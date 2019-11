El 'top manta' que no cesa

El problema de la venta ambulante ilegal, conocida como top manta, "se extiende" en Sevilla. Lo vienen denunciando desde hace varias semanas desde el Partido Popular que, aseguran, que "la falta de control" está llevando esta práctica, que "prolifera en Tetuán, Plaza de España, Luis de Morales o Su Eminencia" a "nuevas zonas" como la Avenida de la Constitución, Francos o Álvarez Quintero. Un aumento que, desde el Ayuntamiento niegan categóricamente, y sobre el cual, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, insiste en el "empeño" del PP por "falsear los datos y mostrar una imagen catastrófica de la ciudad".

Desde hace más de 15 años, las zonas de actuación de los llamados manteros en la ciudad están muy localizadas. Las principales calles comerciales del centro de la ciudad como Tetuán, la zona aledaña a Nervión Plaza o los alrededores de los principales enclaves turísticos como la Plaza de España son zonas que rápidamente se nos vienen a la cabeza al pensar en la venta ambulante en Sevilla. Unas zonas a las que, en los últimos tiempos, se estarían sumando nuevas calles, según aseguran desde el PP, que este miércoles ha presentado cinco propuestas que llevaran al próximo pleno municipal, solicitando "un plan de control con dispositivos de la Policía Local".

"Desde hace semanas venimos alertando de que la venta ilegal a través del top manta no sólo no se ha erradicado sino que se está empezando a extender a otras calles", ha denunciado este miércoles el portavoz adjunto del Grupo Popular, Juan de la Rosa.

Por ello, los populares han acordado llevar a la próxima sesión plenaria la "urgencia" de cubrir todas las plazas de la Policía Local; el desarrollo de "controles selectivos y dispositivos necesarios, al objeto de disuadir de la comisión de este tipo de prácticas irregulares"; requerir al Gobierno de España "que se implique para garantizar el control aduanero del Puerto"; que se pongan a disposición de los manteros el acceso a los recursos que prestan los Servicios Sociales para su integración social; y que "por parte de Lipasam se incremente la actuación de sus servicios en las calles referidas".

Cabrera insiste en el "trabajo permanente y muy eficaz" de la Policía Local

Fuentes municipales aclaran que el top manta "no tiene ningún tipo de autorización" y por lo tanto "no está dentro de ninguna regularización", como sí estaría la venta ambulante legal. No obstante, eso no quita que desde el Ayuntamiento destaquen su lucha contra esta práctica y han defendido en continúas ocasiones el "trabajo permanente" de la Policía Local, "persiguiendo" esta práctica y acudiendo a las llamadas de los comerciantes. "El gobierno municipal viene trabajando en abordar esta problemática desde una perspectiva social, una visión que el PP siempre ha ignorado en sus políticas", responden desde el Ayuntamiento.

Pero, ¿cómo se podría erradicar esta práctica en Sevilla? El presidente de la Asociación Provincial de Comerciantes de Sevilla (Aprocom), Tomás González, lo tiene claro. "Es un problema que afecta a toda España y que sólo se solucionaría con voluntad política", afirma con rotundidad tras ser preguntado por este periódico.

"No hay intención de acabar con esto, que es una actividad ilegal. En quince años han pasado muchos gobiernos por el Ayuntamiento y ninguno ha erradicado el problema. Los policías acuden cuando se les llaman pero saben que se esconden cuando los ven y luego salen otra vez. Hay muchas experiencias e el resto de España que se podrían imitar", apostilla, al tiempo que propone medidas sancionadoras más elevadas e incluso tomar ejemplo de París, donde la Policía "llegó a multar a los clientes de este tipo de comercio ilegal".

Precisamente, De la Rosa se ha referido este miércoles a los comerciantes y, sobre todo, a los efectos negativos que el top manta provoca en el sector. "Son actuaciones demandadas por comerciantes y vecinos ante una práctica que está perjudicando gravemente al comercio tradicional de todas estas zonas, fundamentalmente, a los pequeños empresarios que tienen que contemplar impotentes como se despliega una competencia desleal flagrante a la puerta de sus propios comercios", ha denunciado.

Mientras, sin dar datos, Tomás González reconoce que esa "competencia desleal" está suponiendo "daños irreparables" en el comercio sevillano, en el PP cifran "entre un 25% y un 30% las pérdidas en la facturación", refiriéndose a la proliferación de "mafias que trafican con estos productos falsificados, que consiguen lucrarse por la venta de productos de manera ilegal a costa del esfuerzo de una parte del sector empresarial sevillano".

"Esto no hace daño sólo al comercio sino que también daña la imagen de la ciudad de los que nos visitan"

En lo que sí coinciden PP, gobierno local y Aprocom es en la imagen que se llevan de la ciudad los turistas por la concentración de venta ambulante en las zonas con más tráfico de personas o más visitables. "Lo que ven los que vienen a visitarnos es tercermundista por esta práctica", subraya Tomás Gónzalez.

"Le pedimos al señor Espadas que salga de su burbuja mediática, que deje los viajes y las fotos, que se dé un paseo por Sevilla, que afronte de una vez la realidad de Sevilla, le guste o no, sólo saliendo de su despacho podrá conocer los problemas reales de la ciudad. Le pedimos que actúe que haga algo por el bien de Sevilla y de los sevillanos", concluye Juan de la Rosa.