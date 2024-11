El tiempo en Sevilla para esta semana: vuelven las lluvias

Después de unos días en los que han predominado el buen tiempo y las temperaturas primaverales, Sevilla afrontará el paso de una nueva borrasca durante la segunda semana de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la llegada de una masa de aire frío proveniente del norte de Europa hacia el suroeste en los próximos días, alcanzando la Península y Baleares a partir del martes y produciendo un descenso generalizado de las temperaturas y precipitaciones.

Es probable que acabe aislándose como una DANA o una borrasca fría en el entorno del Mediterráneo o el sur peninsular a partir del miércoles 13, permaneciendo en nuestro entorno hasta el sábado 16.

En Sevilla, esta nueva DANA comenzará a notarse el miércoles 13 de noviembre con una bajada significativa de las temperaturas, acompañada además de lluvias a partir del jueves.

Concretamente, el lunes y el martes se mantendrán las temperaturas primaverales y el buen tiempo. Las máximas serán de 23ºC, mientras que las noches serán más frescas con mínimas de 12ºC.

Semana de frío y lluvias en Sevilla

Predicción del tiempo en Sevilla para la segunda semana de noviembre / aemet

A partir del miércoles, todo cambiará en la capital hispalense. En dicha jornada, la probabilidad de lluvias será del 55%, acompañada de un descenso notable de las temperaturas hasta los 18ºC de máximas y 9ºC de mínimas.

El jueves, el riesgo de lluvias asciende hasta el 80% durante la mayor parte del día. Dicho porcentaje se mantiene también para el viernes, mientras que para el sábado y domingo el riesgo desciende ligeramente hasta el 70%, según la última actualización de la Aemet.

No obstante, parece que esta nueva DANA no afectará con tanta intensidad a la Sevilla, a diferecnia de la borrasca de la última semana de octubre. De momento, la Aemet no ha activado ninguna alerta amarilla en la provincia, como sí ha sucedido en zonas del Mediterráneo y Baleares.