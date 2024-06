El tranvía de Sevilla realiza su primer viaje con viajeros de Plaza Nueva hasta Eduardo Dato en 20 minutos

El tranvía ha estrenado este miércoles el trayecto con viajeros de Plaza Nueva hasta Nervión, concretamente hasta la parada de Eduardo Dato, situada en San Francisco Javier, en un tiempo aproximado de 20 minutos. Con estas nuevas paradas (San Francisco Javier y Eduardo Dato) el tranvía ofrece oficialmente una frecuencia de paso por parada de 9 minutos a primera hora y de 12 minutos a lo largo del día, y tiempos de viaje de 20 minutos entre los extremos que pueden extenderse a 25 minutos según la hora del día.

¿Por qué tanto tiempo si circula en plataforma reservada sin interrupción de tráfico? Es la pregunta clave que se hacían este mércoles algunos viajeros. La respuesta por el tramo peatonal del centro, donde la velocidad del tranvía se ralentiza en las avenidas San Fernando, Constitución y Plaza Nueva.

Aún queda por incorporar a esta línea en Nervión la parada provisional de Luis de Morales, que tendrá que esperar más allá de septiembre. hasta finales de este año 2024 para incorporarse a la línea del Metrocentro, y el trazado hasta la estación de trenes de Santa Justa, cuyo proyecto constructivo casi está terminado y hay que licitar las obras.

Tussam calcula que estas nuevas paradas (San Francisco Javier y Eduardo Dato) elevarán los 10.000 a 11.000 viajeros diarios de esta línea hasta los 12.000 pasajeros/día, y que cuando se culmine la ampliación con la parada de Luis de Morales esta cifra puede alcanzar los 17.000 viajeros.

Al viaje del alcalde José Luis Sanz acudieron el delegado de Movilidad, José Lugo; el gerente de Tussam, Manuel Torreglosa; el ingeniero Salvador Botija y los representantes sindicales del comité de empresa de Tussam (CGT, SITT, CCOO, ASC y CSiF), que están deseando que el proyecto del tranvía llegue a Santa Justa.

El ex delegado de Movilidad y consejero de Tussam, el edil socialista Juan Carlos Cabrera, se presentó en la visita del alcalde para hacer el viaje en tranvía aunque lamentó que no había sido invitado. Acudió con su compañero de filas Francisco Páez, ex concejal de barrio de Nervión.

Juan Carlos Cabrera: "El tranvía tiene llegar a Santa Justa para rematar el proyecto" El ex delegado de Movilidad y consejero de Tussam, Juan Carlos Cabrera, reclamó este miércoles que el tranvía llegue a Santa Justa para rematar el proyecto. "Es importante que se remate este proyecto que inició el anterior gobierno socialista. Pedimos la segunda fase que es la llegada hasta Santa Justa, que es lo que va a rematar el proyecto, dijo". Cabrera lamentó que otros proyectos sostenibles del anterior gobierno se hayan parado por el gobierno actual pese a estar contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), pese al plan estratégico Sevilla 2030 y pese a que todas las grandes ciudades europeas están apostando por ciudades sostenibles. En esta lista de proyectos parados citó el Plan Respira y el proyecto de las Supermanzanas y el de elevar los desplazamientos cero emisiones. Cabrera se quejó también de la derogación del sentido único de la carretera Carmona.

Los cinco nuevos trenes se retrasan a noviembre de 2024

Un nuevo retraso de los trenes destinados a esta ampliación puede motivar que la última parada de Luis de Morales se estrene en noviembre de 2024.

El alcalde José Luis Sanz respondió este miércoles que los 5 nuevos trenes que está fabricando la empresa vasca CAF van a retrasarse más de lo previsto. "Ha habido otro retraso y hay esperar que acabe el tramo de Luis de Morales, pero parece que de aquí a noviembre podrá estar en funcionamiento con los nuevos trenes", admitió Sanz.

La entrega de los nuevos trenes no fue en diciembre de 2023 ni será en julio ni en septiembre de 2024, sino en noviembre. Sanz aclaró que el plazo de entrega se ha retrasado ahora a noviembre, según ha comunicado el fabricante CAF, que alega "cambios de organización" que obligan a demorar la entrega.

Sanz: "una buena noticia para la ciudad"

"Este nuevo tramo que se inaugura es una buena noticia para la ciudad y para todos los ciudadanos", declaró Sanz, quien admitió que" hay que seguir mejorando el transporte público en esta ciudad; tenemos que seguir ampliando el tranvía hasta Santa Justa, un proyecto que está prácticamente redactado y que está en este momento en búsqueda de fondos europeos", respondió el alcalde a la prensa antes de realizar un viaje de Eduardo Dato a Plaza Nueva.

Respecto a la ampliación hasta Santa Justa, Sanz explicó que se ha terminado la redacción del proyecto, a falta de algún informe todavía, y que el Ayuntamiento está buscando fondos europeos y que solo cuando se tengan asegurados se sacará a licitación la obra.

Sobre el retraso de esta obra, que comenzó en marzo de 2022 con un plazo de ejecución de un año, y si cabe pedir responsabilidades a las constructoras, el alcalde dijo que no cabe pedir porque el retraso se ha debido a Emasesa.

Carril bici Luis de Morales

Respecto al carril bici de Luis de Morales, el delegado Lugo corroboró que "el carril bici va a ser un carril compartido entre los ciclistas y los peatones tal y como hemos informado" y negó que vaya a funcionar mal por el cruce de peatones en esta zona tan comercial. "Con la nueva remodelación de toda la calle para los peatones y para los ciclistas va a ser mucho más cómodo el tránsito por la vía", respondió a preguntas de este periódico.

Más trenes para solucionar el colapso del Metro

El alcalde respondió este miércoles sobre la necesidad de ampliar los trenes del Metro de Sevilla, que el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado a la Junta de Andalucía su preocupación por el colapso del Metro de Sevilla cuando la demanda de viajeros se dispara en fechas clave. "Estamos sentados con la Consejería de Fomento cada 15 días (para la obra de la línea 3) y le hemos manifestado varias veces en varias ocasiones la preocupación que tenemos por ese colapso que se produce en momentos puntuales de la línea", dijo Sanz.