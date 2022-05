Los técnicos en cuidados de enfermería del SAS se concentran en Sevilla para pedir mejoras laborales

La marea de protestas de sanitarios continúa. El personal de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el Servicio Andaluz de Salud se han concentrado este jueves en Sevilla a las puertas de los servicios centrales del SAS, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, colectivo del que dependen, para reivindicar mejoras laborales que, aseguran, les "corresponden" tanto por "titulación" como por la "alta cualificación" de las funciones que realizan.

Este colectivo está formado por un total cercano a los 3.000 profesionales en Andalucía y realizan unas "funciones imprescindibles" en los equipos de enfermería de los hospitales, fundamentalmente, y que proporcionan unos cuidados "cada vez más cualificados" e "imprescindibles" para el bienestar de los pacientes ingresados, explica a este periódico Martía Jesús García, portavoz de la Plataforma Unidad por el C1, convocante de la protesta.

Su principal reivindicación es que se les reconozca el nivel C1, equivalente a un técnico superior sanitario, al que, asegura pertenecen por la categoría que tienen, pero por el que no son retribuidos. "Una reivindicación histórica" que, sin embargo, no termina de hacerse realidad y que le perjudica tanto laboral como asistencialmente. "Para poder contratarnos y hacer examen de oposición nos obligan a tener este título de técnico, pero luego nos pagan como si no lo tuviéramos. Es toda una incongruencia y una ilegalidad. Se nos exige una titulación que es la que tengo, pero que no me reconocen", manifiesta.

Esas funciones y cuidados han seguido una evolución constante a lo largo de los años que, sin embargo, se encuentran "totalmente ignoradas y no reconocidas" por la administración según denuncian los profesionales. "Nos están pagando 250 euros menos todos los meses y mi base reguladora en un futuro para la pensión es más baja de lo que debería ser", sostiene.

"Son muchos los años que llevamos reivindicando un verdadero encuadramiento tanto de nuestros estudios como de su reconocimiento laboral, ya que nuestra funciones son de un nivel superior", insiste María Jesús García en alusión al que Estatuto del personal sanitario actual.

El colectivo se ha concentrado este jueves en Sevilla en una protesta a la que han asistido profesionales de toda Andalucía y que ha recorrido las calles de la ciudad desde las puertas del SAS, en la Avenida de la Constitución, hasta el Parlamento andaluz.