Los trabajadores de Tussam aplauden la ampliación del tranvía y esperan que llegue pronto a la estación de Santa Justa

Los representantes sindicales de la plantilla de Tussam, que han acompañado este miércoles al alcalde de Sevilla en su viaje en el tranvía desde Eduardo Dato a Plaza Nueva, han aplaudido la prolongación de la línea a Nervión,. aunque son conscientes de que sin los nuevos vehículos el servicio no será de la excelencia deseada y esperan que más pronto que tarde llegue a la estación de Santa Justa, por la importancia de que conecte con este intercambiador de transportes y por el empleo que genera.

Unos 30 conductores que antes llevaban autobuses han sido trasvasados al tranvía. Están todos formados a nivel básico y se irán incorporando al tranvía a medida que vayan llegando los nuevos vehículos. Para entonces recibirán una formación práctica. Así pues, ahora hay que cubrir esos puestos para los autobuses.

El comité precisa que la formación para el tranvía es especial al circular el tranvía por una catenaria con tensión alta de voltaje que hay que tener en cuenta. Por eso no se puede considerar como una línea más de la empresa Tussam, sino "una línea especial con su formación específica y que esperemos que la empresa esté a la altura de ellos".

Tras la formación de conductores, el comité asegura que la plantilla del tranvía llegará a cerca de 40. Hay muchos compañeros que se han incorporado en los sistemas de pruebas para la organización de los turnos, y todavía quedan algunos que tienen que concluir esa formación. La plantilla está totalmente preparada para ese tipo de ampliación.

Los trabajadores han pedido en varias ocasiones a la empresa que el tranvía llegue al aeropuerto. Entienden que al ir en plataforma única y tener prioridad semafórica no tendría problemas de atasco. "Es una infraestructura muy necesaria, en Sevilla es mucho más económica al prestarse por una empresa pública. Es importante que se trabaje y que se siga ampliando. Es una infraestructura necesaria y esperemos que no pasen otros 12 años hasta que haya otra ampliación", señala el comité.

Estas son sus valoraciones:

Ismael Casado, vicepresidente del comité de empresa de Tussam por CGT. "La ampliación del tranvía es muy positiva y esperamos que llegue hasta el intercambiador de Santa Justa. El enganchar ya Nervión con el centro de Sevilla lo valoramos muy positivamente. Esperamos que haya un crecimiento de viajeros. Es cierto que faltan vehículos y eso va a hacer que el servicio no sea la de la excelencia que debería de ser. Esperamos que cuando se incorporen los nuevos trenes el servicio mejore considerablemente".

Mario Puerto Vázquez, secretario general sección sindical SITT (Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte) de Tussam. "Nosotros consideramos esto un pasito más para el transporte colectivo de viajeros. Tenemos que congratularnos de ese tipo de ampliaciones proyectadas por el anterior gobierno, y que el actual ha tenido bien continuar. Esperemos que se concluya todo el proyecto (con la llegada a Santa Justa) poque eso afectará también de una manera positiva a los trabajadores de transporte urbano".

Antonio Amaya, secretario de acción sindical de CCOO, y Antonio Veloso, de CCOO del área de mantenimiento de Tussam, celebran la ampliación y lamentan la larga espera. "La ampliación del tranvía es positiva. Se echa en falta que no llegue a Santa Justa, con lo que el proyecto se queda en stand by. Cuando llegue a Santa Justa tendrá más repercusión. Y esperamos que en el futuro llegue al aeropuerto no solamente porque los vecinos de Sevilla y los que nos visitan se benefician, sino por la creación de empleo".

Raúl Fernández, secretario general de la sección de CGT en Tussam. "También se ha llevado a cabo convocatoria de empleo de jefe de equipo, aparte de conductores y conductoras de las unidades tranviarias, para cubrir el crecimiento de trabajo que va a tener la entrada de nuevos vehículos. La empresa se ha asegurado de tener a cuatro compañeros preparados para actuar como jefes de equipo de electricidad porque estos vehículos son 100% eléctricos y está todo preparado para que funcionen al 100%".

Isidro Ángel Fernández, secretario general de Agrupación Sindical de Conductores (ASC). "Siempre siempre es positivo todo lo que sea ampliar el transporte público colectivo. Aplaudimos esta apuesta, que fue iniciativa del gobierno anterior". Sobre la formación de los conductores, asegura que "ha acabado, que queda algún detallito que hay que pulir para mejorar el futuro. Hay una remesa de personal que se presentaron a conductores de tranvía. Han hecho sus pruebas de formación y hay una lista de espera de personal que a futuro esperamos que se incorporen cuando el tranvía llegue a Santa Justa".

Francisco Javier Verdón Ferrer, secretario general de CSIF de Tussam. "Nuestra valoración es positiva. Son avances que quedan en la ciudad para dar a todos los usuarios un mejor servicio y para los empleados de Tussam supone ampliar la plantilla. Ha habido una formación de conductores que se irán incorporando cuando se vaya ampliando el tranvía".