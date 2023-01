¿Cuáles son las tendencias en el trabajo para 2023?

Cumplido el 1 de enero, comienzan a plantearse los propósitos que tenemos para este año nuevo y, al margen de los que valoramos a título personal, también están esos que nos gustaría tener en el trabajo, los que harán que nuestra jornada laboral sea mucho más amena y/o apetecible.

A pesar de que la actividad desde casa ha aumentado considerablemente, la vuelta a las oficinas también ha sido muy importante. Son muchas las personas que no pueden estar encerradas en sus hogares y es por ello que debemos pensar en un espacio acogedor fuera de las cuatro paredes en las que viven.

Oficinas ergonómicas, ¿la mayor apuesta laboral de 2023?

Las oficinas que invitan a que estemos en ellas es uno de los mayores retos para este año que acabamos de comenzar. Apostando por la comodidad, son muchas las empresas que buscan mesas de escritorio, sillones o cualquier otra parte del mobiliario con buena ergonomía, que cumpla con la garantía de estar perfectamente adaptado.

Ofiprix lanza un plan estratégico en el que coloca todos los elementos de tu espacio de trabajo a medida, diseñados para que entren en ese hueco que a veces no vemos. Esto, que es bastante positivo para sitios que están haciendo reformas, se une a que también cuenta con promociones que nos hacen ahorrar un dinero.

Optimizando el lugar al máximo, ganamos sensación de amplitud y, además, podemos desarrollar una buena colaboración entre compañeros. Motivados desde el principio, el empleado puede llegar a encontrar su puesto como algo estimulante y que resulta bastante amigable en todos los sentidos. ¿Te animas con ello?

¿Dónde puedo hacerme con mobiliario ergonómico?

Si has visto en Internet cómo el escritorio esquinero marca tendencia y quieres uno para la nueva oficina que has montado, igual conviene que compares precios desde la red y mires en alguna tienda física en la que te hagan una contraoferta a la que no te puedas resistir para que por fin consigas el objetivo.

Aunque el comercio electrónico es lo que más se lleva en nuestros días, siempre debemos dar un pequeño paseo por los comercios para ver qué nos ofrecen. En el caso de los almacenes de muebles para el trabajo, existen varias opciones que podemos valorar más allá de lo que leemos en la red.

Entre otros, la tienda de Sevilla de Ofiprix cuenta con ejemplares muy dispares para ese nuevo sitio que has organizado. Llevada por profesionales que te guiarán en todo momento, seguro que tú también localizas ese modelo que tanto buscabas. Así, solo con llamar al 900 900 750 o pasando por el 139 de la calle Luis Montoto, te harás con la recepción, la mesa o la silla que quieras.

Como vemos, el mobiliario de oficina es crucial para un buen cuidado del trabajo, para que los empleados se sientan como en casa. Valorando esto, tú también deberías mirar qué es lo que tienes que cambiar del establecimiento y dónde ir para que te hagan un presupuesto que se ajuste a las necesidades. ¿Nos dices cómo fue la experiencia?