para prestar servicio a doble turno, 29 con asalariados y 52 con familiares, como autónomos colaboradores. Durante todos los días de Feria, el Ayuntamiento obliga a descansar a 393 taxis desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.

"Con estas medidas restrictivas impuestas por la Delegación de Movilidad, el servicio de taxis no está garantizado durante las 24 horas, no sólo durante la Feria sino durante todo el año. A partir de las once de la noche cuesta trabajo coger un taxi, pero a partir de la una de la madrugada es imposible", añade Foro Taxi.

Uno de los principales problemas durante la Feria ha sido la habilitación de dos paradas alternativas para servicios precontratados mediante emisoras o aplicaciones móviles. De esta forma, alegando una "supuesta previa contratación", los taxistas de estas emisoras estarían siendo beneficiados sobre el resto, ya que cuando suben al cliente lo hacen ya marcando un importe (cuyo límite máximo es la carrera mínima, de 5,82 euros) marcando en el taxímetro.

"Se le niega al resto de titulares de licencias que, desde la medianoche a las seis de la mañana, puedan aplicar esta medida en las paradas de taxis de la Feria, y acabar así con las colas".